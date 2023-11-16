https://crimea.ria.ru/20231116/vsu-udarili-po-kurskoy-oblasti-reaktivnymi-snaryadami-1132819256.html

ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами

ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами - РИА Новости Крым, 16.11.2023

ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами

Утром в четверг украинские боевики обстреляли села Курской области реактивными снарядами. В населенных пунктах нет электричества, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T07:11

2023-11-16T07:11

2023-11-16T07:52

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

обстрелы всу

происшествия

россия

общество

новости

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132690133_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_95256d5df05f9b28bf3f2815bec7cfe0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Утром в четверг украинские боевики обстреляли села Курской области реактивными снарядами. В населенных пунктах нет электричества, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Он отметил, что пострадавших в атаке нет. Специалисты ведут подомовой обход жителей для определения количества разрушений мирной инфраструктуры. Боевики регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, используя БПЛА и ракеты. Накануне российские ПВО сбили вражеский беспилотник над Смоленской областью, за день до этого ВСУ атаковали дронами четыре области России - БПЛА уничтожены над Московской, Орловской, Тамбовской и Брянской областями.При этом 13 ноября в селе Горналь Суджанского района области враг сбросил с беспилотника боеприпас. Ранение получил мужчина, который оказался рядом с местом происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА – ранен мужчинаПенсионерка ранена при ударе ВСУ по Брянской областиВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской области

курская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, россия, общество, новости, безопасность