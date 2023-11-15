https://crimea.ria.ru/20231115/nad-smolenskoy-oblastyu-sbit-bespilotnik-vsu-1132791850.html
Над Смоленской областью сбит беспилотник ВСУ
Над Смоленской областью сбит беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Над Смоленской областью сбит беспилотник ВСУ
Утром в среду украинские боевики попытались атаковать Смоленскую область при помощи беспилотника. Он был уничтожен над регионом дежурными средствами... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T08:38
2023-11-15T08:38
2023-11-15T08:43
россия
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смоленск
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Утром в среду украинские боевики попытались атаковать Смоленскую область при помощи беспилотника. Он был уничтожен над регионом дежурными средствами противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны.14 ноября ВСУ попытались ударить сразу по четырем областям России. Четыре беспилотника уничтожены над территорией Московской, Орловской, Тамбовской и Брянской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУНовый удар по Курской области - ранен еще один мирный жительПенсионерка ранена при ударе ВСУ по Брянской области
https://crimea.ria.ru/20231110/nad-krymom-perekhvacheny-dva-bespilotnika--minoborony-1132700826.html
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россия, министерство обороны рф, смоленск, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, безопасность, пво, новости
Над Смоленской областью сбит беспилотник ВСУ
Украинский беспилотник уничтожен над Смоленской областью - Минобороны
08:38 15.11.2023 (обновлено: 08:43 15.11.2023)