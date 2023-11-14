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Беспилотники сбиты над четырьмя областями России - Минобороны
Беспилотники сбиты над четырьмя областями России - Минобороны - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Беспилотники сбиты над четырьмя областями России - Минобороны
Четыре беспилотных летательных аппарата Украины сбиты российскими средствами ПВО над четырьмя областями России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T08:57
2023-11-14T08:57
2023-11-14T09:02
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
орловская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Четыре беспилотных летательных аппарата Украины сбиты российскими средствами ПВО над четырьмя областями России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным военного ведомства, дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Орловской, Тамбовской и Брянской областей.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат был сбит на северо-западе региона."Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет. Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения", - написал он в Telegram-канале.Накануне ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройства возле села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Местный житель получил осколочные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый удар по Курской области - ранен еще один мирный жительОбломки украинского беспилотника упали на территорию школы под КурскомПопытка террористической атаки ВСУ на Белгородскую область - Минобороны
орловская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), орловская область
Беспилотники сбиты над четырьмя областями России - Минобороны
Минобороны: четыре региона России атакованы беспилотниками
08:57 14.11.2023 (обновлено: 09:02 14.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Четыре беспилотных летательных аппарата Украины сбиты российскими средствами ПВО над четырьмя областями России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Орловской, Тамбовской и Брянской областей.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат был сбит на северо-западе региона.
"Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет. Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения", - написал он в Telegram-канале.
Накануне ВСУ сбросили
с беспилотника взрывное устройства возле села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Местный житель получил осколочные ранения.
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