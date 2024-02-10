https://crimea.ria.ru/20240210/evrosoyuz-ne-khochet-davat-dengi-na-obrechennyy-ukrainskiy-proekt---mid-1134843502.html

Евросоюз не хочет давать деньги на обреченный "украинский проект" - МИД

Евросоюз не хочет давать деньги на обреченный "украинский проект" - МИД - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Евросоюз не хочет давать деньги на обреченный "украинский проект" - МИД

Европейский союз больше не желает отдавать собственные деньги на поддержку киевского режима, планируя рассчитаться с ним замороженными российскими активами. Об... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T10:38

2024-02-10T10:38

2024-02-10T10:38

европейский союз (ес)

европа

в мире

замороженные активы россии

замороженные российские активы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Европейский союз больше не желает отдавать собственные деньги на поддержку киевского режима, планируя рассчитаться с ним замороженными российскими активами. Об этом заявили в МИД РФ.В начале февраля на саммите ЕС было принято итоговое заявление, которое утвердило предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине.В МИД объяснили такое решение тем, что у самого Евросоюза "долги зашкаливают". В конце января сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незаконное изъятие активов подорвет доверие международных инвесторов к Европе и приведет к другим негативным для ЕС юридическим и финансовым последствиям. А в МИД заверили, что ответные меры со стороны России в случае конфискации ее активов будут весьма болезненными для Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: экспертИзъятие российских активов на Западе: каким будет ответ МосквыВ Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в Европе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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