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Пьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в Севастополе
Пьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Пьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в Севастополе
В Севастополе задержан мужчина, который на одном из городских пляжей выкрикивал нацистские лозунги. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T10:19
2024-07-20T10:19
2024-07-20T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мужчина, который на одном из городских пляжей выкрикивал нацистские лозунги. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД по городу Севастополю.Информацию о правонарушении сотрудники МВД обнаружили в ходе мониторинга в интернете, где было распространено скандальное видео.В отношении мужчины составлен административный протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Гагаринский районный суд признал задержанного виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на двенадцать суток.Ранее в Севастополе полицейские привлекли к административной ответственности выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил России. 19-летний молодой человек оставлял комментарии с оскорбительными высказываниями в социальных сетях.* Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФПризывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, общество, новости крыма, суд, приговор
Пьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в Севастополе
В Севастополе за нацистские лозунги на пляже задержан мужчина
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мужчина, который на одном из городских пляжей выкрикивал нацистские лозунги. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД по городу Севастополю.
"Нарушителем оказался 31-летний местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения находился на городском пляже в Гагаринском районе Севастополя. В ходе общения с другими отдыхающими мужчина начал выкрикивать лозунги Организации украинских националистов* (ОУН)*", - говорится в сообщении.
Информацию о правонарушении сотрудники МВД обнаружили в ходе мониторинга в интернете, где было распространено скандальное видео.
В отношении мужчины составлен административный протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
Гагаринский районный суд признал задержанного виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на двенадцать суток.
Ранее в Севастополе полицейские привлекли к административной ответственности
выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил России. 19-летний молодой человек оставлял комментарии с оскорбительными высказываниями в социальных сетях.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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