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В Севастополе стрельба из реактивных бомбометов - учения флота
В Севастополе стрельба из реактивных бомбометов - учения флота - РИА Новости Крым, 21.10.2023
В Севастополе стрельба из реактивных бомбометов - учения флота
Утром в субботу в Севастополе проходят учения Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T09:46
2023-10-21T09:46
2023-10-21T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Утром в субботу в Севастополе проходят учения Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Учения различных подразделений на Черноморском флоте проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.18 октября в городе также проходили тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению.За день до этого корабли Черноморского флота отработали выполнение артиллерийской стрельбы на внешнем рейде Севастопольской бухты. Кроме того, утром того же дня военные проводили учения с применением реактивных бомбометов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейНа подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти
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михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, учения
В Севастополе стрельба из реактивных бомбометов - учения флота
Развожаев: Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов
09:46 21.10.2023 (обновлено: 09:55 21.10.2023)