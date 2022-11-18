https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html
Что рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жители
Что рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жители - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Что рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жители
Севастополь принял 79 переселенцев из Херсонской области, всего город готов при необходимости разместить тысячу человек. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T14:49
2022-11-18T14:49
2022-11-18T14:49
севастополь
михаил развожаев
новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь принял 79 переселенцев из Херсонской области, всего город готов при необходимости разместить тысячу человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Сегодня ночью в Севастополь привезли эвакуированных людей из Херсона и Херсонской области. Сотрудники МЧС привезли 79 человек, из них 17 детей и одна беременная женщина. Еще семь человек должны приехать сегодня", - написал Развожаев в своем Telegram-канале после встречи с вынужденными переселенцами.Людей разместили на базе пансионата "Изумруд". Многие - из Новой Каховки. По словам жителей Херсонской области, в последнее время там усилились обстрелы.Власти Севастополя пообещали оказать приехавшим всю необходимую помощь, в том числе медицинскую. Также с ними работают психологи МЧС.По словам Развожаева, в пансионате смогут разместиться 300 человек. Всего Севастополь сможет принять до тысячи переселенцев."Сейчас нам предстоит решить много вопросов: оформить документы, организовать быт и учебный процесс для ребятишек. Будем делать все для того, чтобы жители, которые временно вынуждены покинуть свои родные места, в Севастополе себя чувствовали комфортно. И вы знаете, одна из первых просьб людей оказалась очень неожиданная: провести экскурсию, чтобы познакомиться с историей нашего города-героя. Конечно, проведем!", - заключил Развожаев.Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей эвакуировали вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.
https://crimea.ria.ru/20221117/v-khersone-ukrainskie-boeviki-kaznili-39-prorossiyskikh-aktivistov--1125419882.html
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севастополь, михаил развожаев, новые регионы россии, общество
Что рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жители
Ночью в Севастополь привезли эвакуированных людей из Херсона и области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь принял 79 переселенцев из Херсонской области, всего город готов при необходимости разместить тысячу человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня ночью в Севастополь привезли эвакуированных людей из Херсона и Херсонской области. Сотрудники МЧС привезли 79 человек, из них 17 детей и одна беременная женщина. Еще семь человек должны приехать сегодня", - написал Развожаев в своем Telegram-канале после встречи с вынужденными переселенцами.
Людей разместили на базе пансионата "Изумруд". Многие - из Новой Каховки. По словам жителей Херсонской области, в последнее время там усилились обстрелы.
"Люди рассказывают, что ВСУ обстреливали даже автобусы с беженцами, когда они уезжали. Даже вели обстрел больницы: пациенты, раненые бежали прямо из отделений и палат на эвакуацию. Один мужчина с ранением приехал в Севастополь буквально в халате", - отметил губернатор.
Власти Севастополя пообещали оказать приехавшим всю необходимую помощь, в том числе медицинскую. Также с ними работают психологи МЧС.
По словам Развожаева, в пансионате смогут разместиться 300 человек. Всего Севастополь сможет принять до тысячи переселенцев.
"Сейчас нам предстоит решить много вопросов: оформить документы, организовать быт и учебный процесс для ребятишек. Будем делать все для того, чтобы жители, которые временно вынуждены покинуть свои родные места, в Севастополе себя чувствовали комфортно. И вы знаете, одна из первых просьб людей оказалась очень неожиданная: провести экскурсию, чтобы познакомиться с историей нашего города-героя. Конечно, проведем!", - заключил Развожаев.
Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей эвакуировали вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.