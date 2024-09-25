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Четыре тысячи предпринимателей Крыма открыли счета в Сбере дистанционно

Четыре тысячи предпринимателей Крыма открыли счета в Сбере дистанционно - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Четыре тысячи предпринимателей Крыма открыли счета в Сбере дистанционно

С начала года предприниматели в Крыму и Севастополе открыли более 10 тысяч счетов в Сбере, около 4 тысяч владельцев ИП и ООО получили услугу дистанционно,... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T17:49

2024-09-25T17:49

2024-09-25T17:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. С начала года предприниматели в Крыму и Севастополе открыли более 10 тысяч счетов в Сбере, около 4 тысяч владельцев ИП и ООО получили услугу дистанционно, сообщает пресс-служба банка.Он добавил, что также в банке есть возможность онлайн-резервирования расчетного счета. С начала года таким форматом воспользовались уже почти 500 предпринимателей.Отмечается, что в 2024 году чаще всего дистанционное открытие расчетного счета выбирают предприниматели в сфере розничной торговли (23,5%), на втором месте представители сферы услуг (17,8%), замыкают тройку лидеров представители строительной отрасли (6,2%).Всего в Республике Крым и городе Севастополе владельцы ИП и ООО в сегменте малого бизнеса открыли свыше 20 тысяч счетов в Сбере. При этом самому молодому предпринимателю 17 лет, самому старшему – 77 лет.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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