https://crimea.ria.ru/20231116/vsu-udarili-po-kurskoy-oblasti-reaktivnymi-snaryadami-1132819256.html
ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами
ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами - РИА Новости Крым, 16.11.2023
ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами
Утром в четверг украинские боевики обстреляли села Курской области реактивными снарядами. В населенных пунктах нет электричества, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T07:11
2023-11-16T07:11
2023-11-16T07:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Утром в четверг украинские боевики обстреляли села Курской области реактивными снарядами. В населенных пунктах нет электричества, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Он отметил, что пострадавших в атаке нет. Специалисты ведут подомовой обход жителей для определения количества разрушений мирной инфраструктуры. Боевики регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, используя БПЛА и ракеты. Накануне российские ПВО сбили вражеский беспилотник над Смоленской областью, за день до этого ВСУ атаковали дронами четыре области России - БПЛА уничтожены над Московской, Орловской, Тамбовской и Брянской областями.При этом 13 ноября в селе Горналь Суджанского района области враг сбросил с беспилотника боеприпас. Ранение получил мужчина, который оказался рядом с местом происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА – ранен мужчинаПенсионерка ранена при ударе ВСУ по Брянской областиВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской области
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, россия, общество, новости, безопасность
ВСУ ударили по Курской области реактивными снарядами
ВСУ обстреляли села Курской области реактивными снарядами
07:11 16.11.2023 (обновлено: 07:52 16.11.2023)