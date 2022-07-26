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В Крыму членов ОПГ будут судить за мошенничество и вымогательство
В Крыму членов ОПГ будут судить за мошенничество и вымогательство - РИА Новости Крым, 26.07.2022
В Крыму членов ОПГ будут судить за мошенничество и вымогательство
Пятеро крымчан пойдут под суд за мошенничество и вымогательство. Действуя организованной группой, они причинили ущерб на 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T16:34
2022-07-26T16:34
2022-07-26T16:34
прокуратура республики крым
крым
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Пятеро крымчан пойдут под суд за мошенничество и вымогательство. Действуя организованной группой, они причинили ущерб на 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По версии следствия, злоумышленники обманным путем заставляли своих жертв брать кредиты на бытовую технику, при этом один из членов группы работал в магазине электроники."Потерпевшим на заемные денежные средства продавались различные технические устройства, которые впоследствии присваивались членами группы и сбывались в комиссионном магазине", - сообщили в прокуратуре."Ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемых, составил более 300 тыс. рублей. В зависимости от степени участия в совершенных преступлениях злоумышленникам грозит наказание до 10 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит Белогорский районный суд.
https://crimea.ria.ru/20220330/v-krymu-vymogateli-ugrozhali-raspravoy-biznesmenu-1122797430.html
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, крым, общество, закон и право
В Крыму членов ОПГ будут судить за мошенничество и вымогательство
Пятеро крымчан пойдут под суд за мошенничество и вымогательство
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Пятеро крымчан пойдут под суд за мошенничество и вымогательство. Действуя организованной группой, они причинили ущерб на 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По версии следствия, злоумышленники обманным путем заставляли своих жертв брать кредиты на бытовую технику, при этом один из членов группы работал в магазине электроники.
"Потерпевшим на заемные денежные средства продавались различные технические устройства, которые впоследствии присваивались членами группы и сбывались в комиссионном магазине", - сообщили в прокуратуре.
Особенно не повезло жителю Белогорского района, которого члены группы пытали и угрожали нанести увечья, чтобы отобрать у него деньги.
"Ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемых, составил более 300 тыс. рублей. В зависимости от степени участия в совершенных преступлениях злоумышленникам грозит наказание до 10 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.
Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит Белогорский районный суд.