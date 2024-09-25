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Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T18:00
2024-09-25T18:00
2024-09-25T18:05
воздушная тревога в севастополе
севастополь
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срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.На время тревоги жителей и гостей города призвали пройти в убежища и укрытия. В случае, если горожане не знают о расположении ближайшего укрытия, они должны плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.Наземный и морской транспорт прекращает движение до отмены тревоги.После ударов ВСУ ракетами ATACMS по пляжам 23 июня 2024 года в Севастополе приняты новые правила, согласно которым автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, а пассажиры должны выйти и направиться в ближайшее укрытие. Если звучит сигнал "Баллистика", предполагающий необходимость укрыться в течение 1-2 минут, то водитель обязан остановиться немедленно, заняв правый ряд. Пассажирам в этом случае следует занять места подальше от окон, в проходе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили возможность прорыва ВСУ на полуостровЗакрытым из-за фортификаций санаториям в Крыму обещают компенсации В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
18:00 25.09.2024 (обновлено: 18:05 25.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении главы города.
На время тревоги жителей и гостей города призвали пройти в убежища и укрытия. В случае, если горожане не знают о расположении ближайшего укрытия, они должны плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.
Наземный и морской транспорт прекращает движение до отмены тревоги.
После ударов ВСУ ракетами ATACMS по пляжам 23 июня 2024 года в Севастополе приняты новые правила, согласно которым автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, а пассажиры должны выйти и направиться в ближайшее укрытие.
Если звучит сигнал "Баллистика", предполагающий необходимость укрыться в течение 1-2 минут, то водитель обязан остановиться немедленно, заняв правый ряд. Пассажирам в этом случае следует занять места подальше от окон, в проходе.
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