https://crimea.ria.ru/20231123/oskolkami-poseklo-nogi-pri-atake-vsu-ranen-muzhchina-na-belgorodschine-1133000683.html

Осколками посекло ноги: при атаке ВСУ ранен мужчина на Белгородщине

Осколками посекло ноги: при атаке ВСУ ранен мужчина на Белгородщине - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Осколками посекло ноги: при атаке ВСУ ранен мужчина на Белгородщине

Житель села Козинка Белгородской области получил осколочные ранения ног в результате удара ВСУ по населенному пункту. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T12:37

2023-11-23T12:37

2023-11-23T12:37

вячеслав гладков

белгородская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

больница

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Житель села Козинка Белгородской области получил осколочные ранения ног в результате удара ВСУ по населенному пункту. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав ГладковТакже губернатор отметил, что пострадавший мирный житель доставлен в ЦРБ, врачи оказывают ему необходимую помощь.Кроме того, в результате взрыва повреждения получил автомобиль.Ранее два человека получили ранения в результате атаке дрона-камикадзе поселка Горьковский Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной ХерсонщинеТри украинских беспилотника сбиты над СмоленскомЖенщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу