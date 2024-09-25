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Саки и три поселка остались без света - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Саки и три поселка остались без света
Саки и три поселка остались без света - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Саки и три поселка остались без света
Из-за аварии на электросетях Саки и четыре населенных пункта частично остались без света. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T17:40
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саки
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новости крыма
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
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СИМЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Из-за аварии на электросетях Саки и четыре населенных пункта частично остались без света. Об этом сообщает "Крымэнерго".По данным предприятия, на местах работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Выход из строя оборудования и частое аварийное отключение света в Крыму было связано с жарой, которая пришлась на масштабные работы по реконструкции подстанций и модернизации сетей, но ситуация изменится уже к концу текущего года, заявил ранее замначальника управления по электрическим сетям и защите от перенапряжений ГУП РК "Крымэнерго" Андрей Фомин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
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Саки и три поселка остались без света

Часть абонентов в Саках и трех поселках остались без света из-за аварии

17:40 25.09.2024
 
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ЛЭП
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СИМЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Из-за аварии на электросетях Саки и четыре населенных пункта частично остались без света. Об этом сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в населенных пунктах Сакского район: Лесновка, Шелковичное, Митяево, Саки (частично)", – говорится в сообщении.
По данным предприятия, на местах работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
Выход из строя оборудования и частое аварийное отключение света в Крыму было связано с жарой, которая пришлась на масштабные работы по реконструкции подстанций и модернизации сетей, но ситуация изменится уже к концу текущего года, заявил ранее замначальника управления по электрическим сетям и защите от перенапряжений ГУП РК "Крымэнерго" Андрей Фомин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Сакский районСакиГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
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