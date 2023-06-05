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Тероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причины - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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Тероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причины
Тероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причины - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Тероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причины
В Херсоне нацгвардейцы пытались задержать систематически обворовывающих магазины тероброновцев. Завязалась перестрелка, в результате которой семь человек... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T14:29
2023-06-05T14:29
херсон
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
нацгвардия украины
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Херсоне нацгвардейцы пытались задержать систематически обворовывающих магазины тероброновцев. Завязалась перестрелка, в результате которой семь человек погибли, еще десять получили ранения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.Инцидент произошел в одном из жилых кварталов Херсона. В перестрелке участвовали боевики 189 батальона 123 бригады украинской теробороны и представители 16-го отдельного батальона Нацгвардии Украины.Однако украинские военнослужащие оказали вооруженное сопротивление прибывшим нацгвардейцам. В результате перестрелки потери со стороны ВСУ ликвидировано пять военнослужащих, еще семь получили тяжелые ранения. Со стороны Нацгвардии уничтожены двое бойцов, еще трое получили ранения."Данное происшествие, скорее всего замнут и не доложат верхушке преступного режима. А свидетелей будут жестоко запугивать, чтобы те в свою очередь не распространяли данную информацию", – резюмировали в экстренных службах.СМИ регулярно сообщают о случаях воровства, угона транспорта и хищениях имущества у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. Утром в понедельник стало известно, что украинские боевики избили бывшего священнослужителя канонической Украинской православной церкви в Херсоне. На днях националисты под предлогом "перевозки раненых" угнали у жителя Херсона "ГАЗель", а внедорожник другого херсонца погрузили на эвакуатор и увезли. Неделей ранее люди в военной форме украли у местной жительницы сбережения в размере 150 тысяч гривен.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом ХерсонщинеУкраина не сможет захватить Крым - СальдоВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяев
https://crimea.ria.ru/20230605/ukrainskie-boeviki-napali-na-byvshego-svyaschennika-upts-v-khersone-1129188365.html
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херсон, происшествия, всу (вооруженные силы украины), нацгвардия украины, украина, новости
Тероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причины

Семь погибших и 10 раненых: итог коммерческих разборок ВСУ и Нацгвардии Украины в Херсоне

14:29 05.06.2023
 
© РИА Новости КрымНа въезде в Херсон
На въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Херсоне нацгвардейцы пытались задержать систематически обворовывающих магазины тероброновцев. Завязалась перестрелка, в результате которой семь человек погибли, еще десять получили ранения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.
Инцидент произошел в одном из жилых кварталов Херсона. В перестрелке участвовали боевики 189 батальона 123 бригады украинской теробороны и представители 16-го отдельного батальона Нацгвардии Украины.
"Нацгвордейцы получили информацию, что украинские военнослужащие совершают кражи и устраивают беспредел в магазинах находящиеся "под коммерческой защитой" правоохранителей. На задержание военных преступников направили оперативную группу", – сообщили в экстренных службах.
Однако украинские военнослужащие оказали вооруженное сопротивление прибывшим нацгвардейцам. В результате перестрелки потери со стороны ВСУ ликвидировано пять военнослужащих, еще семь получили тяжелые ранения. Со стороны Нацгвардии уничтожены двое бойцов, еще трое получили ранения.
"Данное происшествие, скорее всего замнут и не доложат верхушке преступного режима. А свидетелей будут жестоко запугивать, чтобы те в свою очередь не распространяли данную информацию", – резюмировали в экстренных службах.
СМИ регулярно сообщают о случаях воровства, угона транспорта и хищениях имущества у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. Утром в понедельник стало известно, что украинские боевики избили бывшего священнослужителя канонической Украинской православной церкви в Херсоне. На днях националисты под предлогом "перевозки раненых" угнали у жителя Херсона "ГАЗель", а внедорожник другого херсонца погрузили на эвакуатор и увезли. Неделей ранее люди в военной форме украли у местной жительницы сбережения в размере 150 тысяч гривен.
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