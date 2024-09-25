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Инженеры будущего: чем живет главный технический вуз Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Инженеры будущего: чем живет главный технический вуз Херсонской области
Инженеры будущего: чем живет главный технический вуз Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Инженеры будущего: чем живет главный технический вуз Херсонской области
Приятный запах свежего ремонта, кое-где еще пахнет краской, стены и потолки блестят от чистоты и свежести – первое, на что обращаешь внимание при входе в... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T21:05
2024-09-25T21:05
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
образование в россии
новости
геническ
херсонский технический университет (хту)
минобразования рф
движение первых
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ГЕНИЧЕСК, 25 сен – РИА Новости Крым. Приятный запах свежего ремонта, кое-где еще пахнет краской, стены и потолки блестят от чистоты и свежести – первое, на что обращаешь внимание при входе в обновленный корпус Херсонского технического университета в Геническе. Начала нового учебного года 2024-2025 учащиеся ХТУ ждали с особым волнением. Порядка двухсот студентов, обучавшихся до этого дистанционно, не просто вернулись к традиционному формату обучения. Вторую годовщину воссоединения Херсонской области с РФ обучающиеся и преподаватели университета встречают в отремонтированных аудиториях и с современными образовательными лабораториями для практических занятий по подготовке инженеров в различных областях. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали в отремонтированном корпусе вуза и выяснили, какие перспективы трудоустройства у студентов ХТУ.Капремонт и федеральный статусЕсли театр начинается с вешалки, то современный вуз – с поста охраны. Всех входящих досматривают тщательно, проверяют документы. За обстановкой по периметру здания и внутри следят камеры видеонаблюдения. Этого требует закон, к тому же регион прифронтовой – безопасности здесь уделено особое внимание. В аудиториях с новой мебелью и отделкой с утра уже проходят лекции.На лицах проходящих мимо студентов - улыбки, в коридорах и во дворе во время перемен звучит звонкий смех. Если для многих студентов возвращение к учебе, чего греха таить, не вызывает особого энтузиазма, то для учащихся ХТУ это событие более чем значимое. Как признаются студенты, лекции и семинары в стенах вуза, а не по видеосвязи, - это возвращение к нормальной студенческой жизни.Российская история Херсонского технического университета началась в июле 2022 года. Вуз создали на базе располагавшегося в Херсоне национального университета. Потом была эвакуация октября 2022-го, на том берегу Днепра остались семь корпусов вуза, общежития, водная станция и стадион. Новым домом для вуза стало здание филиала университета в Геническе. Период был непростой и для преподавателей, и для студентов. Многие разъехались, ощущая неуверенность в завтрашнем дне. Тем не менее, университет не только не канул в Лету, но возродился, получил статус федерального и успешно развивается благодаря поддержке Министерству образования и науки РФ.Капремонт главного корпуса площадью более 1200 квадратных метров провели чуть более чем за полгода. Такие сжатые сроки ничуть не навредили качеству работ – за этим строго следил технадзор. Теперь ХТУ – это девять новых аудиторий по 45 "квадратов" каждая, просторный конференц-зал, административные помещения, приемная ректора, приемная комиссия, учебная часть, университетская площадка "Движение первых", три гуманитарных аудитории лаборатории по химии, физике и информатике, а также по моделированию и конструированию беспилотных летательных систем. Все они оснащены по последнему слову науки и техники. Необходимое оборудование уже завезли, осталось только все расставить и подключить. Кроме того, в ближайшее время откроются лаборатории для кафедры инженерии и транспорта.Проблем с трудоустройством не будетПо словам ректора ХТУ Галины Райко, главная задача вуза сегодня – подготовка инженеров в различных сферах для Херсонской области, испытывающей нехватку в таких кадрах. Для этого соответствующие лаборатории оснащаются необходимым оборудованием."В нашем вузе – более шести тысяч студентов очной, очно-заочной и заочной формы обучения. Мы готовим специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности, программной инженерии, автоматизации, транспорта, электроэнергетики, машиностроения, переработки продуктов растительного и животного происхождения, биотехнологий", - отметила она.Кроме того, у нас есть специальности экономика, менеджмент, гуманитарное муниципальное управление, дизайн и юриспруденция, добавила ректор.Университет тесно взаимодействует с министерством промышленности и торговли Херсонской области в части подготовки востребованных специалистов. Уже сформированы соответствующие квоты. Кроме того, вуз адаптирует свои программы к актуальным требованиям работодателей и заключает договоры с соответствующими предприятиями не только Херсонщины, но и других регионов, на прохождение студентами практики. Благодаря этому проблем с трудоустройством у будущих выпускников ХТУ не должно возникнуть.К слову, самыми популярными специальностями в вузе сегодня являются электроэнергетика, программирование, IT, мехатроника и робототехника, информационная безопасность и транспорт.Также ХТУ присоединился к федеральной программе "Обучение служением". Это форма волонтерской деятельности, которая отличается от традиционного добровольчества своим профессиональным уклоном. Она позволит студентам применять и развивать свои профессиональные навыки в работе с органами власти и некоммерческими организациями. Студенты университета на первом курсе изучают такую дисциплину как управление проектами, получая знания о том, как подготовить проект, рассчитать его смету, защитить и реализовать.У Херсонского технического университета будет свой кампусОбновленный корпус Херсонского технического университета несколько дней назад посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По итогам поездки в область зампредседателя правительства среди прочего обратил внимание на острую нехватку жилья в регионе. Для ХТУ эта проблема также весьма актуальна – необходимо строить студенческий кампус и ведомственное жилье для преподавателей. По словам Галины Райко, руководство вуза попросило власти предусмотреть цели на эти средства в рамках программы социально-экономического развития региона. Нужно лишь внести необходимые изменения в бюджет.Как бы там ни было, несмотря на все сложности, университету удалось самое главное – сохранить основной костяк сотрудников и преподавателей. Несмотря на то, что вуз, как и многие другие организации и предприятия Новороссии, испытывают определенный кадровый голод, ему удается привлекать новых специалистов, в том числе из других регионов – Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодарского края и даже Сибири.По словам ректора, если в 2023 году преподаватели с настороженностью реагировали на приглашение работать в ХТУ, то в этом году процесс приема на работу идет достаточно активно.
https://crimea.ria.ru/20240902/v-krymskom-universitete-uchatsya-inostrantsy-iz-40-stran-mira-1140070823.html
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херсонская область, образование в россии, новости, геническ, херсонский технический университет (хту), минобразования рф, движение первых
Инженеры будущего: чем живет главный технический вуз Херсонской области

Херсонский техуниверситет переселился в обновленный корпус площадью 1,2 тысячи квадратов

21:05 25.09.2024
 
© РИА Новости КрымХерсонский технический университет
Херсонский технический университет - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости Крым
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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ГЕНИЧЕСК, 25 сен – РИА Новости Крым. Приятный запах свежего ремонта, кое-где еще пахнет краской, стены и потолки блестят от чистоты и свежести – первое, на что обращаешь внимание при входе в обновленный корпус Херсонского технического университета в Геническе. Начала нового учебного года 2024-2025 учащиеся ХТУ ждали с особым волнением. Порядка двухсот студентов, обучавшихся до этого дистанционно, не просто вернулись к традиционному формату обучения. Вторую годовщину воссоединения Херсонской области с РФ обучающиеся и преподаватели университета встречают в отремонтированных аудиториях и с современными образовательными лабораториями для практических занятий по подготовке инженеров в различных областях.
Корреспонденты РИА Новости Крым побывали в отремонтированном корпусе вуза и выяснили, какие перспективы трудоустройства у студентов ХТУ.

Капремонт и федеральный статус

Если театр начинается с вешалки, то современный вуз – с поста охраны. Всех входящих досматривают тщательно, проверяют документы. За обстановкой по периметру здания и внутри следят камеры видеонаблюдения. Этого требует закон, к тому же регион прифронтовой – безопасности здесь уделено особое внимание. В аудиториях с новой мебелью и отделкой с утра уже проходят лекции.
На лицах проходящих мимо студентов - улыбки, в коридорах и во дворе во время перемен звучит звонкий смех. Если для многих студентов возвращение к учебе, чего греха таить, не вызывает особого энтузиазма, то для учащихся ХТУ это событие более чем значимое. Как признаются студенты, лекции и семинары в стенах вуза, а не по видеосвязи, - это возвращение к нормальной студенческой жизни.
"Мы уже соскучились по преподавателям, старым знакомым и новым встречам, живому общению. На удаленке этого не хватало", - рассказывает студентка Марина.
Российская история Херсонского технического университета началась в июле 2022 года. Вуз создали на базе располагавшегося в Херсоне национального университета. Потом была эвакуация октября 2022-го, на том берегу Днепра остались семь корпусов вуза, общежития, водная станция и стадион. Новым домом для вуза стало здание филиала университета в Геническе. Период был непростой и для преподавателей, и для студентов. Многие разъехались, ощущая неуверенность в завтрашнем дне. Тем не менее, университет не только не канул в Лету, но возродился, получил статус федерального и успешно развивается благодаря поддержке Министерству образования и науки РФ.
Капремонт главного корпуса площадью более 1200 квадратных метров провели чуть более чем за полгода. Такие сжатые сроки ничуть не навредили качеству работ – за этим строго следил технадзор. Теперь ХТУ – это девять новых аудиторий по 45 "квадратов" каждая, просторный конференц-зал, административные помещения, приемная ректора, приемная комиссия, учебная часть, университетская площадка "Движение первых", три гуманитарных аудитории лаборатории по химии, физике и информатике, а также по моделированию и конструированию беспилотных летательных систем. Все они оснащены по последнему слову науки и техники. Необходимое оборудование уже завезли, осталось только все расставить и подключить. Кроме того, в ближайшее время откроются лаборатории для кафедры инженерии и транспорта.
Несмотря на непростую ситуацию в регионе, в рамках приемной кампании этого года желание поступить в ХТУ изъявили абитуриенты не только из Херсонской области и остальных новых регионов, но и из других субъектов РФ.
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Проблем с трудоустройством не будет

По словам ректора ХТУ Галины Райко, главная задача вуза сегодня – подготовка инженеров в различных сферах для Херсонской области, испытывающей нехватку в таких кадрах. Для этого соответствующие лаборатории оснащаются необходимым оборудованием.
"В нашем вузе – более шести тысяч студентов очной, очно-заочной и заочной формы обучения. Мы готовим специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности, программной инженерии, автоматизации, транспорта, электроэнергетики, машиностроения, переработки продуктов растительного и животного происхождения, биотехнологий", - отметила она.
Кроме того, у нас есть специальности экономика, менеджмент, гуманитарное муниципальное управление, дизайн и юриспруденция, добавила ректор.
Университет тесно взаимодействует с министерством промышленности и торговли Херсонской области в части подготовки востребованных специалистов. Уже сформированы соответствующие квоты. Кроме того, вуз адаптирует свои программы к актуальным требованиям работодателей и заключает договоры с соответствующими предприятиями не только Херсонщины, но и других регионов, на прохождение студентами практики. Благодаря этому проблем с трудоустройством у будущих выпускников ХТУ не должно возникнуть.
К слову, самыми популярными специальностями в вузе сегодня являются электроэнергетика, программирование, IT, мехатроника и робототехника, информационная безопасность и транспорт.
Также ХТУ присоединился к федеральной программе "Обучение служением". Это форма волонтерской деятельности, которая отличается от традиционного добровольчества своим профессиональным уклоном. Она позволит студентам применять и развивать свои профессиональные навыки в работе с органами власти и некоммерческими организациями.
Студенты университета на первом курсе изучают такую дисциплину как управление проектами, получая знания о том, как подготовить проект, рассчитать его смету, защитить и реализовать.

У Херсонского технического университета будет свой кампус

Обновленный корпус Херсонского технического университета несколько дней назад посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По итогам поездки в область зампредседателя правительства среди прочего обратил внимание на острую нехватку жилья в регионе.
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Для ХТУ эта проблема также весьма актуальна – необходимо строить студенческий кампус и ведомственное жилье для преподавателей. По словам Галины Райко, руководство вуза попросило власти предусмотреть цели на эти средства в рамках программы социально-экономического развития региона. Нужно лишь внести необходимые изменения в бюджет.
"Нам нужны общежитие, столовая, залы, кинотеатр – такой вот студенческий кампус на территории Геническа. Это позволит нам активно привлекать студентов, потому что наличие жилья играет в этом плане очень важную роль", - подчеркнула она.
Как бы там ни было, несмотря на все сложности, университету удалось самое главное – сохранить основной костяк сотрудников и преподавателей. Несмотря на то, что вуз, как и многие другие организации и предприятия Новороссии, испытывают определенный кадровый голод, ему удается привлекать новых специалистов, в том числе из других регионов – Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодарского края и даже Сибири.
По словам ректора, если в 2023 году преподаватели с настороженностью реагировали на приглашение работать в ХТУ, то в этом году процесс приема на работу идет достаточно активно.
Почти половина студентов Медакадемии – иностранные граждане - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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