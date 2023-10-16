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В Крыму депутат и коммерсант получили уголовное дело за вымогательство
В Крыму депутат и коммерсант получили уголовное дело за вымогательство - РИА Новости Крым, 16.10.2023
В Крыму депутат и коммерсант получили уголовное дело за вымогательство
В Крыму сотрудники Следственного комитета вместе с коллегами из УФСБ задержали депутата Нижнегорского сельсовета и местного предпринимателя по делу о... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T12:05
2023-10-16T12:05
2023-10-16T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники Следственного комитета вместе с коллегами из УФСБ задержали депутата Нижнегорского сельсовета и местного предпринимателя по делу о вымогательстве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. По данным ведомства, фигуранты дела потребовали от жителя Нижнегорского района, который ранее купил у брата коммерсанта два участка в Митрофановском сельском поселении, продать ему обратно эти земли, только уже по заниженной цене. С целью вымогательства сообщники организовали травлю собственника участков в соцсетях, размещали видеоролики о нем и его родственниках с ложными порочащими сведениями. Уголовное дело против местного депутата, в соответствии с законом, было возбуждено лично главой крымского управления Следкома Владимиром Терентьевым. Сейчас расследование дела продолжается, следователи устанавливают возможные другие факты противоправных деяний со стороны злоумышленников.Читайте также на РИА Новости Крым:Возили в багажнике и вымогали деньги: в Крыму студенты похитили знакомогоВ Крыму девять членов ОПГ ждет суд за нелегальный реабилитационный центрБывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взятку
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крым, новости крыма, новости, крымский следком, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), нижнегорский район
В Крыму депутат и коммерсант получили уголовное дело за вымогательство
Следком: в Крыму депутат сельсовета и предприниматель обвиняются в вымогательстве
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники Следственного комитета вместе с коллегами из УФСБ задержали депутата Нижнегорского сельсовета и местного предпринимателя по делу о вымогательстве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, фигуранты дела потребовали от жителя Нижнегорского района, который ранее купил у брата коммерсанта два участка в Митрофановском сельском поселении, продать ему обратно эти земли, только уже по заниженной цене. С целью вымогательства сообщники организовали травлю собственника участков в соцсетях, размещали видеоролики о нем и его родственниках с ложными порочащими сведениями.
“Действия злоумышленников были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. По местам жительства фигурантов проведены обыски, изъята информация, представляющая интерес для органов следствия”, - сообщили в крымском Следкоме.
Уголовное дело против местного депутата, в соответствии с законом, было возбуждено лично главой крымского управления Следкома Владимиром Терентьевым. Сейчас расследование дела продолжается, следователи устанавливают возможные другие факты противоправных деяний со стороны злоумышленников.
“Обвиняемые свою вину признали в полном объеме, сотрудничают с органами следствия, в связи с чем судом в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста”, - уточнили в ведомстве.
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