https://crimea.ria.ru/20230605/teroborona-vsu-i-natsgvardiya-ustroili-perestrelku-v-khersone-prichiny-1129193156.html

Тероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причины

Тероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причины - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Тероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причины

В Херсоне нацгвардейцы пытались задержать систематически обворовывающих магазины тероброновцев. Завязалась перестрелка, в результате которой семь человек... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T14:29

2023-06-05T14:29

2023-06-05T14:29

херсон

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

нацгвардия украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Херсоне нацгвардейцы пытались задержать систематически обворовывающих магазины тероброновцев. Завязалась перестрелка, в результате которой семь человек погибли, еще десять получили ранения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.Инцидент произошел в одном из жилых кварталов Херсона. В перестрелке участвовали боевики 189 батальона 123 бригады украинской теробороны и представители 16-го отдельного батальона Нацгвардии Украины.Однако украинские военнослужащие оказали вооруженное сопротивление прибывшим нацгвардейцам. В результате перестрелки потери со стороны ВСУ ликвидировано пять военнослужащих, еще семь получили тяжелые ранения. Со стороны Нацгвардии уничтожены двое бойцов, еще трое получили ранения."Данное происшествие, скорее всего замнут и не доложат верхушке преступного режима. А свидетелей будут жестоко запугивать, чтобы те в свою очередь не распространяли данную информацию", – резюмировали в экстренных службах.СМИ регулярно сообщают о случаях воровства, угона транспорта и хищениях имущества у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. Утром в понедельник стало известно, что украинские боевики избили бывшего священнослужителя канонической Украинской православной церкви в Херсоне. На днях националисты под предлогом "перевозки раненых" угнали у жителя Херсона "ГАЗель", а внедорожник другого херсонца погрузили на эвакуатор и увезли. Неделей ранее люди в военной форме украли у местной жительницы сбережения в размере 150 тысяч гривен.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом ХерсонщинеУкраина не сможет захватить Крым - СальдоВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяев

https://crimea.ria.ru/20230605/ukrainskie-boeviki-napali-na-byvshego-svyaschennika-upts-v-khersone-1129188365.html

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херсон, происшествия, всу (вооруженные силы украины), нацгвардия украины, украина, новости