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В Крыму экс-чиновников будут судить за взятки от нелегальных торговцев - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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В Крыму экс-чиновников будут судить за взятки от нелегальных торговцев
В Крыму экс-чиновников будут судить за взятки от нелегальных торговцев - РИА Новости Крым, 14.11.2023
В Крыму экс-чиновников будут судить за взятки от нелегальных торговцев
Бывшие сотрудники администрации Симферополя предстанут перед судом по обвинению в получении взяток от нелегальных торговцев на общую сумму 450 тысяч рублей. Об... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T10:21
2023-11-14T10:26
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взятка
происшествия
коррупция
торговля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Бывшие сотрудники администрации Симферополя предстанут перед судом по обвинению в получении взяток от нелегальных торговцев на общую сумму 450 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, трое бывших сотрудников отдела по пресечению стихийной торговли и отдела выявления мест, где запрещена нелегальная продажа, организовали схему по получению взяток с мелких реализаторов города.В результате противоправных действий в 2021-2022 годах сотрудники отделов получили от продавцов взятки на общую сумму более 450 тысяч рублей.Преступную схему выявили и пресекли сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Крыму.Расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц завершено. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее правоохранители задержали генерального директора государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" по обвинению в получении взятки в виде ремонта квартиры.Читайте также на РИА Новости Крым:450 тысяч рублей ущерба предприятию в Крыму: экс-работник пойдет под судВ Крыму депутат и коммерсант получили уголовное дело за вымогательствоВ суд за взятку: "закрыл глаза" на продажу мяса в Алуште без экспертизы
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крым, симферополь, прокуратура республики крым, крымский следком, взятка, происшествия, коррупция, торговля, новости крыма
В Крыму экс-чиновников будут судить за взятки от нелегальных торговцев

Экс-чиновников в Симферополе осудят за взятки в 450 тысяч рублей от нелегальных торговцев

10:21 14.11.2023 (обновлено: 10:26 14.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Бывшие сотрудники администрации Симферополя предстанут перед судом по обвинению в получении взяток от нелегальных торговцев на общую сумму 450 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, трое бывших сотрудников отдела по пресечению стихийной торговли и отдела выявления мест, где запрещена нелегальная продажа, организовали схему по получению взяток с мелких реализаторов города.
В результате противоправных действий в 2021-2022 годах сотрудники отделов получили от продавцов взятки на общую сумму более 450 тысяч рублей.
"Незаконное вознаграждение предназначалось за организацию несанкционированной реализации товаров на территории города, помимо этого, злоумышленники должны были сообщать о готовящихся работниками администрации контрольных мероприятиях по выявлению и пресечению несанкционированной торговли". - уточнили в прокуратуре региона.
Преступную схему выявили и пресекли сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Крыму.
Расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц завершено. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее правоохранители задержали генерального директора государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" по обвинению в получении взятки в виде ремонта квартиры.
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