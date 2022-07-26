https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-chlenov-opg-budut-sudit-za-moshennichestvo-i-vymogatelstvo-1123963784.html

В Крыму членов ОПГ будут судить за мошенничество и вымогательство

В Крыму членов ОПГ будут судить за мошенничество и вымогательство - РИА Новости Крым, 26.07.2022

В Крыму членов ОПГ будут судить за мошенничество и вымогательство

Пятеро крымчан пойдут под суд за мошенничество и вымогательство. Действуя организованной группой, они причинили ущерб на 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T16:34

2022-07-26T16:34

2022-07-26T16:34

прокуратура республики крым

крым

общество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Пятеро крымчан пойдут под суд за мошенничество и вымогательство. Действуя организованной группой, они причинили ущерб на 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По версии следствия, злоумышленники обманным путем заставляли своих жертв брать кредиты на бытовую технику, при этом один из членов группы работал в магазине электроники."Потерпевшим на заемные денежные средства продавались различные технические устройства, которые впоследствии присваивались членами группы и сбывались в комиссионном магазине", - сообщили в прокуратуре."Ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемых, составил более 300 тыс. рублей. В зависимости от степени участия в совершенных преступлениях злоумышленникам грозит наказание до 10 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит Белогорский районный суд.

https://crimea.ria.ru/20220330/v-krymu-vymogateli-ugrozhali-raspravoy-biznesmenu-1122797430.html

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2022

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прокуратура республики крым, крым, общество, закон и право