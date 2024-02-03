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Он спас Киев: в Крыму напомнили ПЦУ о роли Александра Невского
Он спас Киев: в Крыму напомнили ПЦУ о роли Александра Невского - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Он спас Киев: в Крыму напомнили ПЦУ о роли Александра Невского
Исключением из церковного календаря дня памяти святого князя Александра Невского синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) показал, что на самом... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T19:01
2024-02-03T19:01
2024-02-03T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Исключением из церковного календаря дня памяти святого князя Александра Невского синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) показал, что на самом деле служит не Богу, а своим западным хозяевам. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.Ранее сообщалось, что синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключил из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского.ПЦУ нельзя назвать церковью"Решение так называемого священного синода ПЦУ отображает тот факт, что ПЦУ – это не церковь, а религиозно-политическая партия, которая служит не господу Богу, а своим западным хозяевам. Это сейчас очевидно. Идет борьба с православием и с Русской Православной Церковью", - сказал протоиерей Владимир Кашлюк.Также он напомнил, что прежде ПЦУ исключила из святцев царственных страстотерпцев – "они не почитают царя Николая и царственную семью, которые канонизированы нашей православной церковью".Попытка вернуть вниманиеВ то же время, по мнению политолога и религиоведа Николая Кузьмина, решение синода раскольнической ПЦУ вычеркнуть из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского связано с желание привлечь к себе внимание в СМИ, напомнить о себе."К ПЦУ давно внимание ослабло. Она исчезла из повестки. Ее роль в нынешней Украине заслонена другими событиями и им потребовалось напомнить о себе, причем в традиционно антироссийском ключе", - сказал он в комментарии РИА Новости Крым.Однако, по словам Кузьмина, не лишним было бы вспомнить, что "Александр Невский был святым великим князем киевским в один из самых сложных периодов Киева, когда он поднимался после разгрома Золотой ордой".Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФЧто будет с имуществом УПЦ после запрета церквиЗапрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствия
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украина, православная церковь украины (пцу), протоиерей владимир кашлюк, религия, православие, церковный раскол на украине, в мире, общество
Он спас Киев: в Крыму напомнили ПЦУ о роли Александра Невского
Исключая Александра Невского из святых ПЦУ перечеркивает историю Украины - мнение
19:01 03.02.2024 (обновлено: 19:12 03.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым
, Ирина Мезенцева.
Исключением из церковного календаря дня памяти святого князя Александра Невского синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) показал, что на самом деле служит не Богу, а своим западным хозяевам. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.
Ранее сообщалось
, что синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключил из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского.
ПЦУ нельзя назвать церковью
"Решение так называемого священного синода ПЦУ отображает тот факт, что ПЦУ – это не церковь, а религиозно-политическая партия, которая служит не господу Богу, а своим западным хозяевам. Это сейчас очевидно. Идет борьба с православием и с Русской Православной Церковью", - сказал протоиерей Владимир Кашлюк.
Также он напомнил, что прежде ПЦУ исключила из святцев царственных страстотерпцев – "они не почитают царя Николая и царственную семью, которые канонизированы нашей православной церковью".
"Следующим шагом стал Александр Невский – это великий святой, собирательный образ. Он и стратег, и дипломат, и военачальник, и святой человек. Если бы не Александр Невский, то не было был ни России, ни Украины. Александр Невский - сохранил всю святую Русь, это - имя России. Соответственно, с теми святыми, которые так или иначе ассоциируется с РПЦ и с нашей страной, ПЦУ решила распрощаться, что свидетельствует о том, что у этой структуры нет ничего святого. Почему? Потому что церковь – это место, которое объединяет небо и землю. В церкви не должно быть никаких разделений на партии и национальные идеи", - сказал отец Владимир.
Попытка вернуть внимание
В то же время, по мнению политолога и религиоведа Николая Кузьмина, решение синода раскольнической ПЦУ вычеркнуть из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского связано с желание привлечь к себе внимание в СМИ, напомнить о себе.
"К ПЦУ давно внимание ослабло. Она исчезла из повестки. Ее роль в нынешней Украине заслонена другими событиями и им потребовалось напомнить о себе, причем в традиционно антироссийском ключе", - сказал он в комментарии РИА Новости Крым
.
Однако, по словам Кузьмина, не лишним было бы вспомнить, что "Александр Невский был святым великим князем киевским в один из самых сложных периодов Киева, когда он поднимался после разгрома Золотой ордой".
"Александр Невский сыграл серьезную, позитивную роль в истории киевского княжества. И этот шаг (исключение из церковного календаря дня памяти святого князя Александра Невского – ред.) совершенно бессмысленное действие. Возможно, на Украине так решили разобраться со своей историей, решили, что это недоразумение", - заключил собеседник.
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