https://crimea.ria.ru/20231117/tri-ukrainskikh-bespilotnika-sbity-nad-smolenskom-1132848053.html

Три украинских беспилотника сбиты над Смоленском

Три украинских беспилотника сбиты над Смоленском - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Три украинских беспилотника сбиты над Смоленском

Утром в пятницу над Смоленском и Смоленским районом уничтожены три украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T09:29

2023-11-17T09:29

2023-11-17T09:29

смоленск

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Утром в пятницу над Смоленском и Смоленским районом уничтожены три украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.По информации губернатора Смоленской области Василия Анохина, вражеские дроны были сбиты в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района."По предварительным данным, информации о пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы", - уточнил губернатор в своем Telegram-канале.Боевики регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье и другие регионы страны, используя БПЛА и ракеты. Атаку на Смоленскую область беспилотными летательными аппаратами враг предпринимал и 15 ноября. Средствами ПВО беспилотник был сбит.Читайте также ни РИА Новости Крым:Беспилотники сбиты над четырьмя областями России - МинобороныНовый удар по Курской области - ранен еще один мирный жительОбломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленск, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, россия, новости, безопасность