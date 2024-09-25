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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T18:20
2024-09-25T18:20
севастополь
крым
михаил развожаев
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безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сразу после того, как военные сообщают руководству города о пусках воздушных целей врага и опасности, жители и гости региона посредством общегородской системы оповещения узнают об угрозе воздушной атаки.Губернатор Севастополя размещает оперативную информацию в своем Telegram-канале и публикует сведения о последствиях атак.Власти Севастополя призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением обломков сбитых ПВО целей, которые могут оставаться на земле. Их категорически запрещено трогать. При обнаружении необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 – специалисты оперативно выедут по адресу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

18:20 25.09.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал губернатор.
Сразу после того, как военные сообщают руководству города о пусках воздушных целей врага и опасности, жители и гости региона посредством общегородской системы оповещения узнают об угрозе воздушной атаки.
Губернатор Севастополя размещает оперативную информацию в своем Telegram-канале и публикует сведения о последствиях атак.
Власти Севастополя призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением обломков сбитых ПВО целей, которые могут оставаться на земле. Их категорически запрещено трогать. При обнаружении необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 – специалисты оперативно выедут по адресу.
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