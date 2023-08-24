https://crimea.ria.ru/20230824/v-krymu-devyat-chlenov-opg-zhdet-sud-za-nelegalnyy-reabilitatsionnyy-tsentr-1130932295.html

В Крыму девять членов ОПГ ждет суд за нелегальный реабилитационный центр

В Крыму девять членов ОПГ ждет суд за нелегальный реабилитационный центр - РИА Новости Крым, 24.08.2023

В Крыму девять членов ОПГ ждет суд за нелегальный реабилитационный центр

В Симферополе девять членов преступной группы пойдут под суд за организацию нелегального реабилитационного центра и незаконное удержание людей в нем. Об этом... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T17:55

2023-08-24T17:55

2023-08-24T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе девять членов преступной группы пойдут под суд за организацию нелегального реабилитационного центра и незаконное удержание людей в нем. Об этом сообщили в прокуратуре республики.По версии следствия, один из обвиняемых без каких-либо разрешительных документов создал центр по предоставлению платных услуг, связанных с реабилитацией страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. К своей незаконной деятельности он привлек еще восемь человек.В Следственном комитете по Крыму и Севастополю уточнили, что реабилитационный центр находился сначала в одном из поселков Симферопольского района, а в последующем и в одном из частных домов на территории Киевского района Симферополя.Правоохранители установили 20 жителей полуострова, от которых за оказание реабилитационных мероприятий преступная группа получила незаконный доход в размере почти 8 млн рублей.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Обирали бизнесменов в Крыму: приезжие вымогатели задержаны полициейВ Крыму членов ОПГ будут судить за мошенничество и вымогательствоПодпольные колл-центры и маскировка: в Крыму поймали банду мошенников

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