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В Керчи экс-чиновника администрации осудили за взятку
В Керчи экс-чиновника администрации осудили за взятку - РИА Новости Крым, 26.09.2023
В Керчи экс-чиновника администрации осудили за взятку
В Керчи бывший сотрудник городской администрации заплатит государству 240 тысяч рублей, которые ранее получил в виде взятки. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T21:25
2023-09-26T21:25
2023-09-26T21:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Керчи бывший сотрудник городской администрации заплатит государству 240 тысяч рублей, которые ранее получил в виде взятки. Об этом сообщает прокуратура Крыма.В 2020 году местной администрацией заключены муниципальные контракты на проведение работ по благоустройству придомовых территорий в городе.По иску прокуратуры суд признал сделки по передаче имущества и денег ничтожными и взыскал в доход государства более 240 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взяткуЭкс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартирыВ Севастополе осудят пристава за подлог с ущербом для граждан более 2 млн
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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керчь, взятка, закон и право, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
В Керчи экс-чиновника администрации осудили за взятку
В Керчи осудили экс-чиновника администрации за взятку в 240 тыс. рублей