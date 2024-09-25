https://crimea.ria.ru/20240925/pogib-na-kurskom-napravlenii-v-sevastopole-prostilis-s-geroev-svo-1140623323.html

В Севастополе простились с командиром разведроты 810-й бригады морпехов

В Севастополе простились с командиром разведроты 810-й бригады морпехов - РИА Новости Крым, 25.09.2024

В Севастополе простились с командиром разведроты 810-й бригады морпехов

В Севастополе в последний путь проводили командира отделения разведроты 810-й гвардейской бригады морской пехоты Евгения Руленкова, который погиб на Курском... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T18:52

2024-09-25T18:52

2024-09-25T19:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили командира отделения разведроты 810-й гвардейской бригады морской пехоты Евгения Руленкова, который погиб на Курском направлении. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, Евгений Руленков после окончания средней школы был призван на военную службу и служил в 810-й бригаде морской пехоты, в десантно-штурмовом подразделении.О Евгении Руленкове говорят, что он был прекрасно подготовлен физически, отлично изучил и грамотно применял вверенную ему военную технику и вооружение, обладал развитыми лидерскими качествами. Как командир подразделения умело командовал подчиненным личным составом в самых сложных условиях.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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