https://crimea.ria.ru/20240128/dron-kamikadze-vsu-atakoval-rossiyskoe-selo---postradal-rabochiy-1134520823.html

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий

В результате атаки украинского дрона-камикадзе по селу в Белгородской области пострадал рабочий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T19:28

2024-01-28T19:28

2024-01-28T19:39

обстрелы белгородской области

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В результате атаки украинского дрона-камикадзе по селу в Белгородской области пострадал рабочий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он уточнил, что у мужчины - открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги. 25 января квадрокоптер ВСУ сбросил взрывчатку на хутор в Белгородской области - погибла женщина. Это уже не первая целенаправленная попытка ВСУ обстреливать мирных жителей. 22 января при падении и детонации дрона-камикадзе в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом

https://crimea.ria.ru/20240127/snaryad-rszo-uragan-sbit-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134508791.html

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости