https://crimea.ria.ru/20231113/novyy-udar-po-kurskoy-oblasti---ranen-esche-odin-mirnyy-zhitel-1132763500.html

Новый удар по Курской области - ранен еще один мирный житель

Новый удар по Курской области - ранен еще один мирный житель - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Новый удар по Курской области - ранен еще один мирный житель

В одном из сел Суджанского района Курской области в результате атаки дрона ВСУ ранен мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T20:05

2023-11-13T20:05

2023-11-13T20:05

курская область

обстрелы курской области

роман старовойт

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В одном из сел Суджанского района Курской области в результате атаки дрона ВСУ ранен мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.Мужчине оказана медицинская помощь, медикам пришлось удалять осколки. Сейчас раненого отправили домой на амбулаторное лечение.Ранее в понедельник ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройства возле села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, в результате также был ранен местный житель, он госпитализирован. ВСУ регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, используя БПЛА и ракеты. Так, ранее в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще двое - пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской областиОбломки украинского беспилотника упали на территорию школы под КурскомНовая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом

курская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, роман старовойт, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости