https://crimea.ria.ru/20230709/nasilno-zatolkali-v-gazel-v-khersone-boeviki-vsu-pokhitili-muzhchinu-1129909698.html

Насильно затолкали в ГАЗель: в Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину

Насильно затолкали в ГАЗель: в Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Насильно затолкали в ГАЗель: в Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину

45-летний житель Херсона был похищен боевиками ВСУ - неизвестные люди в военной форме насильно завели мужчину в автомобиль и увезли. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T13:06

2023-07-09T13:06

2023-07-09T13:07

херсон

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. 45-летний житель Херсона был похищен боевиками ВСУ - неизвестные люди в военной форме насильно завели мужчину в автомобиль и увезли. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Заявление от 43-летней супруги похищенного мужчины поступило в Национальную полицию Украины. Женщина рассказала, что в субботу днем лица в военной форме скрутили его на одной из улиц и увезли в неизвестном направлении.Это уже не первый случай похищения людей на Херсонщине. Ранее неоднократно сообщалось о кражах мужчин призывного возраста на оккупированной Киевом территории. Кроме того, украинские боевики регулярно мародерствуют в жилых домах мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территорияхТероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причиныЧто сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо

https://crimea.ria.ru/20230619/v-khersone-boeviki-vsu-pokhitili-muzhchinu-i-izbili-ego-zhenu-1129472238.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новости