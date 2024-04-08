https://crimea.ria.ru/20240408/na-nuzhdy-vsu-u-rossiyan-pokhitili-7-mlrd-rubley--fsb-zaderzhala-moshennikov-1136362667.html

На нужды ВСУ у россиян похитили 7 млрд рублей – ФСБ задержала мошенников

На нужды ВСУ у россиян похитили 7 млрд рублей – ФСБ задержала мошенников - РИА Новости Крым, 08.04.2024

На нужды ВСУ у россиян похитили 7 млрд рублей – ФСБ задержала мошенников

ФСБ совместно с МВД РФ задержали пять человек, причастных к работе незаконного виртуального узла связи, деньги шли на финансирование ВСУ. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T10:52

2024-04-08T10:52

2024-04-08T10:53

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. ФСБ совместно с МВД РФ задержали пять человек, причастных к работе незаконного виртуального узла связи, деньги шли на финансирование ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.Похищенные деньги злоумышленники аккумулировали в украинских финансовых учреждениях и направляли на нужды ВСУ, уточнили в ведомстве. Кроме того, параллельно с этим через иностранные банки шла оплата услуг связи мошенников, поддерживалось рабочее состояние их оборудования.Как подчеркнули в ФСБ, по предварительным данным, с использованием только одного узла связи у россиян мошенники похитили свыше семи миллиардов рублей.В ходе операции спецслужбы изъяли технику и средства связи, деньги, цифровые активы и драгоценности, аресты наложены на объекты движимого и недвижимого имущества.По информации представителя МВД РФ Ирины Волк, международная криминальная схема работала с 2022 года. Специальное оборудование позволяло злоумышленникам подменять номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские."По местам жительства участников организованной группы и в используемых ими офисных помещениях на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Сочи, Московской и Ленинградской областей проведены обыски. Полицейскими обнаружено и изъято серверное оборудование, средства связи, устройства по агрегации сим-карт, ноутбуки, значительное количество денежных средств в рублях и иностранной валюте, автомобили премиум-класса, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - уточнила Волк.Правоохранители продолжают работу по установлению всех эпизодов противоправной деятельности злоумышленников, ведется поиск соучастников.Читайте также на РИА Новости Крым:Двойной обман: телефонные аферисты взялись за жертв финансовых пирамидПенсионерка сожгла железнодорожный объект по заданию "спецслужб"

https://crimea.ria.ru/20240402/bomby-pryatali-v-ikonakh-fsb-presekla-kontrabandu-iz-ukrainy-v-rossiyu-1136207500.html

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Задержание мошенников, причастных к хищению средств у россиян Силовики задержали пятерых мошенников, причастных к хищению у россиян семи миллиардов рублей через украинские кол-центры, деньги шли на финансирование ВСУ, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. 2024-04-08T10:52 true PT3M22S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, мошенничество, всу (вооруженные силы украины), россия, закон и право, украина, общество