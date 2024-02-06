https://crimea.ria.ru/20240206/rossiyskie-voennye-razbili-sklad-aviatsionnykh-sredstv-porazheniya-vsu-1134725743.html
Российские военные разбили склад авиационных средств поражения ВСУ
Российские военные разбили склад авиационных средств поражения ВСУ - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Российские военные разбили склад авиационных средств поражения ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили очередной склад авиационных средств поражения ВСУ и сбили два реактивных снаряда HIMARS и 30 вражеских беспилотников в... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T14:27
2024-02-06T14:27
2024-02-06T14:30
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беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили очередной склад авиационных средств поражения ВСУ и сбили два реактивных снаряда HIMARS и 30 вражеских беспилотников в зоне спецоперации, сообщает во вторник Минобороны России.Кроме того, российскими средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены 30 украинских беспилотников в небе над Харьковской и Херсонской областями, Луганской и Донецкой Народными Республиками.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11863 беспилотных летательных аппарата, 462 зенитных ракетных комплекса, 14927 танков и других боевых бронированных машин, 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7973 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18283 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили склад авиационных боеприпасов ВСУСклад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области В зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделю
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, воздушно-космический силы (вкс), беспилотник (бпла, дрон), потери всу
Российские военные разбили склад авиационных средств поражения ВСУ
Склад авиационных средств поражения ВСУ уничтожен в зоне СВО – Минобороны
14:27 06.02.2024 (обновлено: 14:30 06.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили очередной склад авиационных средств поражения ВСУ и сбили два реактивных снаряда HIMARS и 30 вражеских беспилотников в зоне спецоперации, сообщает во вторник Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, российскими средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены 30 украинских беспилотников в небе над Харьковской и Херсонской областями, Луганской и Донецкой Народными Республиками.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11863 беспилотных летательных аппарата, 462 зенитных ракетных комплекса, 14927 танков и других боевых бронированных машин, 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7973 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18283 единицы специальной военной автомобильной техники.
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