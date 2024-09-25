В Севастополе задержана женщина за антироссийскую пропаганду
В Севастополе задержана сотрудница медучреждения за фото с антироссийскими лозунгами
15:59 25.09.2024 (обновлено: 16:03 25.09.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСОБР
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе задержана 55-летняя местная жительница за распространение в интернете фотографий с антироссийскими лозунгами. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.
"В кратчайшие сроки оперативники установили личность фотографа и при силовой поддержке спецподразделения СОБР Росгвардии задержали его. Автором провокационных фотоснимков оказалась 55-летняя местная жительница, работающая в одной из государственных медицинских учреждений города", - сказано в сообщении.
Отмечается, что женщина в одном из украинских националистических Telegram-каналов выкладывала фото с антироссийскими лозунгами на фоне узнаваемых мест города.
"По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка по результатам которой женщине вручено официальное предостережение о недопустимости осуществления экстремистской и террористической деятельности, а также иных действий, создающих условия для совершения преступлений и правонарушений", - уточнили правоохранители.
Ранее в Севастополе полицейские привлекли к административной ответственности выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил России. 19-летний молодой человек оставлял комментарии с оскорбительными высказываниями в социальных сетях.
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