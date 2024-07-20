Рейтинг@Mail.ru
Пьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240720/pyanyy-muzhchina-vykrikival-natsistskie-lozungi-na-plyazhe-v-sevastopole-1139006640.html
Пьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в Севастополе
Пьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Пьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в Севастополе
В Севастополе задержан мужчина, который на одном из городских пляжей выкрикивал нацистские лозунги. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T10:19
2024-07-20T10:19
севастополь
умвд россии по севастополю
происшествия
общество
новости крыма
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/14/1139006475_0:20:494:298_1920x0_80_0_0_1a382d8b02e8e9332816494ce1adb9ca.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мужчина, который на одном из городских пляжей выкрикивал нацистские лозунги. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД по городу Севастополю.Информацию о правонарушении сотрудники МВД обнаружили в ходе мониторинга в интернете, где было распространено скандальное видео.В отношении мужчины составлен административный протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Гагаринский районный суд признал задержанного виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на двенадцать суток.Ранее в Севастополе полицейские привлекли к административной ответственности выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил России. 19-летний молодой человек оставлял комментарии с оскорбительными высказываниями в социальных сетях.* Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФПризывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/14/1139006475_0:4:494:375_1920x0_80_0_0_0da878d89c6b87c89f9d5fa722571d73.png.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, общество, новости крыма, суд, приговор
Пьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в Севастополе

В Севастополе за нацистские лозунги на пляже задержан мужчина

10:19 20.07.2024
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже
В Севастополе мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже
© Полиция Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мужчина, который на одном из городских пляжей выкрикивал нацистские лозунги. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД по городу Севастополю.
"Нарушителем оказался 31-летний местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения находился на городском пляже в Гагаринском районе Севастополя. В ходе общения с другими отдыхающими мужчина начал выкрикивать лозунги Организации украинских националистов* (ОУН)*", - говорится в сообщении.
Информацию о правонарушении сотрудники МВД обнаружили в ходе мониторинга в интернете, где было распространено скандальное видео.
В отношении мужчины составлен административный протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
Гагаринский районный суд признал задержанного виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на двенадцать суток.
Ранее в Севастополе полицейские привлекли к административной ответственности выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил России. 19-летний молодой человек оставлял комментарии с оскорбительными высказываниями в социальных сетях.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима
В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФ
Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам
 
СевастопольУМВД России по СевастополюПроисшествияОбществоНовости КрымаСудПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:11Ситуация у Крымского моста – очередь растет с двух сторон
11:49Он сражался с фашизмом дважды: ветерану из Севастополя 99 лет
11:25Остаются точечные аварии – ситуация с энергоснабжением в Ялте
11:15В городах Крыма масштабные аварии на водоводах – когда дадут воду
10:53"Операция "Валькирия": ФСБ рассекретила данные о покушении на Гитлера
10:34Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания во главе Белоруссии
10:19Пьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в Севастополе
10:03Стрельба и гранатометание в Севастополе связана с учениями флота
09:57На Украине повреждена энергетическая инфраструктура в трех областях
09:38Не работали камеры наблюдения: что известно об убийстве Фарион
09:19Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания
09:0011 человек погибли и 30 пропали без вести – в Китае рухнул мост
08:29Резать не надо: в Симферополе урологические операции станут проще
08:12Чем гордятся студенты Крыма
07:44Крым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию Украины
07:03Когда США сменят Зеленского для переговоров с Россией - мнение
06:41Массированная атака дронов на Ростовскую область – что известно
06:25Грозовые ливни с градом в Крыму - в МЧС предупредили об опасности
06:10Крымский мост: обстановка на утро субботы
06:00Аварию на электроподстанции в Алуште устранили
Лента новостейМолния