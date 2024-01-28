https://crimea.ria.ru/20240128/vsu-za-den-nanesli-38-udarov-po-khersonskoy-oblasti-1134512671.html
ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.01.2024
ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области
Украинские войска за сутки совершили 38 артиллерийских обстрелов мирных объектов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра Херсонской области, под огонь РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T10:47
2024-01-28T10:47
2024-01-28T10:47
новости
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки совершили 38 артиллерийских обстрелов мирных объектов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра Херсонской области, под огонь попали 8 населенных пунктов, сообщает РИА Новости.Под огонь попали Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Саги, Корсунка.Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 15 военнослужащих ВСУ, поражены четыре украинские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
https://crimea.ria.ru/20240128/solntsepeki-gruppirovki-zapad-udarili-po-opornym-punktam-vsu-1134511020.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки совершили 38 артиллерийских обстрелов мирных объектов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра Херсонской области, под огонь попали 8 населенных пунктов, сообщает РИА Новости.
"Войска киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 20 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи они провели еще 18 обстрелов", - говорится в сообщении
Под огонь попали Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Саги, Корсунка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 15 военнослужащих ВСУ, поражены четыре украинские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".