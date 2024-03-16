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ФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянина - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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ФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянина
ФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянина - РИА Новости Крым, 16.03.2024
ФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянина
ФСБ задержала россиянина, который готовил теракт на Транссибирской магистрали по указанию украинской разведки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T10:22
2024-03-16T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. ФСБ задержала россиянина, который готовил теракт на Транссибирской магистрали по указанию украинской разведки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.В ведомстве уточняют, что задержанный был завербован украинскими спецслужбами во Львове. После прохождения диверсионной подготовки его направили в Россию для совершения терактов путем опрокидывания железнодорожных составов, которые перевозят грузы в интересах СВО. Для схода поездов завербованный должен был применять самодельно изготовленные устройства."В ходе следственных действий у объекта изъяты средства связи для конспиративного общения с куратором, устройство для опрокидывания составов, а также переданные ему украинской разведкой денежные средства для подготовки и совершения преступлений", - сообщают в ФСБ.По информации ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. На данный момент он заключен под стражу. Мероприятия по документированию его преступной деятельности продолжаются.Накануне сообщалось, что был задержан житель Кубани по подозрению в подготовке теракта в Брянске в преддверии выборов. По указанию куратора мужчина 2002 года изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства и заложил их у входов в административные здания энергокомпаний и социальной инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянка готовила диверсию на ж/д объекте по заданию спецслужб УкраиныВоевал на стороне ВСУ: крымчанина приговорили к 18 годам за госизменуПутал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизмену
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украина, всу (вооруженные силы украины), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, россия, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, теракт
ФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянина

Готовивший по заданию Украины теракт на Транссибе россиянин задержан ФСБ

10:22 16.03.2024 (обновлено: 10:41 16.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный узел "Ростов-на-Дону"
Железнодорожный узел Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Сергей Венявский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. ФСБ задержала россиянина, который готовил теракт на Транссибирской магистрали по указанию украинской разведки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины", - говорится в сообщении ФСБ.
В ведомстве уточняют, что задержанный был завербован украинскими спецслужбами во Львове. После прохождения диверсионной подготовки его направили в Россию для совершения терактов путем опрокидывания железнодорожных составов, которые перевозят грузы в интересах СВО. Для схода поездов завербованный должен был применять самодельно изготовленные устройства.
"В ходе следственных действий у объекта изъяты средства связи для конспиративного общения с куратором, устройство для опрокидывания составов, а также переданные ему украинской разведкой денежные средства для подготовки и совершения преступлений", - сообщают в ФСБ.
По информации ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. На данный момент он заключен под стражу. Мероприятия по документированию его преступной деятельности продолжаются.
Накануне сообщалось, что был задержан житель Кубани по подозрению в подготовке теракта в Брянске в преддверии выборов. По указанию куратора мужчина 2002 года изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства и заложил их у входов в административные здания энергокомпаний и социальной инфраструктуры.
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