https://crimea.ria.ru/20240315/gotovil-terakt-v-bryanske-v-preddverii-vyborov-zaderzhan-zhitel-kubani-1135698920.html
Готовил теракт в Брянске в преддверии выборов: задержан житель Кубани
Готовил теракт в Брянске в преддверии выборов: задержан житель Кубани - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Готовил теракт в Брянске в преддверии выборов: задержан житель Кубани
Житель Кубани задержан по подозрению в подготовке теракта в Брянске в преддверии выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T14:15
2024-03-15T14:15
2024-03-15T14:17
брянск
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Житель Кубани задержан по подозрению в подготовке теракта в Брянске в преддверии выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Отмечается, что задержанный - житель Краснодарского края 2002 года рождения. По указанию куратора он изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства.По информации следствия, подозреваемый готовил теракт по заданию запрещенного в России "Легиона "Свобода России"*. Заведены дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном приобретении взрывчатки.Также в пятницу стало известно, что уроженка Белгорода задержана сотрудниками УФСБ по Белгородской области при подготовке диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Воевал на стороне ВСУ: крымчанина приговорили к 18 годам за госизменуПутал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизменуПризнает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянск, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, безопасность, новости, краснодарский край
Готовил теракт в Брянске в преддверии выборов: задержан житель Кубани
Житель Кубани задержан за подготовку теракта в Брянске в преддверии выборов
14:15 15.03.2024 (обновлено: 14:17 15.03.2024)