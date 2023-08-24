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В Крыму девять членов ОПГ ждет суд за нелегальный реабилитационный центр - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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В Крыму девять членов ОПГ ждет суд за нелегальный реабилитационный центр
В Крыму девять членов ОПГ ждет суд за нелегальный реабилитационный центр - РИА Новости Крым, 24.08.2023
В Крыму девять членов ОПГ ждет суд за нелегальный реабилитационный центр
В Симферополе девять членов преступной группы пойдут под суд за организацию нелегального реабилитационного центра и незаконное удержание людей в нем. Об этом... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T17:55
2023-08-24T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе девять членов преступной группы пойдут под суд за организацию нелегального реабилитационного центра и незаконное удержание людей в нем. Об этом сообщили в прокуратуре республики.По версии следствия, один из обвиняемых без каких-либо разрешительных документов создал центр по предоставлению платных услуг, связанных с реабилитацией страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. К своей незаконной деятельности он привлек еще восемь человек.В Следственном комитете по Крыму и Севастополю уточнили, что реабилитационный центр находился сначала в одном из поселков Симферопольского района, а в последующем и в одном из частных домов на территории Киевского района Симферополя.Правоохранители установили 20 жителей полуострова, от которых за оказание реабилитационных мероприятий преступная группа получила незаконный доход в размере почти 8 млн рублей.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Обирали бизнесменов в Крыму: приезжие вымогатели задержаны полициейВ Крыму членов ОПГ будут судить за мошенничество и вымогательствоПодпольные колл-центры и маскировка: в Крыму поймали банду мошенников
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прокуратура республики крым, новости крыма, крымский следком, симферополь, симферопольский район, суд, общество
В Крыму девять членов ОПГ ждет суд за нелегальный реабилитационный центр

Прокуратура Крыма: девять членов ОПГ пойдут под суд за подпольный реабилитационный центр

17:55 24.08.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе девять членов преступной группы пойдут под суд за организацию нелегального реабилитационного центра и незаконное удержание людей в нем. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
По версии следствия, один из обвиняемых без каких-либо разрешительных документов создал центр по предоставлению платных услуг, связанных с реабилитацией страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. К своей незаконной деятельности он привлек еще восемь человек.
"В период с 2020 по 2022 годы обвиняемые вводили в заблуждение родственников пациентов о методах лечения. Тем временем реабилитантам должная помощь не оказывалась. Помещенных в центры граждан участники группы незаконно удерживали в помещениях до пресечения их деятельности правоохранительными органами", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
В Следственном комитете по Крыму и Севастополю уточнили, что реабилитационный центр находился сначала в одном из поселков Симферопольского района, а в последующем и в одном из частных домов на территории Киевского района Симферополя.
"Там были оборудованы специальные помещения с решетками и запорными устройствами, ограничивающие свободу передвижения. С родственниками или кандидатами на лечение заключались договоры, после чего лица помещались в дома, где при отсутствии медобразования работников и лицензии на врачебную деятельность в отношении них осуществлялись лечебные мероприятия с применением препаратов", - проинформировали в СК.
Правоохранители установили 20 жителей полуострова, от которых за оказание реабилитационных мероприятий преступная группа получила незаконный доход в размере почти 8 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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