https://crimea.ria.ru/20240819/v-sevastopole-ustanovili-bolee-90-ukrytiy-1139708262.html
В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах
В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах - РИА Новости Крым, 19.08.2024
В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах
В Севастополе установили 91 укрытие, из них 51 на остановках и 25 на пляжах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на аппаратном совещании... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T13:45
2024-08-19T13:45
2024-08-19T13:47
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
общество
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139708079_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f2972ac8965880fbcbb82256a461e4f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе установили 91 укрытие, из них 51 на остановках и 25 на пляжах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства Севастополя.По словам губернатора, за состоянием укрытий и в целом за общественной безопасностью совместно следят добровольные народные дружины, полицейские и представители севастопольского казачьего округа.Также на аппаратном совещании Правительства Севастополя Развожаев отметил, что в городе были протестировали 180 домофонов с функцией автоматического размыкания дверей. Систему тестировали во время сигналов воздушной тревоги, она синхронизирована с командами оперативного дежурного, уточнил губернатор.По данным губернатора, в Балаклаве появятся новые боновые заграждения."Контракт заключили с севастопольским предприятием, у подрядчика уже есть подобный опыт работы в Тамани и Новороссийске. К изготовлению заграждений уже приступили. И.о. замгубернатора Павел Иено держит вопрос на личном контроле", - уточнил Развожаев.Ранее сообщалось, что в школах Севастополя происходит оклейка стекол защитной полиуретановой пленкой, которая может выдерживать значительные нагрузки. Всего специалистам предстоит оклеить окна в 158 учебных заведениях, это 66 тысяч квадратных метров пленки.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в Севастополе началась установка железобетонных укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог Благоустройство скверов и парков в Севастополе: что приведут в порядокНа ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублей
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139708079_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f69b4b3b2b0336a0b14144f59fd743f0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, общество, атаки всу на крым
В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах
В Севастополе установили 91 укрытие на остановках и пляжах
13:45 19.08.2024 (обновлено: 13:47 19.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе установили 91 укрытие, из них 51 на остановках и 25 на пляжах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства Севастополя.
"Всего на сегодня установили 91 укрытие: 51 на остановках, 25 на пляжах и 15 в парках и скверах. Работы продолжаются",- написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, за состоянием укрытий и в целом за общественной безопасностью совместно следят добровольные народные дружины, полицейские и представители севастопольского казачьего округа.
Также на аппаратном совещании Правительства Севастополя Развожаев отметил, что в городе были протестировали 180 домофонов с функцией автоматического размыкания дверей. Систему тестировали во время сигналов воздушной тревоги, она синхронизирована с командами оперативного дежурного, уточнил губернатор.
По данным губернатора, в Балаклаве появятся новые боновые заграждения.
"Контракт заключили с севастопольским предприятием, у подрядчика уже есть подобный опыт работы в Тамани и Новороссийске. К изготовлению заграждений уже приступили. И.о. замгубернатора Павел Иено держит вопрос на личном контроле", - уточнил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в школах Севастополя происходит оклейка стекол
защитной полиуретановой пленкой, которая может выдерживать значительные нагрузки. Всего специалистам предстоит оклеить окна в 158 учебных заведениях, это 66 тысяч квадратных метров пленки.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил
, что в Севастополе началась установка железобетонных укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта.
Читайте также на РИА Новости Крым: