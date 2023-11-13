https://crimea.ria.ru/20231113/novyy-udar-po-kurskoy-oblasti---ranen-esche-odin-mirnyy-zhitel-1132763500.html
Новый удар по Курской области - ранен еще один мирный житель
Новый удар по Курской области - ранен еще один мирный житель - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Новый удар по Курской области - ранен еще один мирный житель
В одном из сел Суджанского района Курской области в результате атаки дрона ВСУ ранен мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T20:05
2023-11-13T20:05
2023-11-13T20:05
курская область
обстрелы курской области
роман старовойт
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В одном из сел Суджанского района Курской области в результате атаки дрона ВСУ ранен мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.Мужчине оказана медицинская помощь, медикам пришлось удалять осколки. Сейчас раненого отправили домой на амбулаторное лечение.Ранее в понедельник ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройства возле села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, в результате также был ранен местный житель, он госпитализирован. ВСУ регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, используя БПЛА и ракеты. Так, ранее в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще двое - пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской областиОбломки украинского беспилотника упали на территорию школы под КурскомНовая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курская область, обстрелы курской области, роман старовойт, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Новый удар по Курской области - ранен еще один мирный житель
В Курской области в результате атаки украинского беспилотника ранен мирный житель