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Евросоюз не хочет давать деньги на обреченный "украинский проект" - МИД - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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Евросоюз не хочет давать деньги на обреченный "украинский проект" - МИД
Евросоюз не хочет давать деньги на обреченный "украинский проект" - МИД - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Евросоюз не хочет давать деньги на обреченный "украинский проект" - МИД
Европейский союз больше не желает отдавать собственные деньги на поддержку киевского режима, планируя рассчитаться с ним замороженными российскими активами. Об... РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T10:38
2024-02-10T10:38
европейский союз (ес)
европа
в мире
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
заморозка активов россии
украина
финансы
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Европейский союз больше не желает отдавать собственные деньги на поддержку киевского режима, планируя рассчитаться с ним замороженными российскими активами. Об этом заявили в МИД РФ.В начале февраля на саммите ЕС было принято итоговое заявление, которое утвердило предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине.В МИД объяснили такое решение тем, что у самого Евросоюза "долги зашкаливают". В конце января сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незаконное изъятие активов подорвет доверие международных инвесторов к Европе и приведет к другим негативным для ЕС юридическим и финансовым последствиям. А в МИД заверили, что ответные меры со стороны России в случае конфискации ее активов будут весьма болезненными для Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: экспертИзъятие российских активов на Западе: каким будет ответ МосквыВ Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в Европе
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европейский союз (ес), европа, в мире, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , заморозка активов россии, украина, финансы, деньги, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Евросоюз не хочет давать деньги на обреченный "украинский проект" - МИД

Евросоюз соблазняет идея растратить украденные у России активы на помощь Украине - МИД

10:38 10.02.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Европейский союз больше не желает отдавать собственные деньги на поддержку киевского режима, планируя рассчитаться с ним замороженными российскими активами. Об этом заявили в МИД РФ.
В начале февраля на саммите ЕС было принято итоговое заявление, которое утвердило предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине.
В МИД объяснили такое решение тем, что у самого Евросоюза "долги зашкаливают".
"В текущей ситуации есовцы явно не желают и далее давать деньги из собственного кошелька на обреченный "украинский проект", а тем более - платить еще и за американцев. Потому их так соблазняет идея растратить на поддержку режима Зеленского украденные у нашей страны средства", - сказали РИА Новости в российском МИД.
В конце января сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незаконное изъятие активов подорвет доверие международных инвесторов к Европе и приведет к другим негативным для ЕС юридическим и финансовым последствиям. А в МИД заверили, что ответные меры со стороны России в случае конфискации ее активов будут весьма болезненными для Запада.
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Европейский Союз (ЕС)ЕвропаВ миреЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активовЗаморозка активов РоссииУкраинаФинансыДеньгиНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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