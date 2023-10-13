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В суд за взятку: "закрыл глаза" на продажу мяса в Алуште без экспертизы

В суд за взятку: "закрыл глаза" на продажу мяса в Алуште без экспертизы - РИА Новости Крым, 13.10.2023

В суд за взятку: "закрыл глаза" на продажу мяса в Алуште без экспертизы

В Алуште под суд пойдет заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T21:21

2023-10-13T21:21

2023-10-13T21:21

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СИМФЕРОПОЛЬ,13 окт - РИА Новости Крым. В Алуште под суд пойдет заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.По данным следствия, завлабораторией весной 2023 года получил взятку от женщины, которая хотела торговать продукцией животного происхождения. За 24 тысячи рублей он согласился не проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продукции и допустил ее к торговле на рынке.Сотрудники ОЭБиПК ОМВД России задержали подозреваемого после передачи ему взятки. Позже ему было предъявлено обвинение, и уголовное дело направили в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине чиновница при задержании пыталась съесть взяткуВ Керчи экс-чиновника администрации осудили за взяткуБывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взятку

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