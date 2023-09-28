https://crimea.ria.ru/20230928/vozili-v-bagazhnike-i-vymogali-dengi-v-krymu-studenty-pokhitili-znakomogo-1131726883.html

Возили в багажнике и вымогали деньги: в Крыму студенты похитили знакомого

Возили в багажнике и вымогали деньги: в Крыму студенты похитили знакомого - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Возили в багажнике и вымогали деньги: в Крыму студенты похитили знакомого

Студенты из Севастополя пойдут под суд за похищение знакомого и вымогательство денег. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Республике... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T15:00

2023-09-28T15:00

2023-09-28T15:00

крымский следком

севастополь

новости крыма

закон и право

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131726732_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_b2b289eac2310c9de279abc4e7350b35.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Студенты из Севастополя пойдут под суд за похищение знакомого и вымогательство денег. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и г. Севастополь.По информации ведомства, в ночь на 13 марта этого года возле букмекерской конторы по проспекту Ю.А. Гагарина четверо студентов встретились со знакомым, который якобы задолжал им деньги. Они потребовали передать им 500 тысяч рублей плюс неустойку - 10% от суммы за каждую неделю. Под угрозой расправы мужчину заставили написать расписку о долге. Молодых людей задержали. В ходе следствия проведены свыше 15 экспертиз, которые подтвердили причастность задержанных к преступлениям. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сняли" кассу: в Ялте разбойники напали на микрокредитную компанию 14 лет плена: житель Челябинска насильно удерживал похищенную женщину Похитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор паре

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, севастополь, новости крыма, закон и право, общество, происшествия