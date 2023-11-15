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Над Смоленской областью сбит беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Над Смоленской областью сбит беспилотник ВСУ
Над Смоленской областью сбит беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Над Смоленской областью сбит беспилотник ВСУ
Утром в среду украинские боевики попытались атаковать Смоленскую область при помощи беспилотника. Он был уничтожен над регионом дежурными средствами... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T08:38
2023-11-15T08:43
россия
министерство обороны рф
смоленск
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
безопасность
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Утром в среду украинские боевики попытались атаковать Смоленскую область при помощи беспилотника. Он был уничтожен над регионом дежурными средствами противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны.14 ноября ВСУ попытались ударить сразу по четырем областям России. Четыре беспилотника уничтожены над территорией Московской, Орловской, Тамбовской и Брянской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУНовый удар по Курской области - ранен еще один мирный жительПенсионерка ранена при ударе ВСУ по Брянской области
https://crimea.ria.ru/20231110/nad-krymom-perekhvacheny-dva-bespilotnika--minoborony-1132700826.html
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россия, министерство обороны рф, смоленск, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, безопасность, пво, новости
Над Смоленской областью сбит беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник уничтожен над Смоленской областью - Минобороны

08:38 15.11.2023 (обновлено: 08:43 15.11.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Утром в среду украинские боевики попытались атаковать Смоленскую область при помощи беспилотника. Он был уничтожен над регионом дежурными средствами противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны.
"15 ноября около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
14 ноября ВСУ попытались ударить сразу по четырем областям России. Четыре беспилотника уничтожены над территорией Московской, Орловской, Тамбовской и Брянской областей.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
10 ноября, 07:26
Над Крымом перехвачены два беспилотника – Минобороны
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РоссияМинистерство обороны РФСмоленскПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУБезопасностьПВОНовости
 
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