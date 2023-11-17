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Три украинских беспилотника сбиты над Смоленском - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Три украинских беспилотника сбиты над Смоленском
Три украинских беспилотника сбиты над Смоленском - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Три украинских беспилотника сбиты над Смоленском
Утром в пятницу над Смоленском и Смоленским районом уничтожены три украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T09:29
2023-11-17T09:29
смоленск
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Утром в пятницу над Смоленском и Смоленским районом уничтожены три украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.По информации губернатора Смоленской области Василия Анохина, вражеские дроны были сбиты в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района."По предварительным данным, информации о пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы", - уточнил губернатор в своем Telegram-канале.Боевики регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье и другие регионы страны, используя БПЛА и ракеты. Атаку на Смоленскую область беспилотными летательными аппаратами враг предпринимал и 15 ноября. Средствами ПВО беспилотник был сбит.Читайте также ни РИА Новости Крым:Беспилотники сбиты над четырьмя областями России - МинобороныНовый удар по Курской области - ранен еще один мирный жительОбломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском
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Новости
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РИА Новости Крым
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смоленск, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, россия, новости, безопасность
Три украинских беспилотника сбиты над Смоленском

Три украинских беспилотника уничтожены российскими ПВО над Смоленском

09:29 17.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ готовится к запуску беспилотника
Солдат ВСУ готовится к запуску беспилотника
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Утром в пятницу над Смоленском и Смоленским районом уничтожены три украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
"17 ноября около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области". – говорится в сообщении.
По информации губернатора Смоленской области Василия Анохина, вражеские дроны были сбиты в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района.
"По предварительным данным, информации о пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы", - уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
Боевики регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье и другие регионы страны, используя БПЛА и ракеты. Атаку на Смоленскую область беспилотными летательными аппаратами враг предпринимал и 15 ноября. Средствами ПВО беспилотник был сбит.
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СмоленскПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествияРоссияНовостиБезопасность
 
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