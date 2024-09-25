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Более 300 боевиков ликвидированы в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Более 300 боевиков ликвидированы в Курской области за сутки
Более 300 боевиков ликвидированы в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Более 300 боевиков ликвидированы в Курской области за сутки
Российские войска продолжают вытеснять украинских боевиков из Курской области. За сутки уничтожены более 300 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T16:02
2024-09-25T17:11
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские войска продолжают вытеснять украинских боевиков из Курской области. За сутки уничтожены более 300 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово, рассказали в Минобороны РФ.За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка. В результате ВСУ потеряли до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля. Один военнослужащий ВСУ взят в плен.Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гончаровка, Ивашковский, Кругленькое, Косица, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Правда, Покровское, Плехово, Рубанщина и Толстый Луг, перечислили в оборонном ведомстве РФ.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бояро-Лежичи, Бруски, Владимировка, Журавка, Комсомольский, Мануховка, Новоя Слобода, Ободы, Павловка, Речки, Ревякино, Сосновка, Степановка, Сумы, Шалыгино и Хотень.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17000 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
https://crimea.ria.ru/20240925/50-boevikov-na-tankakh-pytalis-prorvatsya-cherez-granitsu-rossii-1140611514.html
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Более 300 боевиков ликвидированы в Курской области за сутки

В Курской области за сутки ликвидированы более 300 боевиков

16:02 25.09.2024 (обновлено: 17:11 25.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские войска продолжают вытеснять украинских боевиков из Курской области. За сутки уничтожены более 300 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 7 единиц бронетехники, в том числе три танка, из них два танка "Леопард" немецкого производства, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия и шесть автомобилей", – говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово, рассказали в Минобороны РФ.
За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка. В результате ВСУ потеряли до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля. Один военнослужащий ВСУ взят в плен.
Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гончаровка, Ивашковский, Кругленькое, Косица, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Правда, Покровское, Плехово, Рубанщина и Толстый Луг, перечислили в оборонном ведомстве РФ.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бояро-Лежичи, Бруски, Владимировка, Журавка, Комсомольский, Мануховка, Новоя Слобода, Ободы, Павловка, Речки, Ревякино, Сосновка, Степановка, Сумы, Шалыгино и Хотень.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17000 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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