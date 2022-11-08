https://crimea.ria.ru/20221108/izbivali-i-trebovali-deneg-v-krymu-vynesli-prigovor-pyaterym-vymogatelyam-1125278569.html
Избивали и требовали денег: в Крыму вынесли приговор пятерым вымогателям
Избивали и требовали денег: в Крыму вынесли приговор пятерым вымогателям - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Избивали и требовали денег: в Крыму вынесли приговор пятерым вымогателям
В Симферополе пятерых местных жителей приговорили к срокам за вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T14:22
2022-11-08T14:22
2022-11-08T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе пятерых местных жителей приговорили к срокам за вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По данным ведомства, подсудимым стало известно о том, что бригадир одного из местных предприятий якобы не выплачивает своим работникам зарплату, и они решили использовать эту информацию как повод для вымогательства.По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчин к различным срокам лишения свободы от 6,6 лет до 7,6 лет, отбывать наказания они будут в исправительной колонии строгого режима. Еще один фигурант приговорен к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-chlenov-opg-budut-sudit-za-moshennichestvo-i-vymogatelstvo-1123963784.html
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прокуратура республики крым, крым, симферополь, закон и право
Избивали и требовали денег: в Крыму вынесли приговор пятерым вымогателям
В Симферополе вынесли приговор пятерым вымогателям
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе пятерых местных жителей приговорили к срокам за вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По данным ведомства, подсудимым стало известно о том, что бригадир одного из местных предприятий якобы не выплачивает своим работникам зарплату, и они решили использовать эту информацию как повод для вымогательства.
"Злоумышленники угрожали потерпевшему применением физической силы, избивали его и требовали передать денежные средства в размере 1,5 млн рублей и принадлежащий ему автомобиль Honda. Когда подсудимые в очередной раз вымогали у жителя Симферополя деньги, их задержали правоохранители", - рассказали в ведомстве.
По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчин к различным срокам лишения свободы от 6,6 лет до 7,6 лет, отбывать наказания они будут в исправительной колонии строгого режима. Еще один фигурант приговорен к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.
Приговор в законную силу пока не вступил.