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Насильно затолкали в ГАЗель: в Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину - РИА Новости Крым, 09.07.2023
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Насильно затолкали в ГАЗель: в Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину
Насильно затолкали в ГАЗель: в Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Насильно затолкали в ГАЗель: в Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину
45-летний житель Херсона был похищен боевиками ВСУ - неизвестные люди в военной форме насильно завели мужчину в автомобиль и увезли. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T13:06
2023-07-09T13:07
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. 45-летний житель Херсона был похищен боевиками ВСУ - неизвестные люди в военной форме насильно завели мужчину в автомобиль и увезли. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Заявление от 43-летней супруги похищенного мужчины поступило в Национальную полицию Украины. Женщина рассказала, что в субботу днем лица в военной форме скрутили его на одной из улиц и увезли в неизвестном направлении.Это уже не первый случай похищения людей на Херсонщине. Ранее неоднократно сообщалось о кражах мужчин призывного возраста на оккупированной Киевом территории. Кроме того, украинские боевики регулярно мародерствуют в жилых домах мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территорияхТероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причиныЧто сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо
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РИА Новости Крым
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херсон, украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новости
Насильно затолкали в ГАЗель: в Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину

Экстренные службы Херсонщины сообщили о похищении местного жителя боевиками ВСУ

13:06 09.07.2023 (обновлено: 13:07 09.07.2023)
 
© Flickr/ U.S. Army Europe ImagesСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Flickr/ U.S. Army Europe Images
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. 45-летний житель Херсона был похищен боевиками ВСУ - неизвестные люди в военной форме насильно завели мужчину в автомобиль и увезли. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Заявление от 43-летней супруги похищенного мужчины поступило в Национальную полицию Украины. Женщина рассказала, что в субботу днем лица в военной форме скрутили его на одной из улиц и увезли в неизвестном направлении.
"Неизвестные в военной форме без объяснения причин насильно затащили его в пассажирскую ГАЗель белого цвета и увезли. Мобильный сейчас недоступен", - сообщила заявительница.
Это уже не первый случай похищения людей на Херсонщине. Ранее неоднократно сообщалось о кражах мужчин призывного возраста на оккупированной Киевом территории. Кроме того, украинские боевики регулярно мародерствуют в жилых домах мирных жителей.
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