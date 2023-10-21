https://crimea.ria.ru/20231021/v-sevastopole-strelba-iz-reaktivnykh-bombometov---ucheniya-flota-1132233651.html

В Севастополе стрельба из реактивных бомбометов - учения флота

В Севастополе стрельба из реактивных бомбометов - учения флота - РИА Новости Крым, 21.10.2023

В Севастополе стрельба из реактивных бомбометов - учения флота

Утром в субботу в Севастополе проходят учения Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T09:46

2023-10-21T09:46

2023-10-21T09:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Утром в субботу в Севастополе проходят учения Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Учения различных подразделений на Черноморском флоте проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.18 октября в городе также проходили тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению.За день до этого корабли Черноморского флота отработали выполнение артиллерийской стрельбы на внешнем рейде Севастопольской бухты. Кроме того, утром того же дня военные проводили учения с применением реактивных бомбометов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейНа подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти

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