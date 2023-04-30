https://crimea.ria.ru/20230430/kak-v-sevastopole-zhivut-bezhentsy-iz-khersona-1128446447.html

Как в Севастополе живут беженцы из Херсона

Как в Севастополе живут беженцы из Херсона - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Как в Севастополе живут беженцы из Херсона

В Севастополе проживают 280 переселенцев из Херсона. Дети ходят в школу, взрослые получают сертификаты на жилье и соцвыплаты. Условия пребывания беженцев в... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T13:35

2023-04-30T13:35

2023-04-30T13:37

севастополь

правительство севастополя

общество

херсонская область

херсон

новые регионы россии

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беженцы

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проживают 280 переселенцев из Херсона. Дети ходят в школу, взрослые получают сертификаты на жилье и соцвыплаты. Условия пребывания беженцев в городе-герое проверила вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич. Об этом сообщает правительство города.Временный пункт размещение херсонцев расположен в пансионате "Изумруд". Здесь переселенцам из нового региона предоставили жилье и питание, им оказывается медицинское обслуживание и помощь в оформлении документов для соцвыплат и сертификатов на жилье.Сейчас в пансионате остались порядка ста человек. Остальные уже получили жилищные сертификаты и занимаются поиском нового жилья.Однако, по словам вице-губернатора, есть ряд пока еще неразрешенных вопросов."С теми, кто получил отказы в оформлении сертификатов, работает специально созданная межведомственная комиссия. Есть обращения по пенсионному обеспечению и выплате заработной платы, которые тоже возьмем на контроль", - пояснила Кузьмич и заверила, что лично контролирует решение этих вопросов.Кроме того, как рассказали в правительстве Севастополя, в преддверии Дня Победы город встретил эвакуированных из Херсона и Новой Каховки школьников."Для них власти города организовали обзорную экскурсию по центру Севастополя, посещение противолодочного корабля "Сметливый", мемориального комплекса "Сапун гора", экспозиции музея героической обороны и освобождения Севастополя диорама "Штурм Сапун-горы", - добавили в правительстве города.В начале апреля вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину, что более 53 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, покинувших родные места, к этому времени уже получили жилищные сертификаты. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике вынужденным переселенцам из новых регионов России выдано более 8,3 тысячи жилищных сертификатов.При этом в Севастополе документы от беженцев рассматривают в четырнадцати филиалах МФЦ в разных районах. Источником финансирования мероприятий является ППК "Фонд развития территорий", который выделяет средства на основании "подаваемых туда заявлений и информации, вносимой в государственную информационную систему реформ ЖКХ". Подробнее о процедуре офрмления мы писали здесь.МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. Запись на получение этих мер социальной поддержки доступна по телефонным номерам контакт-центра МФЦ 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.Читайте также на РИА Новости Крым:Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженцаКак в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям ХерсонщиныЧто рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жители

https://crimea.ria.ru/20230208/kak-pereselentsy-iz-khersona-kvartiru-v-krymu-pokupali-istoriya-odnoy-semi-1126857365.html

https://crimea.ria.ru/20221129/v-sevastopole-ne-vse-shkolniki-iz-khersonschiny-idut-uchitsya---ombudsmen-1125604758.html

севастополь

херсонская область

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новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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