https://crimea.ria.ru/20240925/chetyre-tysyachi-predprinimateley-kryma-otkryli-scheta-v-sbere-distantsionno-1140616236.html
Четыре тысячи предпринимателей Крыма открыли счета в Сбере дистанционно
Четыре тысячи предпринимателей Крыма открыли счета в Сбере дистанционно - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Четыре тысячи предпринимателей Крыма открыли счета в Сбере дистанционно
С начала года предприниматели в Крыму и Севастополе открыли более 10 тысяч счетов в Сбере, около 4 тысяч владельцев ИП и ООО получили услугу дистанционно,... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T17:49
2024-09-25T17:49
2024-09-25T17:49
новости
крым
экономика
экономика крыма
сбербанк в крыму
новости крыма
общество
предпринимательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140616094_0:0:1365:768_1920x0_80_0_0_ed34179b3caa6523e5a8a2c8799174f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. С начала года предприниматели в Крыму и Севастополе открыли более 10 тысяч счетов в Сбере, около 4 тысяч владельцев ИП и ООО получили услугу дистанционно, сообщает пресс-служба банка.Он добавил, что также в банке есть возможность онлайн-резервирования расчетного счета. С начала года таким форматом воспользовались уже почти 500 предпринимателей.Отмечается, что в 2024 году чаще всего дистанционное открытие расчетного счета выбирают предприниматели в сфере розничной торговли (23,5%), на втором месте представители сферы услуг (17,8%), замыкают тройку лидеров представители строительной отрасли (6,2%).Всего в Республике Крым и городе Севастополе владельцы ИП и ООО в сегменте малого бизнеса открыли свыше 20 тысяч счетов в Сбере. При этом самому молодому предпринимателю 17 лет, самому старшему – 77 лет.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140616094_171:0:1195:768_1920x0_80_0_0_d39209abbd24a6d0361c67838ca96fbe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, крым, экономика, экономика крыма, сбербанк в крыму, новости крыма, общество, предпринимательство
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. С начала года предприниматели в Крыму и Севастополе открыли более 10 тысяч счетов в Сбере, около 4 тысяч владельцев ИП и ООО получили услугу дистанционно, сообщает пресс-служба банка.
"Весной 2023 года мы начали открывать расчетные счета для бизнеса с выездом менеджера. Этот формат работы помог максимально оперативно организовать работу с предпринимателями на полуострове и выстроить человекоцентричный клиентский сервис. И сегодня он пользуется популярностью. За восемь месяцев 2024 года почти 40% предпринимателей открыли счета вне офиса банка", - приводит пресс-служба слова управляющего Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.
Он добавил, что также в банке есть возможность онлайн-резервирования расчетного счета. С начала года таким форматом воспользовались уже почти 500 предпринимателей.
Отмечается, что в 2024 году чаще всего дистанционное открытие расчетного счета выбирают предприниматели в сфере розничной торговли (23,5%), на втором месте представители сферы услуг (17,8%), замыкают тройку лидеров представители строительной отрасли (6,2%).
Всего в Республике Крым и городе Севастополе владельцы ИП и ООО в сегменте малого бизнеса открыли свыше 20 тысяч счетов в Сбере. При этом самому молодому предпринимателю 17 лет, самому старшему – 77 лет.