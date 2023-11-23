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Осколками посекло ноги: при атаке ВСУ ранен мужчина на Белгородщине
Осколками посекло ноги: при атаке ВСУ ранен мужчина на Белгородщине - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Осколками посекло ноги: при атаке ВСУ ранен мужчина на Белгородщине
Житель села Козинка Белгородской области получил осколочные ранения ног в результате удара ВСУ по населенному пункту. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T12:37
2023-11-23T12:37
2023-11-23T12:37
вячеслав гладков
белгородская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
больница
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Житель села Козинка Белгородской области получил осколочные ранения ног в результате удара ВСУ по населенному пункту. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав ГладковТакже губернатор отметил, что пострадавший мирный житель доставлен в ЦРБ, врачи оказывают ему необходимую помощь.Кроме того, в результате взрыва повреждения получил автомобиль.Ранее два человека получили ранения в результате атаке дрона-камикадзе поселка Горьковский Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной ХерсонщинеТри украинских беспилотника сбиты над СмоленскомЖенщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Осколками посекло ноги: при атаке ВСУ ранен мужчина на Белгородщине
Осколочные ранения в результате атаки ВСУ получил житель села Козинка Белгородской области