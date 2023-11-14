https://crimea.ria.ru/20231114/bespilotniki-sbity-nad-chetyrmya-oblastyami-rossii---minoborony-1132768106.html

Беспилотники сбиты над четырьмя областями России - Минобороны

Беспилотники сбиты над четырьмя областями России - Минобороны - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Беспилотники сбиты над четырьмя областями России - Минобороны

Четыре беспилотных летательных аппарата Украины сбиты российскими средствами ПВО над четырьмя областями России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T08:57

2023-11-14T08:57

2023-11-14T09:02

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

всу (вооруженные силы украины)

орловская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Четыре беспилотных летательных аппарата Украины сбиты российскими средствами ПВО над четырьмя областями России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным военного ведомства, дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Орловской, Тамбовской и Брянской областей.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат был сбит на северо-западе региона."Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет. Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения", - написал он в Telegram-канале.Накануне ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройства возле села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Местный житель получил осколочные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый удар по Курской области - ранен еще один мирный жительОбломки украинского беспилотника упали на территорию школы под КурскомПопытка террористической атаки ВСУ на Белгородскую область - Минобороны

орловская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), орловская область