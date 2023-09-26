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В Керчи экс-чиновника администрации осудили за взятку - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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В Керчи экс-чиновника администрации осудили за взятку
В Керчи экс-чиновника администрации осудили за взятку - РИА Новости Крым, 26.09.2023
В Керчи экс-чиновника администрации осудили за взятку
В Керчи бывший сотрудник городской администрации заплатит государству 240 тысяч рублей, которые ранее получил в виде взятки. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T21:25
2023-09-26T21:25
керчь
взятка
закон и право
прокуратура республики крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Керчи бывший сотрудник городской администрации заплатит государству 240 тысяч рублей, которые ранее получил в виде взятки. Об этом сообщает прокуратура Крыма.В 2020 году местной администрацией заключены муниципальные контракты на проведение работ по благоустройству придомовых территорий в городе.По иску прокуратуры суд признал сделки по передаче имущества и денег ничтожными и взыскал в доход государства более 240 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взяткуЭкс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартирыВ Севастополе осудят пристава за подлог с ущербом для граждан более 2 млн
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керчь, взятка, закон и право, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
В Керчи экс-чиновника администрации осудили за взятку

В Керчи осудили экс-чиновника администрации за взятку в 240 тыс. рублей

21:25 26.09.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Керчи бывший сотрудник городской администрации заплатит государству 240 тысяч рублей, которые ранее получил в виде взятки. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
В 2020 году местной администрацией заключены муниципальные контракты на проведение работ по благоустройству придомовых территорий в городе.
"В дальнейшем работник получил от представителя подрядной организации взятки на общую сумму более 240 тыс. рублей за общее покровительство, своевременное принятие работ по контрактам и их оплату", - сообщили в надзорном ведомстве детали дела.
По иску прокуратуры суд признал сделки по передаче имущества и денег ничтожными и взыскал в доход государства более 240 тыс. рублей.
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КерчьВзяткаЗакон и правоПрокуратура Республики КрымНовости КрымаКрым
 
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