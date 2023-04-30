https://crimea.ria.ru/20230430/kak-v-sevastopole-zhivut-bezhentsy-iz-khersona-1128446447.html
Как в Севастополе живут беженцы из Херсона
Как в Севастополе живут беженцы из Херсона - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Как в Севастополе живут беженцы из Херсона
В Севастополе проживают 280 переселенцев из Херсона. Дети ходят в школу, взрослые получают сертификаты на жилье и соцвыплаты. Условия пребывания беженцев в... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T13:35
2023-04-30T13:35
2023-04-30T13:37
севастополь
правительство севастополя
общество
херсонская область
херсон
новые регионы россии
жилищный сертификат
беженцы
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1e/1128446075_0:47:800:497_1920x0_80_0_0_578e97b7a340afd295646c1de8d2ba73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проживают 280 переселенцев из Херсона. Дети ходят в школу, взрослые получают сертификаты на жилье и соцвыплаты. Условия пребывания беженцев в городе-герое проверила вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич. Об этом сообщает правительство города.Временный пункт размещение херсонцев расположен в пансионате "Изумруд". Здесь переселенцам из нового региона предоставили жилье и питание, им оказывается медицинское обслуживание и помощь в оформлении документов для соцвыплат и сертификатов на жилье.Сейчас в пансионате остались порядка ста человек. Остальные уже получили жилищные сертификаты и занимаются поиском нового жилья.Однако, по словам вице-губернатора, есть ряд пока еще неразрешенных вопросов."С теми, кто получил отказы в оформлении сертификатов, работает специально созданная межведомственная комиссия. Есть обращения по пенсионному обеспечению и выплате заработной платы, которые тоже возьмем на контроль", - пояснила Кузьмич и заверила, что лично контролирует решение этих вопросов.Кроме того, как рассказали в правительстве Севастополя, в преддверии Дня Победы город встретил эвакуированных из Херсона и Новой Каховки школьников."Для них власти города организовали обзорную экскурсию по центру Севастополя, посещение противолодочного корабля "Сметливый", мемориального комплекса "Сапун гора", экспозиции музея героической обороны и освобождения Севастополя диорама "Штурм Сапун-горы", - добавили в правительстве города.В начале апреля вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину, что более 53 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, покинувших родные места, к этому времени уже получили жилищные сертификаты. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике вынужденным переселенцам из новых регионов России выдано более 8,3 тысячи жилищных сертификатов.При этом в Севастополе документы от беженцев рассматривают в четырнадцати филиалах МФЦ в разных районах. Источником финансирования мероприятий является ППК "Фонд развития территорий", который выделяет средства на основании "подаваемых туда заявлений и информации, вносимой в государственную информационную систему реформ ЖКХ". Подробнее о процедуре офрмления мы писали здесь.МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. Запись на получение этих мер социальной поддержки доступна по телефонным номерам контакт-центра МФЦ 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.Читайте также на РИА Новости Крым:Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженцаКак в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям ХерсонщиныЧто рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жители
https://crimea.ria.ru/20230208/kak-pereselentsy-iz-khersona-kvartiru-v-krymu-pokupali-istoriya-odnoy-semi-1126857365.html
https://crimea.ria.ru/20221129/v-sevastopole-ne-vse-shkolniki-iz-khersonschiny-idut-uchitsya---ombudsmen-1125604758.html
севастополь
херсонская область
херсон
новые регионы россии
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1e/1128446075_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_34cc41bff4ea2f8217daf7210b786876.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, правительство севастополя, общество, херсонская область, херсон, новые регионы россии, жилищный сертификат, беженцы, новости крыма, крым
Как в Севастополе живут беженцы из Херсона
С беженцами из Херсона в Севастополе встретилась вице-губернатор области – что нужно людям
13:35 30.04.2023 (обновлено: 13:37 30.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проживают 280 переселенцев из Херсона. Дети ходят в школу, взрослые получают сертификаты на жилье и соцвыплаты. Условия пребывания беженцев в городе-герое проверила вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич. Об этом сообщает правительство города.
Временный пункт размещение херсонцев расположен в пансионате "Изумруд". Здесь переселенцам из нового региона предоставили жилье и питание, им оказывается медицинское обслуживание и помощь в оформлении документов для соцвыплат и сертификатов на жилье.
Сейчас в пансионате остались порядка ста человек. Остальные уже получили жилищные сертификаты и занимаются поиском нового жилья.
"Здесь очень хорошо организовано проживание, питание и медицинское обслуживание. Ребята посещают школу, осуществляется их подвоз до учебного заведения. Чувствуется, что наши эвакуированные не оставлены, что все их проблемы и просьбы решаются", - цитирует Татьяну Кузьмич пресс-служба правительства.
Однако, по словам вице-губернатора, есть ряд пока еще неразрешенных вопросов.
"С теми, кто получил отказы в оформлении сертификатов, работает специально созданная межведомственная комиссия. Есть обращения по пенсионному обеспечению и выплате заработной платы, которые тоже возьмем на контроль", - пояснила Кузьмич и заверила, что лично контролирует решение этих вопросов.
Кроме того, как рассказали в правительстве Севастополя, в преддверии Дня Победы город встретил эвакуированных из Херсона и Новой Каховки школьников.
"Для них власти города организовали обзорную экскурсию по центру Севастополя, посещение противолодочного корабля "Сметливый", мемориального комплекса "Сапун гора", экспозиции музея героической обороны и освобождения Севастополя диорама "Штурм Сапун-горы", - добавили в правительстве города.
В начале апреля вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину, что более 53 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, покинувших родные места, к этому времени уже получили
жилищные сертификаты.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике вынужденным переселенцам из новых регионов России выдано более 8,3 тысячи жилищных сертификатов.
При этом в Севастополе документы от беженцев
рассматривают в четырнадцати филиалах МФЦ в разных районах. Источником финансирования мероприятий является ППК "Фонд развития территорий", который выделяет средства на основании "подаваемых туда заявлений и информации, вносимой в государственную информационную систему реформ ЖКХ". Подробнее о процедуре офрмления мы писали здесь
.
МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. Запись на получение этих мер социальной поддержки доступна по телефонным номерам контакт-центра МФЦ 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.
Читайте также на РИА Новости Крым: