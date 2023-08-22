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Обирали бизнесменов в Крыму: приезжие вымогатели задержаны полицией - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Обирали бизнесменов в Крыму: приезжие вымогатели задержаны полицией
Обирали бизнесменов в Крыму: приезжие вымогатели задержаны полицией - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Обирали бизнесменов в Крыму: приезжие вымогатели задержаны полицией
В Крыму под домашний арест помещены крымчанин и кубанец за вымогательство денег у предпринимателей, к которым злоумышленники приходили под видом сотрудников... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T17:52
2023-08-22T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Крыму под домашний арест помещены крымчанин и кубанец за вымогательство денег у предпринимателей, к которым злоумышленники приходили под видом сотрудников надзорных органов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.Криминальный бизнес в Крыму развернули двое ранее судимых мужчин, 35-летний житель Евпатории и его 29-летний приятель из Краснодарского края.Первого взяли по горячим следам после того, как предпринимательница из Симферопольского района республики пожаловалась правоохранителям на угрожающий визит в ее магазин неизвестного под видом сотрудника контролирующей организации.Предпринимательница договорилась с "надзорником" о встрече и передала ему деньги. Уехать далеко мужчине не удалось: он был задержан с поличным и доставлен в отдел полиции. Его подельника разыскали в Краснодарском крае и тоже привезли в Крым.В отношении обоих возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Симферопольский районный суд поместил подозреваемых под домашний арест.По версии правоохранителей, на счету сообщников 5 преступных эпизодов. Сейчас силовики устанавливают, где еще успели "поработать" мнимые работники органов контроля.Ранее за вымогательство осудили пятерых жителей Симферополя. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму членов ОПГ будут судить за мошенничество и вымогательство В Крыму ФСБ задержала адвоката за посредничество в подкупе судьи
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новости крыма, мвд по республике крым, евпатория, краснодарский край, симферопольский район
Обирали бизнесменов в Крыму: приезжие вымогатели задержаны полицией

Полиция Крыма задержала двоих вымогателей, наживавшихся на предпринимателях

17:52 22.08.2023
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымДвое сообщников вымогали деньги у предпринимателей
Двое сообщников вымогали деньги у предпринимателей
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Крыму под домашний арест помещены крымчанин и кубанец за вымогательство денег у предпринимателей, к которым злоумышленники приходили под видом сотрудников надзорных органов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Криминальный бизнес в Крыму развернули двое ранее судимых мужчин, 35-летний житель Евпатории и его 29-летний приятель из Краснодарского края.
Первого взяли по горячим следам после того, как предпринимательница из Симферопольского района республики пожаловалась правоохранителям на угрожающий визит в ее магазин неизвестного под видом сотрудника контролирующей организации.
"Женщина рассказала полицейским, что незнакомый мужчина… под мнимым предлогом угрожал ей привлечением к административной ответственности, в связи с чем выдвинул требование о передаче денежных средств в размере 30 тысяч рублей. Дальнейшее ее общение с вымогателем проходило под контролем сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым ", - рассказали в ведомстве.
Предпринимательница договорилась с "надзорником" о встрече и передала ему деньги. Уехать далеко мужчине не удалось: он был задержан с поличным и доставлен в отдел полиции. Его подельника разыскали в Краснодарском крае и тоже привезли в Крым.
В отношении обоих возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Симферопольский районный суд поместил подозреваемых под домашний арест.
По версии правоохранителей, на счету сообщников 5 преступных эпизодов. Сейчас силовики устанавливают, где еще успели "поработать" мнимые работники органов контроля.
Ранее за вымогательство осудили пятерых жителей Симферополя.
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