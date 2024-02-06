https://crimea.ria.ru/20240206/rossiyskie-voennye-razbili-sklad-aviatsionnykh-sredstv-porazheniya-vsu-1134725743.html

Российские военные разбили склад авиационных средств поражения ВСУ

Российские военные разбили склад авиационных средств поражения ВСУ - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Российские военные разбили склад авиационных средств поражения ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили очередной склад авиационных средств поражения ВСУ и сбили два реактивных снаряда HIMARS и 30 вражеских беспилотников в... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T14:27

2024-02-06T14:27

2024-02-06T14:30

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

авиация

воздушно-космический силы (вкс)

беспилотник (бпла, дрон)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили очередной склад авиационных средств поражения ВСУ и сбили два реактивных снаряда HIMARS и 30 вражеских беспилотников в зоне спецоперации, сообщает во вторник Минобороны России.Кроме того, российскими средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены 30 украинских беспилотников в небе над Харьковской и Херсонской областями, Луганской и Донецкой Народными Республиками.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11863 беспилотных летательных аппарата, 462 зенитных ракетных комплекса, 14927 танков и других боевых бронированных машин, 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7973 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18283 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили склад авиационных боеприпасов ВСУСклад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области В зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделю

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, воздушно-космический силы (вкс), беспилотник (бпла, дрон), потери всу