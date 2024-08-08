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Число пострадавших детей в Курской области возросло до девяти - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Число пострадавших детей в Курской области возросло до девяти
Число пострадавших детей в Курской области возросло до девяти - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Число пострадавших детей в Курской области возросло до девяти
Девять детей пострадали в результате атаки на Курскую область. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T14:23
2024-08-08T14:33
курская область
новости
дети
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Девять детей пострадали в результате атаки на Курскую область. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.Наталья Листопадова также уточнила, что уже сутки находится в пунктах временного размещения с пострадавшими семьями из приграничного Суджанского района. Вместе с коллегами из аппарата Уполномоченного, депутатского корпуса и общественниками они оказывают людям психологическую и юридическую помощь."Грудничкам закупили смеси и памперсы, привезли коляски", – поделилась уполномоченный по правам ребенка.Накануне в Минздраве РФ уточнили, что в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области ранения и травмы получили 31 человек, в том числе шестеро детей.В Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье9 пострадавших при атаках на Курскую область эвакуируют в МосквуМедведев призвал к возмездию за Курскую область
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курская область, новости, дети, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы курской области
Число пострадавших детей в Курской области возросло до девяти

Число пострадавших детей в Курской области увеличилось до девяти

14:23 08.08.2024 (обновлено: 14:33 08.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощь пострадавшим в Курской области
Помощь пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Девять детей пострадали в результате атаки на Курскую область. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.

"На сегодняшний момент от рук фашистов пострадали 9 детей. Один ребенок направлен в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – институт В. М. Рошаля, остальные ребята проходят стационарное и амбулаторное лечение в Курске", – говорится в сообщении.

Наталья Листопадова также уточнила, что уже сутки находится в пунктах временного размещения с пострадавшими семьями из приграничного Суджанского района. Вместе с коллегами из аппарата Уполномоченного, депутатского корпуса и общественниками они оказывают людям психологическую и юридическую помощь.
"Грудничкам закупили смеси и памперсы, привезли коляски", – поделилась уполномоченный по правам ребенка.
Накануне в Минздраве РФ уточнили, что в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области ранения и травмы получили 31 человек, в том числе шестеро детей.
В Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.
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Курская областьНовостидетиПроисшествияСкорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Курской области
 
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