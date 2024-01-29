https://crimea.ria.ru/20240129/vsu-obstrelyali-donetsk---troe-pogibshikh-1134536318.html

ВСУ обстреляли Донецк - трое погибших

ВСУ обстреляли Донецк - трое погибших - РИА Новости Крым, 29.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк - трое погибших

Три человека погибли и еще один получил ранения в результате украинского обстрела Донецка. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T16:15

2024-01-29T16:15

2024-01-29T16:19

донецк

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

обстрелы всу

происшествия

алексей кулемзин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199734_392:338:2665:1617_1920x0_80_0_0_679795e353bd98e22720595b935b0510.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Три человека погибли и еще один получил ранения в результате украинского обстрела Донецка. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Власти призвали жителей города быть острожными и не покидать укрытий.Ранее в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два сотрудника МЧС России. Впоследствии один из них умер. Кроме того, в минувшую субботу в Новой Каховке 70-летняя женщина получила тяжелые ранения при ударе БПЛА по машинам волонтеров. В воскресенье, 28 января, ВСУ снова обстреляли Новую Каховку, в результате чего один человек погиб и один получил ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской областиДрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочийАтака ВСУ на Орел - мэр рассказал о последствиях

донецк

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, обстрелы всу, происшествия, алексей кулемзин