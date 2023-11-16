Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231116/vsu-udarili-po-kurskoy-oblasti-reaktivnymi-snaryadami-1132819256.html
ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами
ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами - РИА Новости Крым, 16.11.2023
ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами
Утром в четверг украинские боевики обстреляли села Курской области реактивными снарядами. В населенных пунктах нет электричества, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T07:11
2023-11-16T07:52
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
обстрелы всу
происшествия
россия
общество
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132690133_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_95256d5df05f9b28bf3f2815bec7cfe0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Утром в четверг украинские боевики обстреляли села Курской области реактивными снарядами. В населенных пунктах нет электричества, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Он отметил, что пострадавших в атаке нет. Специалисты ведут подомовой обход жителей для определения количества разрушений мирной инфраструктуры. Боевики регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, используя БПЛА и ракеты. Накануне российские ПВО сбили вражеский беспилотник над Смоленской областью, за день до этого ВСУ атаковали дронами четыре области России - БПЛА уничтожены над Московской, Орловской, Тамбовской и Брянской областями.При этом 13 ноября в селе Горналь Суджанского района области враг сбросил с беспилотника боеприпас. Ранение получил мужчина, который оказался рядом с местом происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА – ранен мужчинаПенсионерка ранена при ударе ВСУ по Брянской областиВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской области
курская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132690133_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8b78be78050a48abd60f28d0cd72f98b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, россия, общество, новости, безопасность
ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами

ВСУ обстреляли села Курской области реактивными снарядами

07:11 16.11.2023 (обновлено: 07:52 16.11.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Утром в четверг украинские боевики обстреляли села Курской области реактивными снарядами. В населенных пунктах нет электричества, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Со стороны Украины реактивными снарядами обстрелян Суджанский район. Прилеты зафиксированы вблизи села Мартыновка. В самом населенном пункте и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение. Специалисты приступят к его восстановлению, как только будет безопасно", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавших в атаке нет. Специалисты ведут подомовой обход жителей для определения количества разрушений мирной инфраструктуры.
Боевики регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, используя БПЛА и ракеты. Накануне российские ПВО сбили вражеский беспилотник над Смоленской областью, за день до этого ВСУ атаковали дронами четыре области России - БПЛА уничтожены над Московской, Орловской, Тамбовской и Брянской областями.
При этом 13 ноября в селе Горналь Суджанского района области враг сбросил с беспилотника боеприпас. Ранение получил мужчина, который оказался рядом с местом происшествия.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА – ранен мужчина
Пенсионерка ранена при ударе ВСУ по Брянской области
ВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской области
 
Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтОбстрелы ВСУПроисшествияРоссияОбществоНовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:41Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине
10:35Байден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая
09:57Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем
09:343,6 кг марихуаны: в Феодосии задержан подозреваемый в сбыте наркотиков
09:30В проливе метровые волны: как работает Керченская переправа в четверг
09:14Взятка в особо крупном: в Ялте задержан сотрудник госстройнадзора
08:55Школьный автобус перевернулся в Приморье – пострадали 8 детей
08:33Пожар произошел в воинской части под Волгоградом - что известно
08:22Россия и Англия смогут договориться - британский эксперт
08:05Что происходит на Крымском мосту в четверг утром
07:59Даниловский пруд в Симферополе расчистили при помощи новой техники
07:42Три беспилотника перехвачены над Крымом
07:11ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами
07:06Что будет дальше с курсом доллара
06:38"Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгода
06:04Спасите себя и детей: в Крыму растет заболеваемость коклюшем
00:01Сильные дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 16 ноября
23:29Встреча Си Цзиньпина с Байденом - о чем договорились главы КНР и США
22:34Главное за день: 15 ноября
Лента новостейМолния