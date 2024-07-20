https://crimea.ria.ru/20240720/pyanyy-muzhchina-vykrikival-natsistskie-lozungi-na-plyazhe-v-sevastopole-1139006640.html

Пьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в Севастополе

Пьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Пьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в Севастополе

В Севастополе задержан мужчина, который на одном из городских пляжей выкрикивал нацистские лозунги. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T10:19

2024-07-20T10:19

2024-07-20T10:19

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мужчина, который на одном из городских пляжей выкрикивал нацистские лозунги. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД по городу Севастополю.Информацию о правонарушении сотрудники МВД обнаружили в ходе мониторинга в интернете, где было распространено скандальное видео.В отношении мужчины составлен административный протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Гагаринский районный суд признал задержанного виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на двенадцать суток.Ранее в Севастополе полицейские привлекли к административной ответственности выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил России. 19-летний молодой человек оставлял комментарии с оскорбительными высказываниями в социальных сетях.* Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФПризывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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