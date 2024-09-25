https://crimea.ria.ru/20240925/inzhenery-buduschego-chem-zhivet-glavnyy-tekhnicheskiy-vuz-khersonskoy-oblasti-1140625164.html

Инженеры будущего: чем живет главный технический вуз Херсонской области

Инженеры будущего: чем живет главный технический вуз Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Инженеры будущего: чем живет главный технический вуз Херсонской области

Приятный запах свежего ремонта, кое-где еще пахнет краской, стены и потолки блестят от чистоты и свежести – первое, на что обращаешь внимание при входе в... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T21:05

2024-09-25T21:05

2024-09-25T21:05

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ГЕНИЧЕСК, 25 сен – РИА Новости Крым. Приятный запах свежего ремонта, кое-где еще пахнет краской, стены и потолки блестят от чистоты и свежести – первое, на что обращаешь внимание при входе в обновленный корпус Херсонского технического университета в Геническе. Начала нового учебного года 2024-2025 учащиеся ХТУ ждали с особым волнением. Порядка двухсот студентов, обучавшихся до этого дистанционно, не просто вернулись к традиционному формату обучения. Вторую годовщину воссоединения Херсонской области с РФ обучающиеся и преподаватели университета встречают в отремонтированных аудиториях и с современными образовательными лабораториями для практических занятий по подготовке инженеров в различных областях. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали в отремонтированном корпусе вуза и выяснили, какие перспективы трудоустройства у студентов ХТУ.Капремонт и федеральный статусЕсли театр начинается с вешалки, то современный вуз – с поста охраны. Всех входящих досматривают тщательно, проверяют документы. За обстановкой по периметру здания и внутри следят камеры видеонаблюдения. Этого требует закон, к тому же регион прифронтовой – безопасности здесь уделено особое внимание. В аудиториях с новой мебелью и отделкой с утра уже проходят лекции.На лицах проходящих мимо студентов - улыбки, в коридорах и во дворе во время перемен звучит звонкий смех. Если для многих студентов возвращение к учебе, чего греха таить, не вызывает особого энтузиазма, то для учащихся ХТУ это событие более чем значимое. Как признаются студенты, лекции и семинары в стенах вуза, а не по видеосвязи, - это возвращение к нормальной студенческой жизни.Российская история Херсонского технического университета началась в июле 2022 года. Вуз создали на базе располагавшегося в Херсоне национального университета. Потом была эвакуация октября 2022-го, на том берегу Днепра остались семь корпусов вуза, общежития, водная станция и стадион. Новым домом для вуза стало здание филиала университета в Геническе. Период был непростой и для преподавателей, и для студентов. Многие разъехались, ощущая неуверенность в завтрашнем дне. Тем не менее, университет не только не канул в Лету, но возродился, получил статус федерального и успешно развивается благодаря поддержке Министерству образования и науки РФ.Капремонт главного корпуса площадью более 1200 квадратных метров провели чуть более чем за полгода. Такие сжатые сроки ничуть не навредили качеству работ – за этим строго следил технадзор. Теперь ХТУ – это девять новых аудиторий по 45 "квадратов" каждая, просторный конференц-зал, административные помещения, приемная ректора, приемная комиссия, учебная часть, университетская площадка "Движение первых", три гуманитарных аудитории лаборатории по химии, физике и информатике, а также по моделированию и конструированию беспилотных летательных систем. Все они оснащены по последнему слову науки и техники. Необходимое оборудование уже завезли, осталось только все расставить и подключить. Кроме того, в ближайшее время откроются лаборатории для кафедры инженерии и транспорта.Проблем с трудоустройством не будетПо словам ректора ХТУ Галины Райко, главная задача вуза сегодня – подготовка инженеров в различных сферах для Херсонской области, испытывающей нехватку в таких кадрах. Для этого соответствующие лаборатории оснащаются необходимым оборудованием."В нашем вузе – более шести тысяч студентов очной, очно-заочной и заочной формы обучения. Мы готовим специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности, программной инженерии, автоматизации, транспорта, электроэнергетики, машиностроения, переработки продуктов растительного и животного происхождения, биотехнологий", - отметила она.Кроме того, у нас есть специальности экономика, менеджмент, гуманитарное муниципальное управление, дизайн и юриспруденция, добавила ректор.Университет тесно взаимодействует с министерством промышленности и торговли Херсонской области в части подготовки востребованных специалистов. Уже сформированы соответствующие квоты. Кроме того, вуз адаптирует свои программы к актуальным требованиям работодателей и заключает договоры с соответствующими предприятиями не только Херсонщины, но и других регионов, на прохождение студентами практики. Благодаря этому проблем с трудоустройством у будущих выпускников ХТУ не должно возникнуть.К слову, самыми популярными специальностями в вузе сегодня являются электроэнергетика, программирование, IT, мехатроника и робототехника, информационная безопасность и транспорт.Также ХТУ присоединился к федеральной программе "Обучение служением". Это форма волонтерской деятельности, которая отличается от традиционного добровольчества своим профессиональным уклоном. Она позволит студентам применять и развивать свои профессиональные навыки в работе с органами власти и некоммерческими организациями. Студенты университета на первом курсе изучают такую дисциплину как управление проектами, получая знания о том, как подготовить проект, рассчитать его смету, защитить и реализовать.У Херсонского технического университета будет свой кампусОбновленный корпус Херсонского технического университета несколько дней назад посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По итогам поездки в область зампредседателя правительства среди прочего обратил внимание на острую нехватку жилья в регионе. Для ХТУ эта проблема также весьма актуальна – необходимо строить студенческий кампус и ведомственное жилье для преподавателей. По словам Галины Райко, руководство вуза попросило власти предусмотреть цели на эти средства в рамках программы социально-экономического развития региона. Нужно лишь внести необходимые изменения в бюджет.Как бы там ни было, несмотря на все сложности, университету удалось самое главное – сохранить основной костяк сотрудников и преподавателей. Несмотря на то, что вуз, как и многие другие организации и предприятия Новороссии, испытывают определенный кадровый голод, ему удается привлекать новых специалистов, в том числе из других регионов – Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодарского края и даже Сибири.По словам ректора, если в 2023 году преподаватели с настороженностью реагировали на приглашение работать в ХТУ, то в этом году процесс приема на работу идет достаточно активно.

https://crimea.ria.ru/20240902/v-krymskom-universitete-uchatsya-inostrantsy-iz-40-stran-mira-1140070823.html

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

херсонская область, образование в россии, новости, геническ, херсонский технический университет (хту), минобразования рф, движение первых