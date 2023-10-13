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В суд за взятку: "закрыл глаза" на продажу мяса в Алуште без экспертизы - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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В суд за взятку: "закрыл глаза" на продажу мяса в Алуште без экспертизы
В суд за взятку: "закрыл глаза" на продажу мяса в Алуште без экспертизы - РИА Новости Крым, 13.10.2023
В суд за взятку: "закрыл глаза" на продажу мяса в Алуште без экспертизы
В Алуште под суд пойдет заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T21:21
2023-10-13T21:21
прокуратура республики крым
крым
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взятка
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 окт - РИА Новости Крым. В Алуште под суд пойдет заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.По данным следствия, завлабораторией весной 2023 года получил взятку от женщины, которая хотела торговать продукцией животного происхождения. За 24 тысячи рублей он согласился не проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продукции и допустил ее к торговле на рынке.Сотрудники ОЭБиПК ОМВД России задержали подозреваемого после передачи ему взятки. Позже ему было предъявлено обвинение, и уголовное дело направили в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине чиновница при задержании пыталась съесть взяткуВ Керчи экс-чиновника администрации осудили за взяткуБывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взятку
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В суд за взятку: "закрыл глаза" на продажу мяса в Алуште без экспертизы

Под суд за взятку: в Алуште завлабораторией разрешил продавать мясо без экспертизы

21:21 13.10.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 окт - РИА Новости Крым. В Алуште под суд пойдет заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
"Прокуратура города Алушты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке муниципального унитарного предприятия. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде имущества за незаконное бездействие)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, завлабораторией весной 2023 года получил взятку от женщины, которая хотела торговать продукцией животного происхождения. За 24 тысячи рублей он согласился не проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продукции и допустил ее к торговле на рынке.
Сотрудники ОЭБиПК ОМВД России задержали подозреваемого после передачи ему взятки. Позже ему было предъявлено обвинение, и уголовное дело направили в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.
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Прокуратура Республики КрымКрымПроисшествияВзяткаАлуштаНовости КрымаСуд
 
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