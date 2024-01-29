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ВСУ обстреляли Донецк - трое погибших
ВСУ обстреляли Донецк - трое погибших - РИА Новости Крым, 29.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк - трое погибших
Три человека погибли и еще один получил ранения в результате украинского обстрела Донецка. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T16:15
2024-01-29T16:15
2024-01-29T16:19
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донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
обстрелы всу
происшествия
алексей кулемзин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Три человека погибли и еще один получил ранения в результате украинского обстрела Донецка. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Власти призвали жителей города быть острожными и не покидать укрытий.Ранее в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два сотрудника МЧС России. Впоследствии один из них умер. Кроме того, в минувшую субботу в Новой Каховке 70-летняя женщина получила тяжелые ранения при ударе БПЛА по машинам волонтеров. В воскресенье, 28 января, ВСУ снова обстреляли Новую Каховку, в результате чего один человек погиб и один получил ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской областиДрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочийАтака ВСУ на Орел - мэр рассказал о последствиях
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РИА Новости Крым
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донецк, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, обстрелы всу, происшествия, алексей кулемзин
ВСУ обстреляли Донецк - трое погибших
Три человека погибли и один получил ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ
16:15 29.01.2024 (обновлено: 16:19 29.01.2024)