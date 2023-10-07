https://crimea.ria.ru/20231007/rabota-morskogo-transporta-v-sevastopole-vozobnovlena-1131920891.html

Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена

Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлена. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T18:35

2023-10-07T18:35

2023-10-07T18:37

севастополь

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлена. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Рейд был закрыт вечером в субботу. Ограничения действовали менее 20 минут. Накануне в Севастополе также перекрывали рейд. По информации губернатора города Михаила Развожаева, силы противоподводно-диверсионного обеспечения отражали атаку двух безэкипажных катеров в районе Северного мола. После завершения работ движение морского транспорта было возобновлено в штатном режиме.

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, морской транспорт, новости, безопасность республики крым и севастополя