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Число пострадавших детей в Курской области возросло до девяти

Число пострадавших детей в Курской области возросло до девяти - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Число пострадавших детей в Курской области возросло до девяти

Девять детей пострадали в результате атаки на Курскую область. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова. РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T14:23

2024-08-08T14:23

2024-08-08T14:33

курская область

новости

дети

происшествия

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы курской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Девять детей пострадали в результате атаки на Курскую область. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.Наталья Листопадова также уточнила, что уже сутки находится в пунктах временного размещения с пострадавшими семьями из приграничного Суджанского района. Вместе с коллегами из аппарата Уполномоченного, депутатского корпуса и общественниками они оказывают людям психологическую и юридическую помощь."Грудничкам закупили смеси и памперсы, привезли коляски", – поделилась уполномоченный по правам ребенка.Накануне в Минздраве РФ уточнили, что в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области ранения и травмы получили 31 человек, в том числе шестеро детей.В Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье9 пострадавших при атаках на Курскую область эвакуируют в МосквуМедведев призвал к возмездию за Курскую область

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, новости, дети, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы курской области