https://crimea.ria.ru/20231013/v-sud-za-vzyatku-zakryl-glaza-na-prodazhu-myasa-v-alushte-bez-ekspertizy-1132081016.html
В суд за взятку: "закрыл глаза" на продажу мяса в Алуште без экспертизы
В суд за взятку: "закрыл глаза" на продажу мяса в Алуште без экспертизы - РИА Новости Крым, 13.10.2023
В суд за взятку: "закрыл глаза" на продажу мяса в Алуште без экспертизы
В Алуште под суд пойдет заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T21:21
2023-10-13T21:21
2023-10-13T21:21
прокуратура республики крым
крым
происшествия
взятка
алушта
новости крыма
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6a7b6598ab1deabbe0d6794f67f4df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,13 окт - РИА Новости Крым. В Алуште под суд пойдет заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.По данным следствия, завлабораторией весной 2023 года получил взятку от женщины, которая хотела торговать продукцией животного происхождения. За 24 тысячи рублей он согласился не проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продукции и допустил ее к торговле на рынке.Сотрудники ОЭБиПК ОМВД России задержали подозреваемого после передачи ему взятки. Позже ему было предъявлено обвинение, и уголовное дело направили в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине чиновница при задержании пыталась съесть взяткуВ Керчи экс-чиновника администрации осудили за взяткуБывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взятку
крым
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_45:0:1485:1080_1920x0_80_0_0_3b48ecfa58f29cdf56e41a0d14febba1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, крым, происшествия, взятка, алушта, новости крыма, суд
В суд за взятку: "закрыл глаза" на продажу мяса в Алуште без экспертизы
Под суд за взятку: в Алуште завлабораторией разрешил продавать мясо без экспертизы
СИМФЕРОПОЛЬ,13 окт - РИА Новости Крым. В Алуште под суд пойдет заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
"Прокуратура города Алушты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке муниципального унитарного предприятия. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде имущества за незаконное бездействие)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, завлабораторией весной 2023 года получил взятку от женщины, которая хотела торговать продукцией животного происхождения. За 24 тысячи рублей он согласился не проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продукции и допустил ее к торговле на рынке.
Сотрудники ОЭБиПК ОМВД России задержали подозреваемого после передачи ему взятки. Позже ему было предъявлено обвинение, и уголовное дело направили в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.
Читайте также на РИА Новости Крым: