Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк - трое погибших - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240129/vsu-obstrelyali-donetsk---troe-pogibshikh-1134536318.html
ВСУ обстреляли Донецк - трое погибших
ВСУ обстреляли Донецк - трое погибших - РИА Новости Крым, 29.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк - трое погибших
Три человека погибли и еще один получил ранения в результате украинского обстрела Донецка. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T16:15
2024-01-29T16:19
донецк
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
обстрелы всу
происшествия
алексей кулемзин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199734_392:338:2665:1617_1920x0_80_0_0_679795e353bd98e22720595b935b0510.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Три человека погибли и еще один получил ранения в результате украинского обстрела Донецка. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Власти призвали жителей города быть острожными и не покидать укрытий.Ранее в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два сотрудника МЧС России. Впоследствии один из них умер. Кроме того, в минувшую субботу в Новой Каховке 70-летняя женщина получила тяжелые ранения при ударе БПЛА по машинам волонтеров. В воскресенье, 28 января, ВСУ снова обстреляли Новую Каховку, в результате чего один человек погиб и один получил ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской областиДрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочийАтака ВСУ на Орел - мэр рассказал о последствиях
донецк
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199734_443:110:2492:1647_1920x0_80_0_0_5c585586d1e034a6390a369d4cdacfd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецк, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, обстрелы всу, происшествия, алексей кулемзин
ВСУ обстреляли Донецк - трое погибших

Три человека погибли и один получил ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ

16:15 29.01.2024 (обновлено: 16:19 29.01.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Три человека погибли и еще один получил ранения в результате украинского обстрела Донецка. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, в результате обстрела Калининского района есть 3 погибших и 1 раненый. Анкетные данные уточняются", - написал он.
Власти призвали жителей города быть острожными и не покидать укрытий.
Ранее в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два сотрудника МЧС России. Впоследствии один из них умер. Кроме того, в минувшую субботу в Новой Каховке 70-летняя женщина получила тяжелые ранения при ударе БПЛА по машинам волонтеров. В воскресенье, 28 января, ВСУ снова обстреляли Новую Каховку, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий
Атака ВСУ на Орел - мэр рассказал о последствиях
 
ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеОбстрелы ВСУПроисшествияАлексей Кулемзин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:33Лукашенко заявил о рекордном товарообороте между РФ и Белоруссией
16:15ВСУ обстреляли Донецк - трое погибших
16:02Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВО
15:49Подлинно союзническая поддержка: Путин об отношениях РФ и Белоруссии
15:24Ревизоры из США нагрянули в Киев
15:10Кадровая чистка в Ялте: Павленко уволила глав управляющих компаний
14:33Ситуация на Ярославском нефтезаводе после атаки ВСУ - что происходит
14:01Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ
13:51ВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиков
13:37Чем опасны искусственные яйца
13:21Армия России освободила очередное село в Харьковской области
13:19Памятную доску в честь героя СВО открыли в Симферополе
13:15В Крыму травмировались три любителя зимних катаний в горах
13:08Экс-командирам "Беркута" предъявили новые обвинения по делу майдана
12:51Крым передал Кубани огонь семейного очага "Сердце России"
12:31Зачем на въезде в Крым введен особый режим пропуска
12:08Haval отзовет более 30 тысяч авто в России из-за проблем с проводкой
11:50Атака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известно
11:41В Крыму двое мужчин погибли на пожаре в жилом доме
11:38В Севастополе остановились катер и паром в Артбухте – работают водолазы
Лента новостейМолния