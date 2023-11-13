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В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА – ранен мужчина
В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 13.11.2023
В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА – ранен мужчина
ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройства возле села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области в результате чего местный житель получил осколочные РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T13:59
2023-11-13T13:59
роман старовойт
курск
курская область
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройства возле села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Также губернатор уточнил, что медики расценивают состояние раненого мужчины как средней степени тяжести. Сейчас он находится в Глушковской ЦРБ, где ему оказывается необходимая помощь.Ранее сообщалось, что украинские боевики сбросили с беспилотника кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат в Курской области.ВСУ регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, используя БПЛА и ракеты. Так, ранее в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще двое - пострадали. Также в недавно в Курской области была повреждена обломками украинского БПЛА школа.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейУкрытия в Крыму: сколько их и где искатьОбломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском
https://crimea.ria.ru/20231112/razvozhaev-navestil-ranenogo-pri-atake-dronov-na-sevastopol-muzhchinu-1132740856.html
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роман старовойт, курск, курская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА – ранен мужчина

Старовойт: ВСУ сбросили взрывчатки с БПЛА возле села Попово-Лежачи – ранен мужчина

13:59 13.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройства возле села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К сожалению, один человек получил осколочные ранения", - написал Старовойт.
Также губернатор уточнил, что медики расценивают состояние раненого мужчины как средней степени тяжести. Сейчас он находится в Глушковской ЦРБ, где ему оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что украинские боевики сбросили с беспилотника кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат в Курской области.
ВСУ регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, используя БПЛА и ракеты. Так, ранее в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще двое - пострадали. Также в недавно в Курской области была повреждена обломками украинского БПЛА школа.
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Роман СтаровойтКурскКурская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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