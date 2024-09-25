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В Севастополе простились с командиром разведроты 810-й бригады морпехов - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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В Севастополе простились с командиром разведроты 810-й бригады морпехов
В Севастополе простились с командиром разведроты 810-й бригады морпехов - РИА Новости Крым, 25.09.2024
В Севастополе простились с командиром разведроты 810-й бригады морпехов
В Севастополе в последний путь проводили командира отделения разведроты 810-й гвардейской бригады морской пехоты Евгения Руленкова, который погиб на Курском... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили командира отделения разведроты 810-й гвардейской бригады морской пехоты Евгения Руленкова, который погиб на Курском направлении. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, Евгений Руленков после окончания средней школы был призван на военную службу и служил в 810-й бригаде морской пехоты, в десантно-штурмовом подразделении.О Евгении Руленкове говорят, что он был прекрасно подготовлен физически, отлично изучил и грамотно применял вверенную ему военную технику и вооружение, обладал развитыми лидерскими качествами. Как командир подразделения умело командовал подчиненным личным составом в самых сложных условиях.
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герои сво, новости сво, утраты, память, севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, новости крыма
В Севастополе простились с командиром разведроты 810-й бригады морпехов

В Крыму простились с погибшим на Курском направлении командиром отделения 810-й бригады ЧФ

18:52 25.09.2024 (обновлено: 19:14 25.09.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевЕвгений Руленков
Евгений Руленков
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили командира отделения разведроты 810-й гвардейской бригады морской пехоты Евгения Руленкова, который погиб на Курском направлении. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
По информации губернатора, Евгений Руленков после окончания средней школы был призван на военную службу и служил в 810-й бригаде морской пехоты, в десантно-штурмовом подразделении.

"Евгений всегда мечтал о карьере военного, поэтому сразу по окончании службы по призыву он заключил контракт с Минобороны РФ и остался служить в 810-й бригаде", – написал в Telegram-канале Михаил Развожаев.

О Евгении Руленкове говорят, что он был прекрасно подготовлен физически, отлично изучил и грамотно применял вверенную ему военную технику и вооружение, обладал развитыми лидерскими качествами. Как командир подразделения умело командовал подчиненным личным составом в самых сложных условиях.
"С начала специальной военной операции принимал участие в самых сложных операциях своего соединения, участвовал в освобождении Мариуполя, Крынок, в боях под Работино. Евгений Олегович Руленков геройски погиб на Курском направлении", – сообщил губернатор.
Герои СВОНовости СВОУтратыПамятьСевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)КрымНовости Крыма
 
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