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Возили в багажнике и вымогали деньги: в Крыму студенты похитили знакомого - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Возили в багажнике и вымогали деньги: в Крыму студенты похитили знакомого
Возили в багажнике и вымогали деньги: в Крыму студенты похитили знакомого - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Возили в багажнике и вымогали деньги: в Крыму студенты похитили знакомого
Студенты из Севастополя пойдут под суд за похищение знакомого и вымогательство денег. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Республике... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T15:00
2023-09-28T15:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Студенты из Севастополя пойдут под суд за похищение знакомого и вымогательство денег. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и г. Севастополь.По информации ведомства, в ночь на 13 марта этого года возле букмекерской конторы по проспекту Ю.А. Гагарина четверо студентов встретились со знакомым, который якобы задолжал им деньги. Они потребовали передать им 500 тысяч рублей плюс неустойку - 10% от суммы за каждую неделю. Под угрозой расправы мужчину заставили написать расписку о долге. Молодых людей задержали. В ходе следствия проведены свыше 15 экспертиз, которые подтвердили причастность задержанных к преступлениям. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сняли" кассу: в Ялте разбойники напали на микрокредитную компанию 14 лет плена: житель Челябинска насильно удерживал похищенную женщину Похитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор паре
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымский следком, севастополь, новости крыма, закон и право, общество, происшествия
Возили в багажнике и вымогали деньги: в Крыму студенты похитили знакомого

Студентов из Севастополя будут судить за похищение и вымогательство

15:00 28.09.2023
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяСтудентов из Севастополя будут судить за похищение и вымогательство
Студентов из Севастополя будут судить за похищение и вымогательство
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Студенты из Севастополя пойдут под суд за похищение знакомого и вымогательство денег. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и г. Севастополь.
По информации ведомства, в ночь на 13 марта этого года возле букмекерской конторы по проспекту Ю.А. Гагарина четверо студентов встретились со знакомым, который якобы задолжал им деньги. Они потребовали передать им 500 тысяч рублей плюс неустойку - 10% от суммы за каждую неделю. Под угрозой расправы мужчину заставили написать расписку о долге.
"Далее потерпевшего усадили в автомобиль, возили по городу в багажнике, систематически избивая. Под утро его привезли в микрофинансовую организацию, чтобы он взял кредит для возврата долга. Мужчине удалось отправить супруге сообщение с геолокацией, после чего он был освобожден сотрудниками полиции", - рассказали подробности в СК.
Молодых людей задержали. В ходе следствия проведены свыше 15 экспертиз, которые подтвердили причастность задержанных к преступлениям. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.
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