https://crimea.ria.ru/20231113/v-kurskoy-oblasti-vsu-sbrosili-vzryvchatku-s-bpla--ranen-muzhchina-1132755805.html

В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА – ранен мужчина

В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 13.11.2023

В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА – ранен мужчина

ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройства возле села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области в результате чего местный житель получил осколочные РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T13:59

2023-11-13T13:59

2023-11-13T13:59

роман старовойт

курск

курская область

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121317488_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8b249fb56ade1024d9e672f5272502a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройства возле села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Также губернатор уточнил, что медики расценивают состояние раненого мужчины как средней степени тяжести. Сейчас он находится в Глушковской ЦРБ, где ему оказывается необходимая помощь.Ранее сообщалось, что украинские боевики сбросили с беспилотника кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат в Курской области.ВСУ регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, используя БПЛА и ракеты. Так, ранее в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще двое - пострадали. Также в недавно в Курской области была повреждена обломками украинского БПЛА школа.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейУкрытия в Крыму: сколько их и где искатьОбломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском

https://crimea.ria.ru/20231112/razvozhaev-navestil-ranenogo-pri-atake-dronov-na-sevastopol-muzhchinu-1132740856.html

курск

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, курск, курская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, происшествия, всу (вооруженные силы украины)