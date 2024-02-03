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Он спас Киев: в Крыму напомнили ПЦУ о роли Александра Невского

Он спас Киев: в Крыму напомнили ПЦУ о роли Александра Невского - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Он спас Киев: в Крыму напомнили ПЦУ о роли Александра Невского

Исключением из церковного календаря дня памяти святого князя Александра Невского синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) показал, что на самом... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T19:01

2024-02-03T19:01

2024-02-03T19:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Исключением из церковного календаря дня памяти святого князя Александра Невского синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) показал, что на самом деле служит не Богу, а своим западным хозяевам. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.Ранее сообщалось, что синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключил из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского.ПЦУ нельзя назвать церковью"Решение так называемого священного синода ПЦУ отображает тот факт, что ПЦУ – это не церковь, а религиозно-политическая партия, которая служит не господу Богу, а своим западным хозяевам. Это сейчас очевидно. Идет борьба с православием и с Русской Православной Церковью", - сказал протоиерей Владимир Кашлюк.Также он напомнил, что прежде ПЦУ исключила из святцев царственных страстотерпцев – "они не почитают царя Николая и царственную семью, которые канонизированы нашей православной церковью".Попытка вернуть вниманиеВ то же время, по мнению политолога и религиоведа Николая Кузьмина, решение синода раскольнической ПЦУ вычеркнуть из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского связано с желание привлечь к себе внимание в СМИ, напомнить о себе."К ПЦУ давно внимание ослабло. Она исчезла из повестки. Ее роль в нынешней Украине заслонена другими событиями и им потребовалось напомнить о себе, причем в традиционно антироссийском ключе", - сказал он в комментарии РИА Новости Крым.Однако, по словам Кузьмина, не лишним было бы вспомнить, что "Александр Невский был святым великим князем киевским в один из самых сложных периодов Киева, когда он поднимался после разгрома Золотой ордой".Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФЧто будет с имуществом УПЦ после запрета церквиЗапрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствия

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