https://crimea.ria.ru/20231114/v-krymu-eks-chinovnikov-budut-sudit-za-vzyatki-ot-nelegalnykh-torgovtsev-1132769832.html

В Крыму экс-чиновников будут судить за взятки от нелегальных торговцев

В Крыму экс-чиновников будут судить за взятки от нелегальных торговцев - РИА Новости Крым, 14.11.2023

В Крыму экс-чиновников будут судить за взятки от нелегальных торговцев

Бывшие сотрудники администрации Симферополя предстанут перед судом по обвинению в получении взяток от нелегальных торговцев на общую сумму 450 тысяч рублей. Об... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T10:21

2023-11-14T10:21

2023-11-14T10:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Бывшие сотрудники администрации Симферополя предстанут перед судом по обвинению в получении взяток от нелегальных торговцев на общую сумму 450 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, трое бывших сотрудников отдела по пресечению стихийной торговли и отдела выявления мест, где запрещена нелегальная продажа, организовали схему по получению взяток с мелких реализаторов города.В результате противоправных действий в 2021-2022 годах сотрудники отделов получили от продавцов взятки на общую сумму более 450 тысяч рублей.Преступную схему выявили и пресекли сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Крыму.Расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц завершено. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее правоохранители задержали генерального директора государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" по обвинению в получении взятки в виде ремонта квартиры.Читайте также на РИА Новости Крым:450 тысяч рублей ущерба предприятию в Крыму: экс-работник пойдет под судВ Крыму депутат и коммерсант получили уголовное дело за вымогательствоВ суд за взятку: "закрыл глаза" на продажу мяса в Алуште без экспертизы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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