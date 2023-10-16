https://crimea.ria.ru/20231016/v-krymu-deputat-i-kommersant-poluchili-ugolovnoe-delo-za-vymogatelstvo-1132114319.html

В Крыму депутат и коммерсант получили уголовное дело за вымогательство

В Крыму депутат и коммерсант получили уголовное дело за вымогательство - РИА Новости Крым, 16.10.2023

В Крыму депутат и коммерсант получили уголовное дело за вымогательство

В Крыму сотрудники Следственного комитета вместе с коллегами из УФСБ задержали депутата Нижнегорского сельсовета и местного предпринимателя по делу о... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T12:05

2023-10-16T12:05

2023-10-16T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники Следственного комитета вместе с коллегами из УФСБ задержали депутата Нижнегорского сельсовета и местного предпринимателя по делу о вымогательстве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. По данным ведомства, фигуранты дела потребовали от жителя Нижнегорского района, который ранее купил у брата коммерсанта два участка в Митрофановском сельском поселении, продать ему обратно эти земли, только уже по заниженной цене. С целью вымогательства сообщники организовали травлю собственника участков в соцсетях, размещали видеоролики о нем и его родственниках с ложными порочащими сведениями. Уголовное дело против местного депутата, в соответствии с законом, было возбуждено лично главой крымского управления Следкома Владимиром Терентьевым. Сейчас расследование дела продолжается, следователи устанавливают возможные другие факты противоправных деяний со стороны злоумышленников.Читайте также на РИА Новости Крым:Возили в багажнике и вымогали деньги: в Крыму студенты похитили знакомогоВ Крыму девять членов ОПГ ждет суд за нелегальный реабилитационный центрБывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взятку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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