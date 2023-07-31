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14 лет плена: житель Челябинска насильно удерживал похищенную женщину - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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14 лет плена: житель Челябинска насильно удерживал похищенную женщину
14 лет плена: житель Челябинска насильно удерживал похищенную женщину - РИА Новости Крым, 31.07.2023
14 лет плена: житель Челябинска насильно удерживал похищенную женщину
Житель Челябинской области подозревается в похищении женщины и удержании ее в течение 14 лет, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T16:48
2023-07-31T16:48
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
россия
челябинск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Житель Челябинской области подозревается в похищении женщины и удержании ее в течение 14 лет, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, мужчина в 2009 году привез в свой дом в поселке Смолино 19-летнюю девушку под предлогом распития спиртного, впоследствии запер ее и насильно удерживал до июля 2023 года. Сбежать она смогла только в момент, когда у подозреваемого обострились проблемы с психикой и медики забрали его в больницу.Следственными органами возбуждено уголовное дело о похищении человека. Сейчас мужчина находится под надзором правоохранителей в лечебном учреждении.Сотрудниками Следкома России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.Читайте также на РИА Новости Крым:Насильно затолкали в ГАЗель: в Херсоне боевики ВСУ похитили мужчинуПохитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор пареСкрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, россия, челябинск, происшествия
14 лет плена: житель Челябинска насильно удерживал похищенную женщину

Следком: житель Челябинска 14 лет насильно удерживал похищенную женщину

16:48 31.07.2023
 
© RTЖитель Челябинска 14 лет насильно удерживал похищенную женщину
Житель Челябинска 14 лет насильно удерживал похищенную женщину
© RT
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Житель Челябинской области подозревается в похищении женщины и удержании ее в течение 14 лет, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, мужчина в 2009 году привез в свой дом в поселке Смолино 19-летнюю девушку под предлогом распития спиртного, впоследствии запер ее и насильно удерживал до июля 2023 года. Сбежать она смогла только в момент, когда у подозреваемого обострились проблемы с психикой и медики забрали его в больницу.

"Осенью 2009 года в областном центре подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали", - говорится в сообщении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело о похищении человека. Сейчас мужчина находится под надзором правоохранителей в лечебном учреждении.
Сотрудниками Следкома России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиРоссияЧелябинскПроисшествия
 
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