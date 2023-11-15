https://crimea.ria.ru/20231115/nad-smolenskoy-oblastyu-sbit-bespilotnik-vsu-1132791850.html

Над Смоленской областью сбит беспилотник ВСУ

Над Смоленской областью сбит беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Над Смоленской областью сбит беспилотник ВСУ

Утром в среду украинские боевики попытались атаковать Смоленскую область при помощи беспилотника. Он был уничтожен над регионом дежурными средствами... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T08:38

2023-11-15T08:38

2023-11-15T08:43

россия

министерство обороны рф

смоленск

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

безопасность

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Утром в среду украинские боевики попытались атаковать Смоленскую область при помощи беспилотника. Он был уничтожен над регионом дежурными средствами противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны.14 ноября ВСУ попытались ударить сразу по четырем областям России. Четыре беспилотника уничтожены над территорией Московской, Орловской, Тамбовской и Брянской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУНовый удар по Курской области - ранен еще один мирный жительПенсионерка ранена при ударе ВСУ по Брянской области

https://crimea.ria.ru/20231110/nad-krymom-perekhvacheny-dva-bespilotnika--minoborony-1132700826.html

россия

смоленск

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, смоленск, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, безопасность, пво, новости