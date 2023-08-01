https://crimea.ria.ru/20230801/v-sevastopole-bezhentsy-iz-khersona-smogut-kupit-zhile--dengi-polucheny-1130473897.html

В Севастополе беженцы из Херсона смогут купить жилье – деньги получены

В Севастополе беженцы из Херсона смогут купить жилье – деньги получены - РИА Новости Крым, 01.08.2023

В Севастополе беженцы из Херсона смогут купить жилье – деньги получены

Севастополь получит из федеральных средств более 800 миллионов рублей на оплату жилья для беженцев из Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T16:50

2023-08-01T16:50

2023-08-01T17:24

севастополь

михаил развожаев

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сертификат

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Севастополь получит из федеральных средств более 800 миллионов рублей на оплату жилья для беженцев из Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, отметив, что первый транш на эти цели уже перечислен. В департаменте капстроительства сообщили РИА Новости Крым, что жилищный сертификат получит около половины заявителей.Еще 568,7 млн рублей на оплату заявок поступят в ближайшее время, добавил глава города.Правила предоставления субсидий из федерального бюджета для единовременных выплат и предоставления жилищных сертификатов этой категории граждан регламентируется постановлением правительства РФ, утвержденным в октябре 2022 года.Согласно документу, помощь оказывается жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, которые вынужденно покинули свои дома и переселились для постоянного проживания в другие регионы России. Приобрести жилье на первичном или вторичном рынках обладатели сертификатов могут как в городе, так и в сельской местности. Для одобрения заявки необходимо предоставить ряд документов, в частности, подтвердить факт проживания на упомянутых территориях. Решение о предоставлении субсидий принимает Минстрой РФ. Подробнее о процедуре оформления мы писали здесь.По словам Развожаева, специалисты департамента капитального строительства Севастополя уже проверили все одобренные заявления граждан на наличие необходимых документов, и "проблем возникнуть не должно".В самом департаменте РИА Новости Крым уточнили, что из общего числа заявлений на выдачу государственного жилищного сертификата одобрено около полвины.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько жилищных сертификатов уже выдали жителям ХерсонщиныКак в Севастополе живут беженцы из ХерсонаКак переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьи

https://crimea.ria.ru/20230526/khersonskiy-sertifikat-kak-obedinit-i-skolko-kvartir-mozhno-kupit-1128964213.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, деньги, общество, беженцы, финансы, жилищный сертификат, сертификат, новости крыма