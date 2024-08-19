https://crimea.ria.ru/20240819/v-sevastopole-ustanovili-bolee-90-ukrytiy-1139708262.html

В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах

В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах - РИА Новости Крым, 19.08.2024

В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах

В Севастополе установили 91 укрытие, из них 51 на остановках и 25 на пляжах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на аппаратном совещании... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T13:45

2024-08-19T13:45

2024-08-19T13:47

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

общество

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе установили 91 укрытие, из них 51 на остановках и 25 на пляжах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства Севастополя.По словам губернатора, за состоянием укрытий и в целом за общественной безопасностью совместно следят добровольные народные дружины, полицейские и представители севастопольского казачьего округа.Также на аппаратном совещании Правительства Севастополя Развожаев отметил, что в городе были протестировали 180 домофонов с функцией автоматического размыкания дверей. Систему тестировали во время сигналов воздушной тревоги, она синхронизирована с командами оперативного дежурного, уточнил губернатор.По данным губернатора, в Балаклаве появятся новые боновые заграждения."Контракт заключили с севастопольским предприятием, у подрядчика уже есть подобный опыт работы в Тамани и Новороссийске. К изготовлению заграждений уже приступили. И.о. замгубернатора Павел Иено держит вопрос на личном контроле", - уточнил Развожаев.Ранее сообщалось, что в школах Севастополя происходит оклейка стекол защитной полиуретановой пленкой, которая может выдерживать значительные нагрузки. Всего специалистам предстоит оклеить окна в 158 учебных заведениях, это 66 тысяч квадратных метров пленки.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в Севастополе началась установка железобетонных укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог Благоустройство скверов и парков в Севастополе: что приведут в порядокНа ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублей

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, общество, атаки всу на крым