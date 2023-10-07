Рейтинг@Mail.ru
Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231007/rabota-morskogo-transporta-v-sevastopole-vozobnovlena-1131920891.html
Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлена. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T18:35
2023-10-07T18:37
севастополь
общество
морской транспорт
новости
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99812/20/998122005_0:282:3140:2048_1920x0_80_0_0_3f4fddefa22988e896540a8167f508e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлена. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Рейд был закрыт вечером в субботу. Ограничения действовали менее 20 минут. Накануне в Севастополе также перекрывали рейд. По информации губернатора города Михаила Развожаева, силы противоподводно-диверсионного обеспечения отражали атаку двух безэкипажных катеров в районе Северного мола. После завершения работ движение морского транспорта было возобновлено в штатном режиме.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99812/20/998122005_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a504ec3a27501ed3e848bab2dce4129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, общество, морской транспорт, новости, безопасность республики крым и севастополя
Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена

Рейд в Севастополе открыт

18:35 07.10.2023 (обновлено: 18:37 07.10.2023)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлена. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Рейд был закрыт вечером в субботу. Ограничения действовали менее 20 минут.
"Уважаемые пассажиры, работа морского пассажирского транспорта возобновляется", - сказано в сообщении.
Накануне в Севастополе также перекрывали рейд. По информации губернатора города Михаила Развожаева, силы противоподводно-диверсионного обеспечения отражали атаку двух безэкипажных катеров в районе Северного мола. После завершения работ движение морского транспорта было возобновлено в штатном режиме.
 
СевастопольОбществоМорской транспортНовостиБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Крымский мост закрыт для проезда
20:59Главное за день: 7 октября
20:37Больше сотни погибших: число жертв землетрясения в Афганистане растет
20:16Росси в России: как студент из Конго в Крыму на скорой работает
19:58Хотелось продолжения банкета: севастополец обчистил магазин ради алкоголя
19:36Ученые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму
19:12Почему закрывали рейд в Севастополе – ответ Развожаева
19:03Десант ВСУ в Крыму и новая мобилизация в РФ: топ новостей недели
18:53ВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200
18:35Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
18:19Рейд в Севастополе закрыт – что происходит
17:56Новые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле
17:19Зима близко: на Кубань идут заморозки
16:54Разбитые склады с топливом и пункт управления: ВСУ потеряли 600 боевиков
16:37Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды
16:02Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за сутки
15:39В Новой Каховке умер пострадавший при подрыве авто секретарь отделения ЕР
15:27Путин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан
15:17В МИД России призвали Палестину и Израиль немедленно прекратить огонь
14:59Российские военные отразили пять контратак ВСУ
Лента новостейМолния