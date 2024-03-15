https://crimea.ria.ru/20240315/gotovil-terakt-v-bryanske-v-preddverii-vyborov-zaderzhan-zhitel-kubani-1135698920.html

Готовил теракт в Брянске в преддверии выборов: задержан житель Кубани

Готовил теракт в Брянске в преддверии выборов: задержан житель Кубани - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Готовил теракт в Брянске в преддверии выборов: задержан житель Кубани

Житель Кубани задержан по подозрению в подготовке теракта в Брянске в преддверии выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T14:15

2024-03-15T14:15

2024-03-15T14:17

брянск

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

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новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Житель Кубани задержан по подозрению в подготовке теракта в Брянске в преддверии выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Отмечается, что задержанный - житель Краснодарского края 2002 года рождения. По указанию куратора он изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства.По информации следствия, подозреваемый готовил теракт по заданию запрещенного в России "Легиона "Свобода России"*. Заведены дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном приобретении взрывчатки.Также в пятницу стало известно, что уроженка Белгорода задержана сотрудниками УФСБ по Белгородской области при подготовке диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Воевал на стороне ВСУ: крымчанина приговорили к 18 годам за госизменуПутал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизменуПризнает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы

брянск

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, безопасность, новости, краснодарский край