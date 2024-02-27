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Сделают хуже себе: Силуанов об идее передачи российских активов Киеву - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Сделают хуже себе: Силуанов об идее передачи российских активов Киеву
Сделают хуже себе: Силуанов об идее передачи российских активов Киеву - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Сделают хуже себе: Силуанов об идее передачи российских активов Киеву
Идея о передаче Украине замороженных активов России ошибочна и повредит экономике стран Запада, который должен понимать, что за таким решением последуют... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T20:38
2024-02-27T20:41
россия
антон силуанов
минфин россии
в мире
экономика
замороженные активы россии
замороженные российские активы
новости
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Идея о передаче Украине замороженных активов России ошибочна и повредит экономике стран Запада, который должен понимать, что за таким решением последуют симметричные меры. Об этом во вторник заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет РИА Новости.Глава минфина США Джаннет Йеллен во вторник выступила с призывом в срочном порядке найти способ сделать доступными для использования замороженные активы России на 285 миллиардов долларов."Этим шагом, если он произойдет, наши западные коллеги сделают хуже только себе, как это было сделано в отношении ограничений расчетов в долларах, расчетов в клиринговых системах, в логистике", - прокомментировал тему Силуанов.По его словам, призыв главы американского минфина в корне ошибочен, поскольку подрывает основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки. В случае соответствующих решений Запада, глава российского минфина также пообещал симметричный ответ.25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак также призывал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти доходы намерены использовать на производство оружия для ВСУ. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате чего были заморожены не только суверенные активы, но и средства частных инвесторов. Объем замороженных российских резервов за рубежом составляет около 300 млрд долларов. Разговоры о конфискации Западом для предоставления различной помощи Украине начались почти сразу. В октябре 2022 лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения.На днях директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой не только риски судебных разбирательств, но и "угрозы для международной валютной системы".Ранее в Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".В МИД России предупредили, что компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры. При этом США давят на Европу в вопросе изъятия российских активов, что неминуемо приведет к подрыву доверия международных инвесторов к ЕС и другим негативным последствиям, заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о возможном обмене замороженных активов россиянG7 оставят активы РФ замороженными до возмещения "ущерба" Киеву"Попахивает лицемерием": Киев обвинил Запад в нежелании изымать активы РФ
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россия, антон силуанов, минфин россии, в мире, экономика, замороженные активы россии, замороженные российские активы, новости, коллективный запад
Сделают хуже себе: Силуанов об идее передачи российских активов Киеву

Силуанов: изъятие российских активов приведет к симметричным мерам

20:38 27.02.2024 (обновлено: 20:41 27.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Идея о передаче Украине замороженных активов России ошибочна и повредит экономике стран Запада, который должен понимать, что за таким решением последуют симметричные меры. Об этом во вторник заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет РИА Новости.
Глава минфина США Джаннет Йеллен во вторник выступила с призывом в срочном порядке найти способ сделать доступными для использования замороженные активы России на 285 миллиардов долларов.
"Этим шагом, если он произойдет, наши западные коллеги сделают хуже только себе, как это было сделано в отношении ограничений расчетов в долларах, расчетов в клиринговых системах, в логистике", - прокомментировал тему Силуанов.
По его словам, призыв главы американского минфина в корне ошибочен, поскольку подрывает основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки. В случае соответствующих решений Запада, глава российского минфина также пообещал симметричный ответ.
"Мы все равно найдем выход из этой ситуации. Но этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить. У нас тоже заморожены достаточные объемы финансовых активов и вложений иностранных инвесторов в наши ценные бумаги, все те перечисления, которые мы осуществляем для владельцев наших ценных бумаг", - сказал министр.
25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак также призывал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти доходы намерены использовать на производство оружия для ВСУ.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате чего были заморожены не только суверенные активы, но и средства частных инвесторов. Объем замороженных российских резервов за рубежом составляет около 300 млрд долларов. Разговоры о конфискации Западом для предоставления различной помощи Украине начались почти сразу. В октябре 2022 лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения.
На днях директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой не только риски судебных разбирательств, но и "угрозы для международной валютной системы".
Ранее в Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
В МИД России предупредили, что компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры.
При этом США давят на Европу в вопросе изъятия российских активов, что неминуемо приведет к подрыву доверия международных инвесторов к ЕС и другим негативным последствиям, заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Вчера, 13:18Радио "Спутник в Крыму"
Российские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине
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