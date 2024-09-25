https://crimea.ria.ru/20240925/v-sevastopole-zaderzhana-zhenschina-za-antirossiyskuyu-propagandu-1140612745.html

В Севастополе задержана женщина за антироссийскую пропаганду

В Севастополе задержана женщина за антироссийскую пропаганду - РИА Новости Крым, 25.09.2024

В Севастополе задержана женщина за антироссийскую пропаганду

В Севастополе задержана 55-летняя местная жительница за распространение в интернете фотографий с антироссийскими лозунгами. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T15:59

2024-09-25T15:59

2024-09-25T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе задержана 55-летняя местная жительница за распространение в интернете фотографий с антироссийскими лозунгами. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.Отмечается, что женщина в одном из украинских националистических Telegram-каналов выкладывала фото с антироссийскими лозунгами на фоне узнаваемых мест города."По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка по результатам которой женщине вручено официальное предостережение о недопустимости осуществления экстремистской и террористической деятельности, а также иных действий, создающих условия для совершения преступлений и правонарушений", - уточнили правоохранители.Ранее в Севастополе полицейские привлекли к административной ответственности выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил России. 19-летний молодой человек оставлял комментарии с оскорбительными высказываниями в социальных сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в СевастополеВ Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФПризывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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