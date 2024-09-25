https://crimea.ria.ru/20240925/saki-i-tri-poselka-ostalis-bez-sveta-1140615634.html

Саки и три поселка остались без света

Саки и три поселка остались без света - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Саки и три поселка остались без света

Из-за аварии на электросетях Саки и четыре населенных пункта частично остались без света. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T17:40

2024-09-25T17:40

2024-09-25T17:40

сакский район

саки

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электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

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СИМЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Из-за аварии на электросетях Саки и четыре населенных пункта частично остались без света. Об этом сообщает "Крымэнерго".По данным предприятия, на местах работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Выход из строя оборудования и частое аварийное отключение света в Крыму было связано с жарой, которая пришлась на масштабные работы по реконструкции подстанций и модернизации сетей, но ситуация изменится уже к концу текущего года, заявил ранее замначальника управления по электрическим сетям и защите от перенапряжений ГУП РК "Крымэнерго" Андрей Фомин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

сакский район

саки

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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