https://crimea.ria.ru/20240128/dron-kamikadze-vsu-atakoval-rossiyskoe-selo---postradal-rabochiy-1134520823.html
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий
В результате атаки украинского дрона-камикадзе по селу в Белгородской области пострадал рабочий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T19:28
2024-01-28T19:28
2024-01-28T19:39
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В результате атаки украинского дрона-камикадзе по селу в Белгородской области пострадал рабочий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он уточнил, что у мужчины - открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги. 25 января квадрокоптер ВСУ сбросил взрывчатку на хутор в Белгородской области - погибла женщина. Это уже не первая целенаправленная попытка ВСУ обстреливать мирных жителей. 22 января при падении и детонации дрона-камикадзе в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом
https://crimea.ria.ru/20240127/snaryad-rszo-uragan-sbit-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134508791.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий
В результате атаки украинского дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал рабочий
19:28 28.01.2024 (обновлено: 19:39 28.01.2024)