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Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлена. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T18:35
2023-10-07T18:35
2023-10-07T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлена. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Рейд был закрыт вечером в субботу. Ограничения действовали менее 20 минут. Накануне в Севастополе также перекрывали рейд. По информации губернатора города Михаила Развожаева, силы противоподводно-диверсионного обеспечения отражали атаку двух безэкипажных катеров в районе Северного мола. После завершения работ движение морского транспорта было возобновлено в штатном режиме.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, общество, морской транспорт, новости, безопасность республики крым и севастополя
Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
Рейд в Севастополе открыт
18:35 07.10.2023 (обновлено: 18:37 07.10.2023)