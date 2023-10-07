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Обстановка на Крымском мосту после возобновления движения транспорта - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Обстановка на Крымском мосту после возобновления движения транспорта
Обстановка на Крымском мосту после возобновления движения транспорта - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Обстановка на Крымском мосту после возобновления движения транспорта
После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту в очереди к досмотровым пунктам со стороны Тамани находится 50 автомобилей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T00:11
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крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
керчь
краснодарский край
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту в очереди к досмотровым пунктам со стороны Тамани находится 50 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет для проезда автомобилей по мостовому переходу накануне вечером вводился дважды: в 18:50 и 22:40, ограничения движения действовали в пределах часа.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань
Обстановка на Крымском мосту после возобновления движения транспорта

В очереди у Крымского моста 50 автомобилей

00:11 07.10.2023 (обновлено: 00:17 07.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный состав проходит по Крымскому мосту.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта по Крымскому мосту в очереди к досмотровым пунктам со стороны Тамани находится 50 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 00:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 50 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.

Запрет для проезда автомобилей по мостовому переходу накануне вечером вводился дважды: в 18:50 и 22:40, ограничения движения действовали в пределах часа.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьКраснодарский крайТамань
 
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