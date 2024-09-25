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Четыре тысячи предпринимателей Крыма открыли счета в Сбере дистанционно - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Четыре тысячи предпринимателей Крыма открыли счета в Сбере дистанционно
Четыре тысячи предпринимателей Крыма открыли счета в Сбере дистанционно - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Четыре тысячи предпринимателей Крыма открыли счета в Сбере дистанционно
С начала года предприниматели в Крыму и Севастополе открыли более 10 тысяч счетов в Сбере, около 4 тысяч владельцев ИП и ООО получили услугу дистанционно,... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T17:49
2024-09-25T17:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. С начала года предприниматели в Крыму и Севастополе открыли более 10 тысяч счетов в Сбере, около 4 тысяч владельцев ИП и ООО получили услугу дистанционно, сообщает пресс-служба банка.Он добавил, что также в банке есть возможность онлайн-резервирования расчетного счета. С начала года таким форматом воспользовались уже почти 500 предпринимателей.Отмечается, что в 2024 году чаще всего дистанционное открытие расчетного счета выбирают предприниматели в сфере розничной торговли (23,5%), на втором месте представители сферы услуг (17,8%), замыкают тройку лидеров представители строительной отрасли (6,2%).Всего в Республике Крым и городе Севастополе владельцы ИП и ООО в сегменте малого бизнеса открыли свыше 20 тысяч счетов в Сбере. При этом самому молодому предпринимателю 17 лет, самому старшему – 77 лет.
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РИА Новости Крым
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Четыре тысячи предпринимателей Крыма открыли счета в Сбере дистанционно

17:49 25.09.2024
 
© Фото предоставлено пресс-службой СбербанкаЧетыре тысячи предпринимателей Крыма открыли счета в Сбере дистанционно
Четыре тысячи предпринимателей Крыма открыли счета в Сбере дистанционно
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. С начала года предприниматели в Крыму и Севастополе открыли более 10 тысяч счетов в Сбере, около 4 тысяч владельцев ИП и ООО получили услугу дистанционно, сообщает пресс-служба банка.
"Весной 2023 года мы начали открывать расчетные счета для бизнеса с выездом менеджера. Этот формат работы помог максимально оперативно организовать работу с предпринимателями на полуострове и выстроить человекоцентричный клиентский сервис. И сегодня он пользуется популярностью. За восемь месяцев 2024 года почти 40% предпринимателей открыли счета вне офиса банка", - приводит пресс-служба слова управляющего Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.
Он добавил, что также в банке есть возможность онлайн-резервирования расчетного счета. С начала года таким форматом воспользовались уже почти 500 предпринимателей.
Отмечается, что в 2024 году чаще всего дистанционное открытие расчетного счета выбирают предприниматели в сфере розничной торговли (23,5%), на втором месте представители сферы услуг (17,8%), замыкают тройку лидеров представители строительной отрасли (6,2%).
Всего в Республике Крым и городе Севастополе владельцы ИП и ООО в сегменте малого бизнеса открыли свыше 20 тысяч счетов в Сбере. При этом самому молодому предпринимателю 17 лет, самому старшему – 77 лет.
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