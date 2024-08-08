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9 пострадавших при атаках на Курскую область эвакуируют в Москву - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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9 пострадавших при атаках на Курскую область эвакуируют в Москву
9 пострадавших при атаках на Курскую область эвакуируют в Москву - РИА Новости Крым, 08.08.2024
9 пострадавших при атаках на Курскую область эвакуируют в Москву
Девять пострадавших при обстрелах в Курской области, в том числе двое детей, эвакуируют в федеральные центры и больницы Москвы. Об этом сообщили в Минздраве РФ. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T10:02
2024-08-08T10:02
минздрав рф
курская область
обстрелы курской области
евгений поддубный
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Девять пострадавших при обстрелах в Курской области, в том числе двое детей, эвакуируют в федеральные центры и больницы Москвы. Об этом сообщили в Минздраве РФ. Сейчас, по информации ведомства, выполняется медицинская эвакуация силами Федерального центра медицины катастроф и центра медицины катастроф города Москвы. Уточняется, что в числе эвакуируемых - журналист Евгений Поддубный. "Его состояние тяжелое, но стабильное. Его жизнь вне опасности", - отметили в Минздраве.На сегодняшний день стационарное лечение проходят 34 пострадавших при обстрелах, среди них пять детей.Атака на Курскую область и ситуация в приграничьеВ 5.30 6 августа подразделения ВСУ численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области в течение всего дня.Вечером 6 августа врио губернатора области Алексей Смирнов опубликовал в соцсети видеосообщение, в котором рассказал, что бои продолжаются, обстановка в регионе неспокойная, люди из близлежащих к границе населенных пунктов выезжают, число бригад скорой помощи увеличено, а оперативный штаб в регионе переведен в круглосуточный режим.В результате атаки на приграничье погибли пять человек, ранения получили более 30. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Следком РФ возбудил уголовное дело по ряду статей и устанавливает круг лиц, причастных к атаке.Президент России Владимир Путин накануне созвал Совбез по внутренней безопасности. Глава государства назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. А также заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.На Курской АЭС 7 августа усилены меры безопасности.В области ввели режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сюрпризов будет много": сенатор о последствиях атаки на Курскую областьВоенкор Евгений Поддубный ранен в Курской областиВместе преодолеем последствия атак ВСУ: Аксенов о ЧС в Курской области
https://crimea.ria.ru/20240808/medvedev-prizval-k-vozmezdiyu-za-kurskuyu-oblast-1139446692.html
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РИА Новости Крым
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минздрав рф, курская область, обстрелы курской области, евгений поддубный, новости, общество
9 пострадавших при атаках на Курскую область эвакуируют в Москву

Девять пострадавших при атаках на Курскую область эвакуируют в Москву - Минздрав

10:02 08.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСпецборт МЧС РФ доставил вылеченных детей с Донбасса в Ростов-на-Дону
Спецборт МЧС РФ доставил вылеченных детей с Донбасса в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Девять пострадавших при обстрелах в Курской области, в том числе двое детей, эвакуируют в федеральные центры и больницы Москвы. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
"По итогам обследований и телемедицинских консилиумов принято решение об эвакуации девяти пострадавших при обстрелах в Курской области, в числе которых двое детей, на лечение в Москву - в федеральные учреждения Минздрава и больницы города", - говорится в сообщении.
Сейчас, по информации ведомства, выполняется медицинская эвакуация силами Федерального центра медицины катастроф и центра медицины катастроф города Москвы.
Уточняется, что в числе эвакуируемых - журналист Евгений Поддубный.
"Его состояние тяжелое, но стабильное. Его жизнь вне опасности", - отметили в Минздраве.
На сегодняшний день стационарное лечение проходят 34 пострадавших при обстрелах, среди них пять детей.

Атака на Курскую область и ситуация в приграничье

В 5.30 6 августа подразделения ВСУ численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области в течение всего дня.
Вечером 6 августа врио губернатора области Алексей Смирнов опубликовал в соцсети видеосообщение, в котором рассказал, что бои продолжаются, обстановка в регионе неспокойная, люди из близлежащих к границе населенных пунктов выезжают, число бригад скорой помощи увеличено, а оперативный штаб в регионе переведен в круглосуточный режим.
В результате атаки на приграничье погибли пять человек, ранения получили более 30. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Следком РФ возбудил уголовное дело по ряду статей и устанавливает круг лиц, причастных к атаке.
Президент России Владимир Путин накануне созвал Совбез по внутренней безопасности. Глава государства назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. А также заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
На Курской АЭС 7 августа усилены меры безопасности.
В области ввели режим ЧС.
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