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ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.01.2024
ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области
Украинские войска за сутки совершили 38 артиллерийских обстрелов мирных объектов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра Херсонской области, под огонь РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T10:47
2024-01-28T10:47
новости
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки совершили 38 артиллерийских обстрелов мирных объектов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра Херсонской области, под огонь попали 8 населенных пунктов, сообщает РИА Новости.Под огонь попали Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Саги, Корсунка.Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 15 военнослужащих ВСУ, поражены четыре украинские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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херсонская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области

ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области

10:47 28.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки совершили 38 артиллерийских обстрелов мирных объектов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра Херсонской области, под огонь попали 8 населенных пунктов, сообщает РИА Новости.
"Войска киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 20 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи они провели еще 18 обстрелов", - говорится в сообщении
Под огонь попали Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Саги, Корсунка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 15 военнослужащих ВСУ, поражены четыре украинские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек
08:38
"Солнцепеки" группировки "Запад" ударили по опорным пунктам ВСУ
 
НовостиХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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