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На нужды ВСУ у россиян похитили 7 млрд рублей – ФСБ задержала мошенников
На нужды ВСУ у россиян похитили 7 млрд рублей – ФСБ задержала мошенников - РИА Новости Крым, 08.04.2024
На нужды ВСУ у россиян похитили 7 млрд рублей – ФСБ задержала мошенников
ФСБ совместно с МВД РФ задержали пять человек, причастных к работе незаконного виртуального узла связи, деньги шли на финансирование ВСУ. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T10:52
2024-04-08T10:52
2024-04-08T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. ФСБ совместно с МВД РФ задержали пять человек, причастных к работе незаконного виртуального узла связи, деньги шли на финансирование ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.Похищенные деньги злоумышленники аккумулировали в украинских финансовых учреждениях и направляли на нужды ВСУ, уточнили в ведомстве. Кроме того, параллельно с этим через иностранные банки шла оплата услуг связи мошенников, поддерживалось рабочее состояние их оборудования.Как подчеркнули в ФСБ, по предварительным данным, с использованием только одного узла связи у россиян мошенники похитили свыше семи миллиардов рублей.В ходе операции спецслужбы изъяли технику и средства связи, деньги, цифровые активы и драгоценности, аресты наложены на объекты движимого и недвижимого имущества.По информации представителя МВД РФ Ирины Волк, международная криминальная схема работала с 2022 года. Специальное оборудование позволяло злоумышленникам подменять номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские."По местам жительства участников организованной группы и в используемых ими офисных помещениях на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Сочи, Московской и Ленинградской областей проведены обыски. Полицейскими обнаружено и изъято серверное оборудование, средства связи, устройства по агрегации сим-карт, ноутбуки, значительное количество денежных средств в рублях и иностранной валюте, автомобили премиум-класса, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - уточнила Волк.Правоохранители продолжают работу по установлению всех эпизодов противоправной деятельности злоумышленников, ведется поиск соучастников.Читайте также на РИА Новости Крым:Двойной обман: телефонные аферисты взялись за жертв финансовых пирамидПенсионерка сожгла железнодорожный объект по заданию "спецслужб"
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Задержание мошенников, причастных к хищению средств у россиян
Силовики задержали пятерых мошенников, причастных к хищению у россиян семи миллиардов рублей через украинские кол-центры, деньги шли на финансирование ВСУ, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
2024-04-08T10:52
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, мошенничество, всу (вооруженные силы украины), россия, закон и право, украина, общество
На нужды ВСУ у россиян похитили 7 млрд рублей – ФСБ задержала мошенников
Через украинские колл-центры у россиян похитили 7 млрд рублей – ФСБ
10:52 08.04.2024 (обновлено: 10:53 08.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. ФСБ совместно с МВД РФ задержали пять человек, причастных к работе незаконного виртуального узла связи, деньги шли на финансирование ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
"ФСБ РФ во взаимодействии со следственным департаментом МВД России пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими колл-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан РФ денежных средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Похищенные деньги злоумышленники аккумулировали в украинских финансовых учреждениях и направляли на нужды ВСУ, уточнили в ведомстве. Кроме того, параллельно с этим через иностранные банки шла оплата услуг связи мошенников, поддерживалось рабочее состояние их оборудования.
Как подчеркнули в ФСБ, по предварительным данным, с использованием только одного узла связи у россиян мошенники похитили свыше семи миллиардов рублей.
В ходе операции спецслужбы изъяли технику и средства связи, деньги, цифровые активы и драгоценности, аресты наложены на объекты движимого и недвижимого имущества.
"Всего установлены и задержаны пять участников указанной группы, им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 ("Мошенничество") УК России и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - обозначили в пресс-службе.
По информации представителя МВД РФ Ирины Волк, международная криминальная схема работала с 2022 года. Специальное оборудование позволяло злоумышленникам подменять номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские.
"По местам жительства участников организованной группы и в используемых ими офисных помещениях на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Сочи, Московской и Ленинградской областей проведены обыски. Полицейскими обнаружено и изъято серверное оборудование, средства связи, устройства по агрегации сим-карт, ноутбуки, значительное количество денежных средств в рублях и иностранной валюте, автомобили премиум-класса, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - уточнила Волк.
Правоохранители продолжают работу по установлению всех эпизодов противоправной деятельности злоумышленников, ведется поиск соучастников.
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