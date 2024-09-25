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Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T18:20

2024-09-25T18:20

2024-09-25T18:20

севастополь

крым

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воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сразу после того, как военные сообщают руководству города о пусках воздушных целей врага и опасности, жители и гости региона посредством общегородской системы оповещения узнают об угрозе воздушной атаки.Губернатор Севастополя размещает оперативную информацию в своем Telegram-канале и публикует сведения о последствиях атак.Власти Севастополя призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением обломков сбитых ПВО целей, которые могут оставаться на земле. Их категорически запрещено трогать. При обнаружении необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 – специалисты оперативно выедут по адресу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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