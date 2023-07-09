https://crimea.ria.ru/20230709/nasilno-zatolkali-v-gazel-v-khersone-boeviki-vsu-pokhitili-muzhchinu-1129909698.html
Насильно затолкали в ГАЗель: в Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину
Насильно затолкали в ГАЗель: в Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Насильно затолкали в ГАЗель: в Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину
45-летний житель Херсона был похищен боевиками ВСУ - неизвестные люди в военной форме насильно завели мужчину в автомобиль и увезли. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T13:06
2023-07-09T13:06
2023-07-09T13:07
херсон
украина
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110910/63/1109106379_0:85:965:628_1920x0_80_0_0_e8444112a0a7685d788352a7a9334a7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. 45-летний житель Херсона был похищен боевиками ВСУ - неизвестные люди в военной форме насильно завели мужчину в автомобиль и увезли. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Заявление от 43-летней супруги похищенного мужчины поступило в Национальную полицию Украины. Женщина рассказала, что в субботу днем лица в военной форме скрутили его на одной из улиц и увезли в неизвестном направлении.Это уже не первый случай похищения людей на Херсонщине. Ранее неоднократно сообщалось о кражах мужчин призывного возраста на оккупированной Киевом территории. Кроме того, украинские боевики регулярно мародерствуют в жилых домах мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территорияхТероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причиныЧто сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо
https://crimea.ria.ru/20230619/v-khersone-boeviki-vsu-pokhitili-muzhchinu-i-izbili-ego-zhenu-1129472238.html
херсон
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110910/63/1109106379_7:0:958:713_1920x0_80_0_0_ad7953a1bd7bc9f013ba18f5107f27f4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новости
Насильно затолкали в ГАЗель: в Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину
Экстренные службы Херсонщины сообщили о похищении местного жителя боевиками ВСУ
13:06 09.07.2023 (обновлено: 13:07 09.07.2023)