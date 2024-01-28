https://crimea.ria.ru/20240128/vsu-za-den-nanesli-38-udarov-po-khersonskoy-oblasti-1134512671.html

ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области

ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.01.2024

ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области

Украинские войска за сутки совершили 38 артиллерийских обстрелов мирных объектов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра Херсонской области, под огонь РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T10:47

2024-01-28T10:47

2024-01-28T10:47

новости

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки совершили 38 артиллерийских обстрелов мирных объектов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра Херсонской области, под огонь попали 8 населенных пунктов, сообщает РИА Новости.Под огонь попали Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Саги, Корсунка.Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 15 военнослужащих ВСУ, поражены четыре украинские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

https://crimea.ria.ru/20240128/solntsepeki-gruppirovki-zapad-udarili-po-opornym-punktam-vsu-1134511020.html

херсонская область

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новости, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу