https://crimea.ria.ru/20230930/na-ukraine-chinovnitsa-pytalas-sest-vzyatku-pri-zaderzhanii-1131753765.html

На Украине чиновница пыталась съесть взятку при задержании

На Украине чиновница пыталась съесть взятку при задержании - РИА Новости Крым, 30.09.2023

На Украине чиновница пыталась съесть взятку при задержании

В Львовской области замглавы врачебно-консультационной комиссии (ВКК) при задержании попыталась съесть взятку, уплаченную за установление фиктивной инвалидности РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T08:52

2023-09-30T08:52

2023-09-30T08:52

украина

мобилизация на украине

взятка

львовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Львовской области замглавы врачебно-консультационной комиссии (ВКК) при задержании попыталась съесть взятку, уплаченную за установление фиктивной инвалидности для демобилизации военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе государственного бюро расследований Украины.Группа должностных лиц в Самборском районе Львовской области оформляли липовые документы для установления инвалидности военнообязанным, годным к военной службе и подлежащим мобилизации.Речь о работниках местной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской горбольницы. Одна из задержанных – замглавы врачебно-консультативной комиссии ВКК) в городе Турка – попалась на горячем.При обыске, который провели в рабочих кабинетах соучастников и по месту их жительства, были изъяты документы и деньги: почти 30 тыс. долларов, более 10,6 тыс. евро, 37 тысяч гривен и 520 злотых.Возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды, санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20230924/zekovatty-svobody-i-provalnye-ze-gastroli-chto-tam-u-sosedey-1131635950.html

украина

львовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мобилизация на украине, взятка, львовская область