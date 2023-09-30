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На Украине чиновница пыталась съесть взятку при задержании - РИА Новости Крым, 30.09.2023
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На Украине чиновница пыталась съесть взятку при задержании
На Украине чиновница пыталась съесть взятку при задержании - РИА Новости Крым, 30.09.2023
На Украине чиновница пыталась съесть взятку при задержании
В Львовской области замглавы врачебно-консультационной комиссии (ВКК) при задержании попыталась съесть взятку, уплаченную за установление фиктивной инвалидности РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T08:52
2023-09-30T08:52
украина
мобилизация на украине
взятка
львовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Львовской области замглавы врачебно-консультационной комиссии (ВКК) при задержании попыталась съесть взятку, уплаченную за установление фиктивной инвалидности для демобилизации военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе государственного бюро расследований Украины.Группа должностных лиц в Самборском районе Львовской области оформляли липовые документы для установления инвалидности военнообязанным, годным к военной службе и подлежащим мобилизации.Речь о работниках местной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской горбольницы. Одна из задержанных – замглавы врачебно-консультативной комиссии ВКК) в городе Турка – попалась на горячем.При обыске, который провели в рабочих кабинетах соучастников и по месту их жительства, были изъяты документы и деньги: почти 30 тыс. долларов, более 10,6 тыс. евро, 37 тысяч гривен и 520 злотых.Возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды, санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20230924/zekovatty-svobody-i-provalnye-ze-gastroli-chto-tam-u-sosedey-1131635950.html
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украина, мобилизация на украине, взятка, львовская область
На Украине чиновница пыталась съесть взятку при задержании

На Украине замглавы врачебно-консультационной комиссии стала есть взятку при задержании

08:52 30.09.2023
 
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Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Львовской области замглавы врачебно-консультационной комиссии (ВКК) при задержании попыталась съесть взятку, уплаченную за установление фиктивной инвалидности для демобилизации военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе государственного бюро расследований Украины.
Группа должностных лиц в Самборском районе Львовской области оформляли липовые документы для установления инвалидности военнообязанным, годным к военной службе и подлежащим мобилизации.
Речь о работниках местной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской горбольницы. Одна из задержанных – замглавы врачебно-консультативной комиссии ВКК) в городе Турка – попалась на горячем.
"Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть $100. Но правоохранители этому помешали, а средства изъяли", – говорится в сообщении.
При обыске, который провели в рабочих кабинетах соучастников и по месту их жительства, были изъяты документы и деньги: почти 30 тыс. долларов, более 10,6 тыс. евро, 37 тысяч гривен и 520 злотых.
Возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды, санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.
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