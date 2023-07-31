https://crimea.ria.ru/20230731/14-let-plena-zhitel-chelyabinska-nasilno-uderzhival-pokhischennuyu-zhenschinu-1130439192.html

14 лет плена: житель Челябинска насильно удерживал похищенную женщину

14 лет плена: житель Челябинска насильно удерживал похищенную женщину - РИА Новости Крым, 31.07.2023

14 лет плена: житель Челябинска насильно удерживал похищенную женщину

Житель Челябинской области подозревается в похищении женщины и удержании ее в течение 14 лет, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T16:48

2023-07-31T16:48

2023-07-31T16:48

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Житель Челябинской области подозревается в похищении женщины и удержании ее в течение 14 лет, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, мужчина в 2009 году привез в свой дом в поселке Смолино 19-летнюю девушку под предлогом распития спиртного, впоследствии запер ее и насильно удерживал до июля 2023 года. Сбежать она смогла только в момент, когда у подозреваемого обострились проблемы с психикой и медики забрали его в больницу.Следственными органами возбуждено уголовное дело о похищении человека. Сейчас мужчина находится под надзором правоохранителей в лечебном учреждении.Сотрудниками Следкома России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.Читайте также на РИА Новости Крым:Насильно затолкали в ГАЗель: в Херсоне боевики ВСУ похитили мужчинуПохитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор пареСкрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях

россия

челябинск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, россия, челябинск, происшествия