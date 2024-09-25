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Зеленский на Генассамблее ООН заявил об уничтожении на Украине всех ТЭС - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Зеленский на Генассамблее ООН заявил об уничтожении на Украине всех ТЭС
Зеленский на Генассамблее ООН заявил об уничтожении на Украине всех ТЭС - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Зеленский на Генассамблее ООН заявил об уничтожении на Украине всех ТЭС
Выступая на Генеральной ассамблее ООН, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об уничтожении всех тепловых электростанций на территории Украины. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T20:39
2024-09-25T20:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Выступая на Генеральной ассамблее ООН, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об уничтожении всех тепловых электростанций на территории Украины.Серия взрывов прогремела в ночь на вторник в четырех областях Украины. В подконтрольном Киеву Запорожье и Полтаве взрывами были повреждены объекты критической инфраструктуры, заявили местные власти. В Полтавской области после поражения энергообъекта без света остались 20 населенных пунктов.23 сентября взрывами были повреждены объекты критической инфраструктуры в Сумской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Российские войска регулярно поражают объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктураНа Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктурыНа Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктура
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, генассамблея оон, новости, украина, энергетика
Зеленский на Генассамблее ООН заявил об уничтожении на Украине всех ТЭС

Все тепловые электростанции на Украине уничтожены – Зеленский

20:39 25.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Выступая на Генеральной ассамблее ООН, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об уничтожении всех тепловых электростанций на территории Украины.
"По состоянию на сегодняшний день <...> уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике", – сказал Зеленский.
Серия взрывов прогремела в ночь на вторник в четырех областях Украины. В подконтрольном Киеву Запорожье и Полтаве взрывами были повреждены объекты критической инфраструктуры, заявили местные власти. В Полтавской области после поражения энергообъекта без света остались 20 населенных пунктов.
23 сентября взрывами были повреждены объекты критической инфраструктуры в Сумской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Российские войска регулярно поражают объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
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