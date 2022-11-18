https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html

Что рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жители

Что рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жители - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Что рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жители

Севастополь принял 79 переселенцев из Херсонской области, всего город готов при необходимости разместить тысячу человек. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T14:49

2022-11-18T14:49

2022-11-18T14:49

севастополь

михаил развожаев

новые регионы россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь принял 79 переселенцев из Херсонской области, всего город готов при необходимости разместить тысячу человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Сегодня ночью в Севастополь привезли эвакуированных людей из Херсона и Херсонской области. Сотрудники МЧС привезли 79 человек, из них 17 детей и одна беременная женщина. Еще семь человек должны приехать сегодня", - написал Развожаев в своем Telegram-канале после встречи с вынужденными переселенцами.Людей разместили на базе пансионата "Изумруд". Многие - из Новой Каховки. По словам жителей Херсонской области, в последнее время там усилились обстрелы.Власти Севастополя пообещали оказать приехавшим всю необходимую помощь, в том числе медицинскую. Также с ними работают психологи МЧС.По словам Развожаева, в пансионате смогут разместиться 300 человек. Всего Севастополь сможет принять до тысячи переселенцев."Сейчас нам предстоит решить много вопросов: оформить документы, организовать быт и учебный процесс для ребятишек. Будем делать все для того, чтобы жители, которые временно вынуждены покинуть свои родные места, в Севастополе себя чувствовали комфортно. И вы знаете, одна из первых просьб людей оказалась очень неожиданная: провести экскурсию, чтобы познакомиться с историей нашего города-героя. Конечно, проведем!", - заключил Развожаев.Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей эвакуировали вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.

https://crimea.ria.ru/20221117/v-khersone-ukrainskie-boeviki-kaznili-39-prorossiyskikh-aktivistov--1125419882.html

севастополь

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новые регионы россии, общество