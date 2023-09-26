https://crimea.ria.ru/20230926/v-kerchi-eks-chinovnika-administratsii-osudili-za-vzyatku-1131682143.html

В Керчи экс-чиновника администрации осудили за взятку

В Керчи экс-чиновника администрации осудили за взятку - РИА Новости Крым, 26.09.2023

В Керчи экс-чиновника администрации осудили за взятку

В Керчи бывший сотрудник городской администрации заплатит государству 240 тысяч рублей, которые ранее получил в виде взятки. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T21:25

2023-09-26T21:25

2023-09-26T21:25

керчь

взятка

закон и право

прокуратура республики крым

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Керчи бывший сотрудник городской администрации заплатит государству 240 тысяч рублей, которые ранее получил в виде взятки. Об этом сообщает прокуратура Крыма.В 2020 году местной администрацией заключены муниципальные контракты на проведение работ по благоустройству придомовых территорий в городе.По иску прокуратуры суд признал сделки по передаче имущества и денег ничтожными и взыскал в доход государства более 240 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взяткуЭкс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартирыВ Севастополе осудят пристава за подлог с ущербом для граждан более 2 млн

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, взятка, закон и право, прокуратура республики крым, новости крыма, крым