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Три украинских беспилотника сбиты над Смоленском
Три украинских беспилотника сбиты над Смоленском - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Три украинских беспилотника сбиты над Смоленском
Утром в пятницу над Смоленском и Смоленским районом уничтожены три украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T09:29
2023-11-17T09:29
2023-11-17T09:29
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пво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Утром в пятницу над Смоленском и Смоленским районом уничтожены три украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.По информации губернатора Смоленской области Василия Анохина, вражеские дроны были сбиты в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района."По предварительным данным, информации о пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы", - уточнил губернатор в своем Telegram-канале.Боевики регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье и другие регионы страны, используя БПЛА и ракеты. Атаку на Смоленскую область беспилотными летательными аппаратами враг предпринимал и 15 ноября. Средствами ПВО беспилотник был сбит.Читайте также ни РИА Новости Крым:Беспилотники сбиты над четырьмя областями России - МинобороныНовый удар по Курской области - ранен еще один мирный жительОбломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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смоленск, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, россия, новости, безопасность
Три украинских беспилотника сбиты над Смоленском
Три украинских беспилотника уничтожены российскими ПВО над Смоленском