https://crimea.ria.ru/20230822/obirali-biznesmenov-v-krymu-priezzhie-vymogateli-zaderzhany-politsiey-1130877811.html

Обирали бизнесменов в Крыму: приезжие вымогатели задержаны полицией

Обирали бизнесменов в Крыму: приезжие вымогатели задержаны полицией - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Обирали бизнесменов в Крыму: приезжие вымогатели задержаны полицией

В Крыму под домашний арест помещены крымчанин и кубанец за вымогательство денег у предпринимателей, к которым злоумышленники приходили под видом сотрудников... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T17:52

2023-08-22T17:52

2023-08-22T17:52

новости крыма

мвд по республике крым

евпатория

краснодарский край

симферопольский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130877615_0:0:1038:584_1920x0_80_0_0_e8728f99c62538a692ffede671888dd2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Крыму под домашний арест помещены крымчанин и кубанец за вымогательство денег у предпринимателей, к которым злоумышленники приходили под видом сотрудников надзорных органов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.Криминальный бизнес в Крыму развернули двое ранее судимых мужчин, 35-летний житель Евпатории и его 29-летний приятель из Краснодарского края.Первого взяли по горячим следам после того, как предпринимательница из Симферопольского района республики пожаловалась правоохранителям на угрожающий визит в ее магазин неизвестного под видом сотрудника контролирующей организации.Предпринимательница договорилась с "надзорником" о встрече и передала ему деньги. Уехать далеко мужчине не удалось: он был задержан с поличным и доставлен в отдел полиции. Его подельника разыскали в Краснодарском крае и тоже привезли в Крым.В отношении обоих возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Симферопольский районный суд поместил подозреваемых под домашний арест.По версии правоохранителей, на счету сообщников 5 преступных эпизодов. Сейчас силовики устанавливают, где еще успели "поработать" мнимые работники органов контроля.Ранее за вымогательство осудили пятерых жителей Симферополя. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму членов ОПГ будут судить за мошенничество и вымогательство В Крыму ФСБ задержала адвоката за посредничество в подкупе судьи

евпатория

краснодарский край

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, мвд по республике крым, евпатория, краснодарский край, симферопольский район