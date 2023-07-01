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Подпольные колл-центры и маскировка: в Крыму поймали банду мошенников - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Подпольные колл-центры и маскировка: в Крыму поймали банду мошенников
Подпольные колл-центры и маскировка: в Крыму поймали банду мошенников - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Подпольные колл-центры и маскировка: в Крыму поймали банду мошенников
В Крыму задержаны два члена преступной группы, которые действовали на территории республики и Московской области с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T10:32
2023-07-01T10:35
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мвд по республике крым
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны два члена преступной группы, которые действовали на территории республики и Московской области с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Деятельность подозреваемых в мошенничестве под предлогом выплаты компенсаций за ранее приобретенные некачественные лекарственные препараты и биологически активные добавки задокументирована в Симферополе сотрудниками Центрального аппарата МВД России во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Отмечается, что злоумышленники общались с потерпевшими исключительно через интернет, а в качестве жертв выбирали преимущественно граждан Республики Казахстан. По данным силовиков, преступную деятельность задержанные вели с 2014 года в Крыму и Московской области. На след подозреваемых правоохранители вышли в начале этого года, несмотря на предпринимаемые злоумышленниками меры конспирации."Полицейские обнаружили в Симферополе несколько "колл-центров", откуда осуществлялись звонки посредством IP-телефонии. Одно из помещений было переделано под служебный кабинет для систематического совершения видеозвонков, там же оперативники обнаружили различную атрибутику для изменения внешности, предусматривающую исполнение определенных ролей: накладные усы, бороду, удостоверения адвокатов и прочие фиктивные документы с признаками подделки", - уточняется в сообщении.За каждым из участников группы организатор распределил отдельные роли: один из них приобретал базы данных граждан в даркнете, другой проверял соответствие информации, остальные осуществляли звонки, представляясь адвокатами, сотрудниками российских и казахстанских банков, представителями транспортных компаний.Совместно с органами предварительного следствия, при содействии сотрудников региональных управлений ФСБ, Росгвардии и МЧС по месту жительства и пребывания девяти фигурантов на территории Симферополя, Симферопольского района Республики Крым и Московской области проведено четырнадцать обысков."В результате изъяты базы данных граждан Казахстана, крупные суммы денежных средств в рублях и иностранной валюте, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты и прочее. По материалам оперативников следователями следственной части следственного управления МВД по Республике Крым возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе.Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Силовики устанавливают все факты преступлений и возможных соучастников задержанных.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты из Крыма обманули граждан двух стран на 40 млн и попались ФСБКрымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей
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Подпольные колл-центры и маскировка: в Крыму поймали банду мошенников

Под видом колл-центров 9 лет обманывали людей: в Крыму рассекретили группу мошенников

10:32 01.07.2023 (обновлено: 10:35 01.07.2023)
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымПодпольные колл-центры и маскировка: в Крыму поймали банду мошенников
Подпольные колл-центры и маскировка: в Крыму поймали банду мошенников
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны два члена преступной группы, которые действовали на территории республики и Московской области с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Деятельность подозреваемых в мошенничестве под предлогом выплаты компенсаций за ранее приобретенные некачественные лекарственные препараты и биологически активные добавки задокументирована в Симферополе сотрудниками Центрального аппарата МВД России во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Отмечается, что злоумышленники общались с потерпевшими исключительно через интернет, а в качестве жертв выбирали преимущественно граждан Республики Казахстан. По данным силовиков, преступную деятельность задержанные вели с 2014 года в Крыму и Московской области. На след подозреваемых правоохранители вышли в начале этого года, несмотря на предпринимаемые злоумышленниками меры конспирации.
"Полицейские обнаружили в Симферополе несколько "колл-центров", откуда осуществлялись звонки посредством IP-телефонии. Одно из помещений было переделано под служебный кабинет для систематического совершения видеозвонков, там же оперативники обнаружили различную атрибутику для изменения внешности, предусматривающую исполнение определенных ролей: накладные усы, бороду, удостоверения адвокатов и прочие фиктивные документы с признаками подделки", - уточняется в сообщении.
За каждым из участников группы организатор распределил отдельные роли: один из них приобретал базы данных граждан в даркнете, другой проверял соответствие информации, остальные осуществляли звонки, представляясь адвокатами, сотрудниками российских и казахстанских банков, представителями транспортных компаний.
"Установлены более семи тысяч уникальных абонентов, которым осуществлялись звонки из так называемых "колл-центров". Порядка трехсот потерпевших перевели мошенникам денежные средства в сумме от ста тысяч до нескольких миллионов рублей. Оперативники раскрыли схемы переводов и обналичивания денежных средств, которые использовали злоумышленники", - сообщили в республиканском МВД.
Совместно с органами предварительного следствия, при содействии сотрудников региональных управлений ФСБ, Росгвардии и МЧС по месту жительства и пребывания девяти фигурантов на территории Симферополя, Симферопольского района Республики Крым и Московской области проведено четырнадцать обысков.
"В результате изъяты базы данных граждан Казахстана, крупные суммы денежных средств в рублях и иностранной валюте, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты и прочее. По материалам оперативников следователями следственной части следственного управления МВД по Республике Крым возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Силовики устанавливают все факты преступлений и возможных соучастников задержанных.
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